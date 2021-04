BLE LIV LIKEVEL: Det ble festet i Hemsedal i påsken, selv om det var forbudt å ha besøk av mer enn fem gjester og sosial kontakt skulle begrenses så mye som mulig. Spesielt to fester på 20–30 og 50–60 personer bekymrer kommunen. De har ennå ikke tatt stilling til om noen skal anmeldes. Foto: Halvard Alvik / NTB

Hemsedal-ordfører etter påskefesting: Kritisk til at utestedene måtte stenge

Kommunen sliter med smittesporingen, fordi flere ikke vet hvem de festet med eller hvor de var.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

Lørdag måtte kommunen gå ut og be deltagere på flere store fester om å teste seg. Syv smittetilfeller spores tilbake til festing i påskehelgen.

Så Hemsedal-ordfører Pål Rørby har ikke endret mening nå som påsken er over: Han skulle fortsatt ønske at de ikke ble tvunget til å stenge serverings- og utesteder.







– Da hadde vi hatt kontroll på hvem som var hvor til enhver tid. Når våre utesteder må holde stengt, og festen flytter seg til det private, da har vi ikke et register på hvem som har vært hvor. Smittesporingen blir vanskeligere, sier Rørby til VG.

– Målet med tiltakene var vel at folk ikke skulle feste i det hele tatt?

– Vi visste at folk ville feste. Det hadde vært bedre om de hadde tatt det i kontrollerte former på en av våre utesteder, enn at de gjør det i en låve eller i private hjem og hytter, mener ordføreren.

– Vi visste at det ville skje. Vi er ikke naive heller. Himmelen er blå, gresset er grønt og det er festing i Hemsedal i påsken. Sånn er det bare, sier Rørby.

VIL NÅ UT: Hemsedal kommune og ordfører Pål Rørby har gått ut i mediene for å finne folkene som var på de to største påskefestene. Det gjør ikke smittesporingen enklere at folk fra disse festene har dratt på andre fester i Hemsedal og Hallingdal i tillegg. Foto: Helge Mikalsen

Minst 20–30 på låvefest

Det er spesielt folk fra to fester de ber teste seg:

Låvefest med 20–30 personer: Det er mulighet for smittede deltagere, påpeker kommunen.

Utefest med 50–60 personer: Flere smittede er oppdaget etter en uorganisert samling utendørs i Hemsedal skisenter, i nedre del av «Blåparken/Tinden». Samlingen av folk, i gruppen på 8–10 personer, ble stoppet.

– De er rundt på flere fester, både innendørs og utendørs, og omgås med personer de ikke kan hele navnet på. Kanskje bare fornavnet. Og så er de ikke så kjent lokalt, og er derfor usikker på hvor de har vært, sier ordføreren.

– Vi var forberedt på å holde åpent

24 mars innførte regjeringen strengere nasjonale tiltak, med full skjenkestopp. Regionale tiltak for Viken fylke, gjorde at serveringssteder måtte holde stengt i tillegg.

– Vi var forberedt på å holde åpent. Vi håndterte smitte her i Hemsedal, med 16.000 personer i en bygd på 2500, i jul- og nyttårshelgen, samt vinterferien. Da hadde vi utrolig lite smitte. Den lille smitten vi hadde, klarte vi raskt å spore opp, fordi alle må registrere seg, sier Hemsedal-ordføreren.

les også Visste du? Mandag kan serveringsstedene i Hemsedal åpne igjen

– Smittesituasjon i Norge var betydelig verre i påsken enn ved jul og nyttår. Om dere hadde hatt utestedene åpne, hvordan kan dere vite at folk ikke hadde festet hjemme uansett - både før og etter turen til et utested?

– Det har vi ikke noen garanti for, men vi har over mange år bygd opp en kunnskap om hvordan folk oppfører seg når de er her som gjester. Vi vet at etter en lang dag i bakken eller på skitur, så er det begrenset hvor mye festing det blir, svarer ordføreren.

– Hadde vi holdt åpent, vet vi at mange tar kvelden etter en «after ski» eller en middag i gode venners lag. Det er ingen garanti mot «nachpiel», men det blir betydelig mer privat festing når utestedene er stengt, mener ordføreren.

Dette svarer regjeringen

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet svarer dette på kritikken fra Hemsedal-ordføreren:

– Smittesituasjonen var ustabil og uoversiktlig før påske, blant annet i hele Viken. Det var derfor nødvendig med svært strenge tiltak i blant annet Hemsedal kommune. Det kunne blitt mer smittespredning i kommunen uten disse tiltakene. Jeg vil oppfordre alle som var til stede ved de aktuelle arrangementene til å teste seg.