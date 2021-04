FØRSTE DOSE: Her får Karin Elisabeth Nygård (68) sin første dose med Moderna-vaksinen av helsesekretær Monica Ullerud på vaksinasjonssenteret i bydel Grorud. Foto: Mattis Sandblad

Her er snart én av fem over 17 år vaksinert

GRORUD (VG) Bydel Grorud ligger på vaksinetoppen i Oslo. Her har 18 prosent av den voksne befolkningen fått minst én dose. – Da vi fikk ekstra doser var det alle hender på dekk, sier han som leder vaksinasjonsarbeidet i bydelen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Med andre ord har snart én av fem personer i bydelen eldre enn 17 år fått vaksine. Snittet for Oslo er 11 prosent, altså rundt én av ti.

Det viser tall VG har fått fra bydelen.

– Det er hyggelig at Bydel Grorud akkurat nå befinner oss på topp av vaksinestatistikken. Dette er tall som endrer seg hele tiden, og vi er takknemlig for at vi får ekstra doser, sier bydelsdirektør Ayub Tughra til VG.

– Vaksinesenteret vårt har dyktige folk som sørger for at vaksineleveransene utnyttes optimalt, og vi bruker alle doser vi får. Vi vaksinerer gjennom hele påsken. Ros også til innbyggerne våre, som stort sett stiller opp for å få vaksine – også på kort varsel, sier fortsetter han.

Grorud er en av bydelene som på grunn av vedvarende høyt smittetrykk har fått flere vaksinedoser. På denne listen står også Alna, Bjerke, Søndre Nordstrand, Stovner og Gamle Oslo.

Opp mot 300 doser dagen

På vaksinasjonssenteret på det gamle samfunnshuset er det ingen påskeferie. I en strålende sol vinker vaktene de som skal vaksineres inn. Nå er det gruppen mellom 74 og 65 år som står for tur.

EFFEKTIV: Leder for vaksinasjonssenteret, Christopher Sarnowski Solvik, sier at de ikke har kastet en eneste dose. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Vi er en av de bydelene som har fått ekstra doser og det har ført til at vi har åpent hver dag i påsken. Så vi setter mellom 200 og 300 doser hver dag, sier leder for vaksinasjonssenteret, Christopher Sarnowski Solvik, til VG.

– Da vi fikk ekstra doser var det alle hender på dekk, fortsetter han.

Han viser frem rommet hvor flere innkallingskoordinatorer sitter og ringer de som kan få vaksine gjennom dagen.

– Når vi ringer de yngre er de veldig overrasket, sier innkallingskoordinator Martine Kristoffersen til VG.

Ut fra aldersgrupper fordeler vaksineringen seg slik:

75-85+: 83 prosent

65-74: 57 prosent

45-64: 17 prosent

For gruppen 18-44 er det foreløpig en liten prosent

For Karin Elisabeth Nygård (68) er dette en merkedag. I dag skal hun få sin første dose og det er Moderna-vaksinen som settes i hennes overarm.

– Jeg grugleder meg, for å være helt ærlig. Jeg tenker litt på bivirkningene, sier hun mens hun venter.

– Nå kommer det et lite stikk, sier helsesekretæren Monica Ullerud etter at hun har rullet ned genseren hennes.

Vips, så er første dose satt.

– Det var helt greit. Jeg er ikke akkurat redd for sprøyter, sier Nygård, som er pensjonert hjelpepleier.

VENTE: Karin Elisabeth Nygård blir bedt om å vente på samfunnshuset i 20 minutter etter at hun har fått vaksinen. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Hva tenkte du da du ble oppringt om at du kunne få vaksinen?

– Jeg tenkte «hurra», sier hun.

Nå venter en litt friere tilværelse, etter at andre dose er satt i midten av mai. Da håper hun at hun kan dra på fjelltur og treffe flere mennesker.

– En formidabel oppgave

– Vi har ikke kastet én dose. Vi har reservelister og det har fungert veldig bra, sier leder Sarnowski Solvik.

Han begynte i jobben som leder for vaksinasjonssenteret i bydelen i januar og synes det er en givende jobb.

– Det var en ære å bli spurt, men jeg måtte tenke meg godt om for det er en formidabel oppgave å etablere et vaksinasjonssenter. Vi har veldig dedikerte og flinke folk, sier han.

SPENT: Mohammed Farajallah (25) skal også få sin første dose med vaksinen. Foto: Mattis Sandblad, VG

Nå er han optimistisk for tiden som kommer.

– Jeg velger å være optimistisk. Jeg håper vi skal få jevne og stabile leveranser over tid.

En annen som skal få sin første dose er 25 år gamle Mohammed Farajallah. Han er spent:

– Jeg har folk som er skeptiske til vaksinen i familien, så jeg håper det kan trygge dem, sier han.