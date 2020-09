HVILESTED: Ari Behns urne er satt ned på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Foto: MATTIS SANDBLAD

Ari Behns urne satt ned i privat seremoni

På sin fødselsdag ble Ari Behn stedt til hvile på Vår Frelsers gravlund i Oslo. De nærmeste var tilstede ved urnenedsettelsen.

Den folkekjære forfatteren og kunstneren og prinsesse Märtha Louises eksmann døde 25. desember 2019. Han var født 30. september 1972 og ville blitt 48 år onsdag.

- Jeg kan bekrefte at det har vært en urnenedsettelse for Ari i dag. Det er ikke tilfeldig at datoen i dag er valgt. Det var en privat urnenedsettelse med de aller nærmeste til stede, forteller Geir Håkonsund, Behn-familiens talsperson, til VG.

Det var Dagbladet som omtalte seremonien først.

Behns kunstnervenn, Per Heimly (48), skrev tidligere onsdag en hyllest til ham på Instagram: «Du var liksom aldri særlig flink til å feire dine egne bursdager, du var mere opptatt av å feire alle andre.»

Prinsess Märtha Louise delte i mars sine tanker om sorgen etter Aris bortgang:

«Vi i vår lille familie har gått gjennom - og går fremdeles gjennom - en hard tid etter Aris død. Den vanskeligste vi har vært gjennom.»

Kong Harald har sagt at det vil ta tid å komme videre etter dødsfallet:

– Det vil ta litt tid. Ikke litt heller, tror jeg. Vi har jo tre barnebarn som har mistet faren sin. Så det vil ta sin tid, uttalte kong Harald under et statsbesøk i Jordan i mars.

Datteren Maud Angelica holdt en gripende tale under bisettelsen 3. januar.

– Det betydde så mye for meg at jeg kunne få noe verdi og noe fint ut av alt det forferdelige. Og det følte jeg at jeg kunne gjøre med den talen – å bruke min sorg til å si noe til andre, sier Maud Angelica til NTB da minneutstillingen med farens kunst ble åpnet i juni.

Behns siste hvilested ligger like ved æreslunden, der kjente nordmenn som Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Herman Wildenvey, Olaf Bull og Sigurd Hoel er gravlagt.

Vår Frelsers gravlund ble anlagt i 1801 i Gamle Aker nord for Hammersborg i Oslo sentrum. Her er 4500 bevaringsverdige gravminner som ikke blir fjernet etter festetiden.

Publisert: 30.09.20 kl. 19:44

