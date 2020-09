STREIK: Nærmere 4000 sjåfører streiker fra 06.00 søndag morgen. Foto: Øyvind Engan

3800 bussjåfører i streik - varsler rask opptrapping

Busstrafikken på Østlandet rammes av streik allerede søndag etter at det ble brudd i forhandlingene natt til søndag.

– Jeg er skuffet over at vi ikke finner en løsning, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til VG.

Fellesforbundet og de andre arbeidstakerorganisasjonene var i forhandlinger med NHO Logistikk og Transport og Spekter til langt på natt lørdag, men kom aldri i nærheten av en løsning.

SKUFFET: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland kom ikke så langt som å legge fram en skisse for partene. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Det har ikke vært mulig å finne en løsning som partene har sett seg tjent med. Det har ikke vært grunnlag for meg til å legge fram noen skisse, sier Ruland.

Riksmekleren legger til at han er optimistisk på sikt.

-- Det er slik at alle konflikter går over og det kommer denne her også til å gjøre. Det skal vi hjelpe dem med.

12.000 kan bli tatt ut

Fellesforbundets forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen bekrefter at det var «et godt stykke» mellom partene.

– Bussjåførlønningene har hengt etter utviklingen til andre lønnsgrupper i samfunnet vårt i veldig mange år. Vi har for så vidt hatt en reell enighet med motparten om at vi skal opp til en lønn vi kan leve med, men det har vi ikke oppnådd, konstaterer Sivertsen overfor VG.

3800 bussjåfører i Oslo og Viken tas ut i streik fra 06.00 søndag. Hvis konflikten vedvarer, kan nærmere 12.000 sjåfører bli tatt ut totalt.

– Vi har varslet at vi kommer til å gjøre en relativt rask opptrapping, sier Sivertsen.

Publisert: 20.09.20 kl. 05:03

