BEKLAGER: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran har sagt at han ikke burde ha vært på samlingen, burde ha stoppet det og at han beklager. Statsavokaten mener dog at samlingen ikke var straffbar. Foto: Sven Arne Buggeland

Henlegger igjen sak mot Ap-topper på Bodø-nachspiel

Sammenkomsten på hotellrommet var verken brudd på nasjonale eller lokale forskrifter, konkluderer Statsadvokaten i Nordland.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter årsmøtet til Nordland Arbeiderparti 13. mars samlet åtte av politikerne seg på et hotellrom til nachpiel, deriblant Ap-nestleder Skjæran.

Politiet opprettet etterforskning av brudd på smittevernet, men saken ble henlagt. Etter en ny vurdering av saken besluttet statsadvokaten at den sendes tilbake til politiet.

Men nå har også de konkludert med henleggelse:

– Statsadvokaten i Nordland har vurdert saken på nytt og kommet til at ingen kan straffes for samlingen på hotellrommet, skriver førstestatsadvokat Hilde Stoltenberg i en pressemelding.

Og grunnen? Fordi sammenkomsten ikke kan regnes som et arrangement.

– Jeg tar henleggelsen til etterretning. Jeg har tidligere sagt at jeg burde stoppet sammenkomsten da jeg var innom rommet. Selv om Statsadvokaten har konkludert med at det ikke er brudd på retningslinjer, burde vi ikke vært samlet på den måten. Min beklagelse står fast, sier Bjørnar Skjæran til VG.

Dette er begrunnelsen

Først til hva som var reglene da dette skjedde:

Nasjonalt var det innført et generelt forbud mot arrangement da Ap-politikerne samlet seg på hotellrommet, med noen unntak.

Men Bodø kommune hadde innført at maks ti kunne samles på innendørs arrangement.

Det lokale politiet konkluderte først med at Ap-politikerne hadde brutt den nasjonale forskriften, men ikke den lokale. Fordi de to var motstridende, valgte politiet ikke å straffeforfølge og henla saken.

Men 19. mars ba Statsadvokaten i Nordland om å få saken oversendt. Henleggelsen ble opphevet og statsadvokaten ba om ytterligere etterforskning. De åtte som hadde vært på hotellrommet ble alle avhørt, bekrefter Ap-nestlederens rådgiver Peter Walseth.

Men nå henlegges altså saken på nytt.

Statsadvokaten mener at sammenkomsten var av privat og sosial karakter. Altså at sammenkomsten ikke kan anses som et arrangement.

– Et hotellrom som leies ut for overnatting faller utenfor regelen om arrangement og statsadvokaten har kommet til at sammenkomsten de åtte mistenkte hadde 13. mars ikke rammes av den nasjonale forskriften § 16 c jf. § 13. Det foreligger heller ikke brudd på de lokale forskriftene og saken må derfor forbli henlagt, skriver statsadvokaten i pressemeldingen.

Erna Solberg bøtelagt

Statsminister Erna Solbergs 60-årsfeiring fikk et annet utfall. Politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt kunngjorde fredag at statsministeren får en bot på 20.000 kroner. Fordi de konkluderte med at middagen var et arrangement, og derfor faller innunder reglene for det.

Hennes ektemann Sindre Finnes slipper unna straffereaksjon. Det samme gjør restauranten middagen fant sted på og de øvrige gjestene.

– Loven er lik for alle, men alle er ikke like, sier politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt under en pressekonferanse.