Rehman-stiftelse krever utbetaling

Født Fri, stiftelsen ledet av Shabana Rehman, krever at en stanset bevilgning på tre millioner kroner utbetales. Uten tilgang til pengene kan de ikke gi et skikkelig tilsvar på anklagene om økonomisk rot, skriver stiftelsens advokat.

Denne uken ble det kjent at statsstøtten til stiftelsen Født Fri, der komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman (44) er daglig leder, er blitt kuttet.

Begrunnelsen skal være at stiftelsen, som skal «jobbe mot negativ sosial kontroll» i innvandrermiljøer, skal ha brukt deler av statsstøtten til andre formål enn de fikk støtte til og mangler god økonomistyring, ifølge en revisjonsrapport fra E & Y (Ernst & Young).

Rehman forklarer at stiftelsen tidligere har mottatt fem millioner kroner over statsbudsjettet for 2018, seks millioner i fjor, og tre millioner så langt i år. Del to av årets tildeling, ytterligere tre millioner kroner, er blitt stanset av tildeler Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), på bakgrunn av rapporten fra EY.

Dette beløpet krever stiftelsen nå at IMDi likevel utbetaler. I et brev sendt til IMDi som VG har fått tilgang til, skriver stiftelsens advokat Harald F. Strandenæs: «Det kreves (...) at bevilgningen for 2. termin 2020 stilles til umiddelbar disposisjon for stiftelsen».

Advokaten mener at IMDi valgte å tilbakeholde siste termin av støtten allerede før revisjonsrapporten var bestilt, og dermed før konklusjonen i granskingsrapporten forelå. Stiftelsen mener at rapporten er full av feil, og har fått frist frem til 6. oktober med å gi et tilsvar.

Men advokaten hevder i brevet til IMDi at dette er umulig for stiftelsen, fordi den har måttet permittere alle ansatte, innstille alle prosjekter og ikke har penger til å innhente hjelp til å besvare revisjonsrapporten.

MED ADVOKATEN: Shabana Rehman og advokat Harald F. Strandenæs sier de kan tilbakevise påstandene fra revisjonsfirmaet Ernst & Young. Foto: Tore Kristiansen

Må betale for hjelp

«Uten økonomiske midler ingen kontradiksjon», skriver advokaten, og forklarer at stiftelsen ikke kan få gitt tilsvar «uten ansatte, og ikke minst uten midler til juridisk, revisjonsmessig og granskingsfaglig kompetanse. Slik kompetanse må naturlig nok honoreres».

Han legger til at enkelte av de ansatte i Født Fri har valgt å fortsette å jobbe uten lønn, eller for sterkt redusert lønn. Han argumenterer også for at IMDis behandling bryter forvaltningsloven.

Katarina Heradstveit, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i IMDi, vil ikke gå inn i sakens detaljer.

– IMDi kan bekrefte å ha mottatt et brev på vegne av Født Fri og vil besvare dette på vanlig måte. Vi ønsker ikke å prosedere denne saken i mediene. Utover det har vi ingen kommentar, skriver hun til VG.

Krever lydopptak

Advokaten har også levert et brev til Oslo tingrett der han krever å få utlevert lydopptak av intervjuene som Rehman og organisasjonssekretær Morten Guldberg har gitt til E & Y.

– Referatet av intervjuene inneholder setninger som våre klienter ikke vedkjenner seg. Vi mener gjengivelsen er tendensiøs og er preget av feil og utelatelser, sier Strandenæs til VG.

– Vi mener rapporten inneholder en rekke feil, og at den gjengir våre forklaringer på en uriktig og mangelfull måte, utdyper Shabana Rehman.

Frode Skårmo Krabbesund i E & Y sier at de ikke kan kommentere en rapport de har avlevert.

– Det vi har å si om denne saken, har vi redegjort for i rapporten. De intervjuede i Født Fri er gitt mulighet til å høre gjennom lydopptakene i et egnet rom, men har takket nei. Vi kan ikke levere ut lydopptak som omhandler andre mennesker, blant annet av personvernhensyn, sier Krabbesund til VG.

– Vi ber ikke om lydopptak fra noen andre enn Født Fris ansatte Shabana og Morten Gullberg, som begge har bedt om dette. Øvrige deltagere er EY’s granskere. Vi kan ikke se at EY har noen grunn til å tilbakeholde lydopptakene, svarer advokat Strandenæs.

Publisert: 25.09.20 kl. 19:57 Oppdatert: 25.09.20 kl. 20:14

