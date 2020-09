Bertheussen: - Jeg er fornærmet i denne saken

OSLO TINGRETT (VG) Trusseltiltalte Laila Bertheussen nekter straffskyld og mener selv at hun er fornærmet i straffesaken.

Tirsdag startet den ti uker lange straffesaken mot Laila Anita Bertheussen. I Oslo tingrett står hun tiltalt for flere angrep mot demokratiet – gjennom brannstiftelser, skadeverk og trusler mot ledende politikere.

En av de fornærmede i saken er hennes egen samboer, Tor Mikkel Wara, som var justisministeren i perioden da truslene og angrepene fant sted.

Bertheussen nekter straffskyld.

– Jeg er 55 år, mor til to skjønne jenter. Det kan se ut som PST har glemt det, men jeg er fornærmet i denne saken her, sa Bertheussen da hun innledet sin frie forklaring i sal 250 i Oslo tingrett onsdag.

NEKTER: Her er Laila Bertheussen tegnet mens hun sto oppreist i Oslo tingrett tirsdag hvor hun fikk presentert den fire sider lange trusseltiltalen som er tatt ut mot henne. Foto: Tegning: Ane Hem

Nektet flere avhør

Politiets sikkerhetstjenesten (PST) fikk først mistanke mot Laila Bertheussen etter at familiens bil ble satt fyr på utenfor deres hjem på Røa i Oslo, natt til 10 mars i fjor. Fire dager etter ildspåsettelsen ble hun pågrepet og siktet for forholdet.

Sikkerhetstjenesten mener at de da hadde eliminert muligheten for andre gjerningspersoner - og hun ble kort tid senere mistenkt for de ander angrepene mot Wara.

I måneden etter pågripelsen forklarte hun seg tre ganger til politiet.

– Planen var å gjennomføre et konfronterende politiavhør, før hun fikk innsyn i sakens dokumenter og før tiltalen ble tatt ut, sa statsadvokat Marit Formo i sitt innledningsforedrag tirsdag.

Bertheussen ønsket innsyn i dokumentene før et nytt avhør, men selv da ønsket ble innvilget nektet hun å avgi forklaring. Det betyr at politiet ikke har fått avhørt Bertheussen på halvannet år, nærmere bestemt siden 8. april i fjor.

– Det er derfor ikke avgitt flere forklaringer. Hun har benektet innholdet i tiltalebeslutningen, sa statsadvokaten.

Refser PST

I retten forklarte Bertheussen om en telefon hun mottok fra Frp-leder Siv Jensen i påsken 2018. Jensen ville da høre om Wara ønsket å bli justisminister.

Samboerparet diskuterte forespørselen seg i mellom, og falt ned på at han skulle takke ja.

– Det vil alltid være et «ja». Det gjaldt før denne saken, underveis i denne saken og etter denne saken. PST skal ikke få skremme noen ut av politikken, sa Bertheussen.

Alter ego

Da Tor Mikkel Wara ble utnevnt som justisminister opprettet Bertheussen et alter ego på Facebook. I retten forklarte hun at dette alter egoet var for å «slenge med leppa» til Per Sandberg.

– Jeg har aldri møtt Per, men jeg har beklaget dette til ham, sa Bertheussen.

Etterhvert ble hun også invitert til en gruppe på Messenger hvor de diskuterte tre ting; Per Sandberg, Black Box teater og Oslo-biskop Kari Veiteberg.

Den trusseltiltalte 55-åringen beskrev også i detalj om hvordan sikkerheten ble styrket i og rundt huset i forbindelse med at Wara ble statsråd. Hun beskrev også problemer med deler av sikkerhetsopplegget.

– Det skulle være mye tull med anlegget fra første dag, forklarte hun.

Deretter beskrev hun ytterligere problemer med anlegget få dager før familiens bil ble satt fyr på natt til 10. mars i fjor, episoden som utløste pågripelsen henne.

