NESTLEDER: Marie Sneve Martinussen er nestleder i Rødt. Foto: Ryan Kelly / NTB

Rødt vil bli mer spiselig: – Nå er vi et ordentlig parti

Rødt innrømmer at partiet har hatt mange luftige visjoner. Ett år før mulig rødgrønt maktskifte legger partiet frem forslag til det de kaller et mer realistisk program.

Rødt la mandag frem sitt forslag til nytt arbeidsprogram for neste stortingsperiode. Partiet har ligget over sperregrensen på flere meningsmålinger det siste året og kan få mye makt dersom de etter valget havner på vippen i norsk politikk.

På VGs målinger har de vært over sperregrensen på fire av åtte målinger så langt i år.

Nå skal slagordene byttes ut med et mer realistisk program, ifølge Rødt-nestleder og programkomiteens leder Marie Sneve Martinussen.

– Da vi kom vi inn på Stortinget og så vi at en del av slagordene, prinsippene og veldig luftige visjonene kanskje var vanskelig å omsette til helt konkret politikk når det skal gjennomføre det i en nasjonalforsamling i Norge, sier Martinussen og legger til:

VALGT: Marie Sneve Martinussen og Bjørnar Moxnes på valgnatten i 2017. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg har vært leder for nerdesentralen her på Stortinget. Vi har dag for dag gjennom tre år plukket fra hverandre vår politiske plattform, funnet ut hva de viktige prinsippene er og funnet ut hvordan det kan brytes ned til mer konkrete, gjennomførbare og realistiske krav.

Hun håper det nye programmet blir godt lest hos de andre rødgrønne partiene.

– Vi håper det nye programmet vil inspirere de andre rødgrønne partiene. Vi legger det frem en måned før blant annet Arbeiderpartiet og SV. Det er litt med vilje. Vi vil gjerne at folk klipper og limer fra vårt program, fordi det betyr at politikken vår kan få større gjennomslag, sier hun.

Indisk vri

– Den gode nyheten er at politikken ikke trenger å forsvinne, men du må noen ganger lage flere styrkegrader av politikken din. På samme måte som du kan få indiske retter i sterk, medium og light, så har vi tenkt gjennom hvordan for eksempel kravet om gratis barnehage kan gjøres på en skrittvis måte, sier hun.

– Tanken her er litt også at hvis du får gjennomført deler av denne politikken så vil folk både få smaken på en slik politikk, se at det fungerer, like det og så vil man ha mer makt bak kravene når man skal opp i medium i neste runde.

Rødts nye forslag ligner kanskje mer på en norsk, mild curry enn en sterk Vindaloo: Rødt vil ha gratis barnehage, men som innfases år for år med femåringer i første omgang.

VENNER? Rødt vil trolig støtte en regjering med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, men Sp vil ikke sitte i regjering med Rødt. Foto: Frode Hansen

Før var det ifølge henne «gratis barnehage. Punktum.»

I 2017-programmet ble ordet gratis nevnt 25 ganger. I dagens program blir det nevnt 22 ganger – men nå med flere forbehold.

– Betyr det at dere hadde et urealistisk og slagordbasert program før?

– Det betyr nok mest at når Rødt har laget politikk så har vi tenkt på hva som er våre mål. Det synes jeg er helt logisk og riktig for et parti. Det er det vi da vi har valgt når vi kommer inn på Stortinget. Men så har du et ansvar når du har de velgerne i ryggen for å gjennomføre målene. Du må ha en plan som er mer detaljert, som er lengre og har flere sider.

– Så må det sies at en veldig god grunn til at vi kan gå fra det gamle til det nytt, gjennomførbart og realistisk program er at vi har hatt ressurser til å jobbe med politikk på en helt annen måte. Når man kommer inn på Stortinget får man både politiske rådgivere og man får tilgang til Finansdepartementets regnemaskin, sier hun og legger til:

– Jeg presenterer meg gjerne som leder for nerdesentralen her hos Rødt, jeg er utdannet økonom og vi har brukt tre år på å finne svar på alle de spørsmålene som er vanskelige å finne svar på om du ikke kan stille Finansdepartementet mange spørsmål som man ikke har lov til som et parti utenfor Stortinget.

VIL HA DEM UT: Rødt ønsker å bli kvitt dagens regjering. Her ved statsminister Erna Solberg (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Tore Kristiansen

– Et «ordentlig parti»

I 2007 gikk Arbeidernes kommunistparti (AKP) og Rød Valgallianse (RV) sammen om å starte partiet Rødt. Senest i 2019 tapte leder Bjørnar Moxnes kampen om ordet «kommunisme» – som han vil ha ut av partiets prinsipprogram.

– Er dette programforslaget en del av litt lengre prosjekt som startet for en tid tilbake med å skape et «ordentlig parti»?

