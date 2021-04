FORSIKTIG OPTIMIST: Byrådsleder Raymond Johansen vil ikke risikere å åpne opp igjen for fort, og måtte stenge igjen enda en gang. Når det blir tid for gjenåpning, lover han å gi gleden til barna først. Foto: Terje Bringedal

Raymond Johansen tør ikke å juble over lave smittetall: − Kan gi et falskt bilde

Raymond Johansen mener vi ikke må la oss lure av synkende smittetall i påsken. Samtidig tror han Oslo er på god vei mot gjenåpning dersom trenden fortsetter.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

1. påskedag kunne Osloborgere våkne opp til det som så ut som lovende smittenytt. 192 personer hadde testet positivt for coronaviruset siste døgnet. Det er 39 tilfeller færre enn gjennomsnittet de siste syv dagene og bekrefter den synkende smittetrenden for hovedstaden.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er likevel forsiktig med å feire. Han mener det er for tidlig juble av tallene nå.

For færre smittes generelt sett i helligdagene. Dessuten har testtallet gått ned i påsken: Før påsken testet over 4000 seg hver dag, mens lørdag testet omtrent 2200 seg i Oslo, kan byrådslederen fortelle.

– Vi kan ikke la oss lure av at antall smittede er lavt. Det vet vi ikke helt ennå. Forventningen var en nedgang, slik som vi så i romjulen. Helligdagene vil gi lavere smittetall og kan gi et falskt bilde av situasjonen, forklarer Johansen.

Skulle vi få en økning i smittetallene etter påsken, håper han likevel at tallet totalt sett vil fortsette å synke.

– Hovedbilde er en positiv trend. Den voldsomme smitteveksten vi så i en periode har stoppet opp. Jeg håper at påsken bare blir en bitte liten dump før vi henter oss tilbake igjen.

Frykter påskemobilitet – vil forby unødvendige reiser

Før ferien strammet flere hyttekommuner inn besøksreglene på hytta. Statsminister Erna Solberg avlyste turen til Bergen i påsken, mens helseminister Bent Høie reiste hjem til Stavanger.

Selv har byrådsleder Johansen tilbrakt påsken på fjellet med kona. Nå bekymrer han seg for hva som vil skje når folk returnerer fra påskeferie – både fra innland og utland.

Frykten er at feriedager med sosialt samvær og reising skal sende hovedstaden rett inn i en ny smitteoppblomstring.

– Vi har en bekymring rundt mobiliteten i påsken. Det kan få smittetallene opp. Men det virket som om alvoret senket seg ved siste innstramning, sier Johansen.

Tall fra Avinor viser at 8663 reiste ut av landet i løpet av palmehelgen. Totalt reiste over 70.000 fra Avinors lufthavner. Slike tall gjør byrådslederen skremt.

– Det er min store bekymring. Vi har gang på gang sett at det er i forbindelse med reise og mobilitet at smitten øker, fordi vi blir underlagt situasjonen i andre land, påpeker han.

Han mener at et forbud mot unødvendige reiser er et tiltak som bør vurderes om man skal få kontroll på importsmitten.

– Vi må begrense reisingen til et absolutt minimum, og det bør være et krav om å dokumentere nødvendigheten på det.

Vil ikke love gjenåpning til 17. mai

Før påsken gikk R-tallet i Oslo fra 1.3 til 0.7. Uansett hva som skjer etter påskeferien, mener byrådslederen at tallet viser at vi er på riktig vei:

– Det sier noe om hvor nødvendig tiltakene er, og også hvor viktig det er at de fortsetter, påpeker han.

Om to uker skal byrådet ta stilling til veien videre. Da utløpet de nåværende, strenge tiltakene. Om de skal forlenges eller lettes på, tør ikke Johansen å love helt ennå.

– Mye tyder på at vi er på god vei til å kunne åpne opp igjen. Om vi på det tidspunkt er på et såpass lavt nivå at vi kan åpne igjen, vet vi ikke. Smittevernloven gir oss ikke lov å holde masse ting stengt om det ikke er grunnlag for det, forklarer han.

– Hva er lavt nok for en gjenåpning?

– Det gleder jeg meg til å diskutere med Folkehelseinstituttet fremover. Det avhenger også av hvordan vi ligger an med vaksinering. Vi har kapasitet til å sette 110.000 vaksiner i uken, og jeg håper vi snart får tatt i bruk denne kapasiteten.

NEDSTENGT 17. MAI: Slik så Karl Johans gate ut 17. mai 2020. I år som i fjor er barnetoget i hovedstaden avlyst. Skal vi tro byrådslederen, blir det heller ikke store feiringene på Oslo-folket denne nasjonaldagen. Foto: Odin Jæger

– Er det noe håp for 17. mai i år?

– Den kommer nok for tidlig til at det blir en vanlig 17. mai. Den kommer nok til å ligne mer på den i fjor, enn tidligere år, svarer Johansen.

Fredag advarte Guldvog om sterke tiltak frem til midten av mai, men byrådslederen tror likevel ikke på noe store lettelser til nasjonaldagen.

– Full åpning til 17. mai er ikke særlig sannsynlig.

– Tror du vi kan være flere enn to på besøk da?

– Det må vi håpe på. Men er det noe det siste året har lært meg, så er at du tror at du har hatt kontroll, men så har det gått den gærne veien.