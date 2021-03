FØRERKORTBESLAG: En sjåfør mistet førerkortet etter en uheldig flaggstang-frakt. Foto: VG-tipser

Kjørte med flaggstang på biltaket – mistet førerkortet

Enda en sjåfør har mistet førerkortet etter å ha kjørt med en flaggstang på biltaket.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Tipseren VG har snakket med ble sjokkert under hendelsen på Grorud i Oslo.

– Skjer det igjen, er det mulig? sier vedkommende.

Tipseren refererer til en hendelse på E18 for under to uker siden, da en annen sjåfør også mistet førerkortet av samme årsak.

Politiet bekrefter til VG at de har beslaglagt førerkortet.

– Det er klart at vi ser alvorlig på dette. Det skaper trafikkfarlige situasjoner, både når det gjelder avstand til andre trafikanter og ved høy hastighet, sier Line Skott, operasjonsleder ved Oslo politidistrikt til VG.

– Det var en melder som stusset på en bil med en flaggstang på taket, opplyser Skott.

Flaggstangen var 14 meter lang, ifølge politiet.

– Det er forståelig at publikum reagerer, sier Skott.

VGs fotograf på stedet forteller at flaggstangen fjernes fra biltaket nå, og at en annen person kjører bilen hjem.