– Ja, det er det. Bjørnar Moxnes og jeg ble valgt til leder og nestleder siden 2012, så vi har vært i våre posisjoner i åtte år nå. På den tiden har Rødt vokst fra 1700 til 10.000 medlemmer. Vi har vokst fra rundt 60 folkevalgte til 200 folkevalgte. Vi har kommet inn på Stortinget, sier hun og legger til:

– Alt det har vært det samme prosjektet som vi nå gleder oss over at står foran muligheten til å gjøre et rekordvalg og påvirke norsk politikk på en helt ny måte, kanskje bidra til et nytt flertall om vi kommer over sperregrensen, mange ting tyder på at det trengs. Men også vise frem at det er mulig med en annen kurs, det trenger ikke være Høyres retning eller stø kurs. Det er mulig med en ny, radikal, realistisk, gjennomførbar kurs.

Hun sier at de har høstet mye samarbeidserfaring med de andre rødgrønne partiene i kommunepolitikken, men understreker at de vil stå utenfor en regjering for å kunne markere sin primærpolitikk. Slik tror hun at de kan bygge en bredere bevegelse, sammen med fagbevegelsen og miljøbevegelsen.

Ser mot Danmark

Norske småpartier har ofte slitt med oppslutningen etter å ha vært i eller støttet en regjering.

Rødt prøver å lære av sine søsterpartier ute i Europa.

– Vi er i gang med en kartlegging av hvordan partier som oss har samarbeidet med sosialdemokratiske partier rundt omkring i Europa. Vi snakker med Vensterpartiet i Sverige, Enhedslisten i Danmark og Bloco de Esquerda i Portugal og mange andre for å samle erfaringer om hvordan ulike samarbeidsformer har fungert, sier Martinussen.

– Vi skal diskutere og konkludere i partiet. Mens en samarbeidsavtale som KrF og Venstre hadde kan se ut til å ha en del svakheter, så har søsterpartiet vårt Enhedslisten i Danmark en samarbeidsavtale med den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen som i hvert fall ser lovende ut.

NY KURS: Rødt ønsker ikke å slite med oppslutningen slik Venstre, her ved nyinnstilt partileder Guri Melby, gjorde i forrige stortingsperiode etter sin samarbeidsavtale med Solberg-regjeringen. Foto: Hallgeir Vågenes

Om Ap: – Behov for å finne seg selv

– Er du redd for at dette blir helt «Arbeiderpartisk» og at dere ligner litt for mye på de tradisjonelle partiene?

– Nei, det er jeg ikke redd for. Rødt har klart seg med en fornyelse uten høyredreining som har vært vårt mål hele veien. Vi har hatt grundige diskusjoner i partiet. Selv om vi har erstattet slagord med konkret politikk, så har ikke prinsippene og målene forandret seg. Jeg mener at for å være radikal, så må du være realistisk. For hvis det du foreslår ikke kan gjennomføres, da er det heller ikke særlig radikalt. Det er kanskje en lærdom som står sterkere i Rødt nå enn det gjorde tidligere og som er en grunn til at vi får større plass i norsk politikk enn tidligere.

Martinussen mener at avstanden til Ap har krympet, i alle fall retorisk.

NÆRMERE? Rødt mener at Ap-leder Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har nærmet seg dem i retorikken. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg merker meg at Støre og andre i Ap bruker begreper og argumenter som Rødt har brukt lenge, spesielt på profittfri velferd og en rettferdig miljøpolitikk. Det er jo bra det. De har vel et behov for å finne litt seg selv.

– I den grad Ap nærmer seg Rødt, som i spørsmålene om profittfri velferd og en rettferdig miljøpolitikk, så er det egentlig bare bra. Da kan vi slå fast at vi har hatt innflytelse og så har vi hundre nye sider med krav å pushe videre på. Vi er ikke ferdig om Jonas Gahr Støre bruker noen av våre begreper fra vår politikk.

– Så litt veldedighet til et Arbeiderparti i krise?

– Ja, gjerne det. Vi ønsker jo et nytt flertall i Norge, men tror også det er viktig at et nytt flertall betyr en ny politikk.

Prislappen

– Nå når dere har et realistisk program, hva vil det koste?

– Dette er et program vi mener kan gjennomføres i Norge, med en skattepolitikk som er bærekraftig, som Høyre ville sagt. Det er det vi programmet vi bruker for å lage våre alternative budsjetter. Hvor mye ting koster, hvor høy inntekt man får fra ulike skatteendringer, det vil hele tiden endre seg avhengig av hvordan den økonomiske situasjonen er. Så når det kommer til konkrete beregninger så er det de alternative budsjettene man må se på.

– Er dere nå et ordentlig parti?

– Nå er vi et ordentlig parti. Vi har til og med trykt opp programforslaget med farge på forsiden. Mer ordentlig enn det blir det ikke.

