ER FORTVILET: Ole-Kristian Edvardsen (31) fra Bardufoss og kjæresten Karolina, fra Krasnodar i Russland, har ikke sett hverandre siden slutten av januar. Foto: Privat

Fortviler over praksis med kjærestevisum

Ole-Kristian Edvardsen (31) har ikke sett sine kjære på åtte måneder. Kjærestevisumet utestenger hans russiske kjærestes fem år gamle sønn.

– Både kjæresten min og hennes femåring har multivisum, men gutten slipper ikke inn på kjærestevisum som gjelder nå. Jeg mener tredjelandsborgere blir forskjellsbehandlet. Barn av EU-borgere slipper nemlig inn, sier han på telefon fra hjemstedet Bardufoss i Troms og Finnmark.

15. juli lempet regjeringen på innreiserestriksjonene som ble innført i forbindelse med coronasituasjonen. Fra da kunne kjærester fra en rekke land få visum til Norge, sammen med et såkalt «kjæresteskjema».

Nedbrutt

At ikke kjærestevisumet gjelder for alle går på helsen løs, sier Edvardsen på telefon fra Bardufoss.

– Dette sliter enormt på psyken for oss begge. Vi føler daglig at vi er utslitte og nedbrutt. Det går utover både jobb og hverdagsliv, sier han.

Ole-Kristian Edvardsen traff Karolina, som er fra Krasnodar i Russland, helt tilfeldig hjemme i Bardufoss i mai i fjor. Siden har det vært de to – og hennes femåring.

– Vi har besøkt hverandre jevnlig. Visumreglene er slik at man må ut av landet etter tre måneder. Det er tungvint, men jeg forstår reglene. Det må vi leve med.

VENTETID: Her fra julefeiring i Bardufoss. – Det var en kjempeopptur den 15. juli, da kjæresteskjemaet kom. Men det hjalp svært lite for oss. Foto: Privat

Siste gang i Norge

Sist de så hverandre var da Karolina og sønnen kom til Norge før jul i fjor, og kunne bli til 19. januar, forteller Edvardsen. Karolina og sønnen skulle kommet til Norge igjen i april, men da måtte de av åpenbare grunner avlyse.

– Vi snakker flere ganger om dagen for å bevare det fine forholdet vi har, og sønnen spør daglig når han får treffe meg igjen, sier han.

Runddans

Ole-Kristian Edvardsen sier til VG at han har brukt og bruker enormt mye tid på å finne en løsning.

Paret har ingen sak liggende hos UDI – fordi de ikke kommer så langt, sier han til VG.

– Jeg har ringt og skrevet mailer med UDI. Der får jeg beskjed om å ta dette med justisdepartementet. De viser igjen til utenriksdepartementet, som igjen viser til UDI, sier han.

– Direktivet om fri personbevegelighet gir EØS-borgere flere rettigheter enn borgere av land utenfor dette området. Dette tar innreiserestriksjonen høyde for, skriver enhetsleder i oppholdsavdelingen i UDI, Hind Dakhil i en e-post til VG.

Nytter ikke

– Vi får beskjed om at det ikke nytter å søke. Spørsmål er hvorfor UDI ikke tar saken videre riktig departement og finner en løsning hvor både partnere og barnet til partnere skal være inkludert i unntaksreglene i forbindelse med corona-restriksjonene, sier Edvardsen.

– Alt myndighetene trenger å gjøre er å endre kjæresteskjemaet med et tillegg om barn. Dette har de etter det jeg kjenner til gjort i flere land, sier han.

– Kan endre seg

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til VG at det i henhold til gjeldende regelverk er åpnet for at kjærester kan komme på besøk til Norge, dersom paret har vært sammen i minst ni måneder og har møtt hverandre tidligere.

Departementet skriver videre at regelverket om innreiserestriksjoner i forbindelse med coronasituasjonen vurderes fortløpende og har vært i stadig endring siden det ble innført i mars i år.

– Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil det gradvis åpnes opp for innreise for nye grupper utlendinger som i en normalsituasjon fyller vilkårene for innreise til Norge.

Departementet har stor forståelse for at innreiserestriksjonene medfører vanskeligheter for dem det gjelder, avslutter senior kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry i Justis- og beredskapsdepartementet.

Reglene i Danmark

Den danske «Udlændingestyrelsen» skriver til VG om sin praksis, at deres regler for besøksvisum er at verdens land er kategorisert i fem hovedgrupper, avhengig av risikoen for ulovlig immigration.

For Danmark er Russland plassert i landgruppe 3.

Kjærester fra disse landene kan komme til Danmark, underlagt en del dokumentasjonskrav.

Dersom et medfølgende barn skal være med på «besøksvisumet», skal visumsøkeren dokumentere slektskap med barnet, for eksempel med en fødselsattest, skriver de danske utlendingsmyndighetene til VG.

Parinaz Azarijafari (33), som bor i Stavanger Foto: Privat

Trenger tilsyn – får ikke moren på besøk

En av dem som har kontaktet VG om visumavslag er Parinaz Azarijafari (33), opprinnelig fra Iran, bosatt i Stavanger.

– Nå har jeg vært gjennom to operasjoner, med fare for komplikasjoner fordi jeg har andre underliggende sykdommer. Jeg trenger tilsyn, men moren min får blankt nei til innreise, forteller hun.

I Stavanger har hun ingen familie. Kjæresten bor i en annen by og jobber i Nordsjøen. Derfor er det viktig for å henne å ha moren sin hos seg i en periode, forteller hun.

– Moren min har langvarig visum til Norge. Hun fikk dette fordi jeg skulle ha kirurgisk behandling. Det går fly fra Iran til og fra Norge, men hun får likevel nei til innreise fra UDI, sier Azarijafari.

– Jeg har fått legeerklæring på min situasjon, både fra fastlegen og fra selve kirurgen. Men min advokat, som hjelper meg, forteller at han ikke får gjennomslag hos UDI.

UDI: Strenge krav

VG har vært i kontakt med UDI om denne saken etter at Parinaz Azarijafari har fritatt UDI for taushetsplikten:

– Som følge av situasjonen med corona, er det strenge regler for rett til innreise til Norge. Det er åpnet for reiser for personer bosatt i EU, men foreløpig er det begrensede muligheter for innreise for personer som er bosatt utenfor EU, skriver fungerende områdeleder for EØS og utvisningssaker, Anette Hundere Karlsen.

UDI opplyser videre at det kan gis rett til innreise ved sterke velferdshensyn, for eksempel besøke til en døende eller alvorlig syk nærstående familiemedlem i Norge.

– Det skal altså svært mye til for å få reise inn på grunn av sykdom, skriver UDI.

UDI gjør oppmerksom på at henvendelsene til dem fra Parinaz og advokaten er mottatt via UDI sin veiledningstjeneste og at det ikke foreligger en søknad som saksbehandles.

– Det er ikke mulig å søke om rett til innreise i slike situasjoner, og det er politiet på grensen som avgjør hvem som slipper inn i landet. Basert på de opplysningene vi hadde per 16. september, vurderte vi at Parinaz' sykdom ikke var av en slik alvorlighetsgrad at moren ville slippe inn i Norge, skriver fungerende områdeleder for EØS og utvisningssaker, Anette Hundere Karlsen.

