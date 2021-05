FLERE TIÅR: Sverre Varhaug manipulerte og forgrep seg på pasienter.

Nye pasienter har meldt seg etter Varhaug-saken: Jeg har holdt dette hemmelig i 40 år

Flere pasienter har tatt kontakt med VG etter avsløringen av psykolog Sverre Varhaug.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I ett år har VG kartlagt hvordan psykolog Sverre Varhaug manipulerte og forgrep seg mot sårbare pasienter – og hvordan ingen klarte å stoppe ham.

Forbrytelsene skjedde blant annet da Varhaug hadde betrodde stillinger ved norske sykehus.

I podkastserien Dukkemannen, som ble publisert i forrige uke, forteller ett av ofrene om hvordan han ble utsatt for overgrep og manipulasjon i om lag 15 år.

Nå har nye pasienter meldt seg for VG og fortalt om hendelser med Varhaug.

VG har sett dokumentasjon på at en mann i 70-årene var Varhaugs pasient.

Varhaug var da ansatt som psykolog ved barnepsykiatrisk avdeling ved Haukeland sjukehus. Pasienten var 16 år.

– Jeg hadde prøvd å ta mitt eget liv og trengte hjelp. I stedet ble jeg seksuelt misbrukt i to år, sier mannen.

– Overgrepene startet allerede noen uker inn i terapien. Det var en skadeskutt gutt som begynte i terapi hos Sverre Varhaug. Og det var en enda mer skadeskutt gutt som sluttet i terapi to år senere, sier mannen, som ønsker å være anonym.

Nok et tiår

VG har tidligere dokumentert at overgrepene Varhaug begikk mot egne pasienter strakte seg over tre tiår.

Med den nye dokumentasjonen VG har fått, kan overgrepene ha strukket seg over fire tiår.

Mannen som nå har tatt kontakt med VG, forteller at han lenge ikke klarte å snakke om det som skjedde i terapirommet til Varhaug. Først etter 40 år betrodde han seg til en psykolog:

– Da var jeg godt voksen, sier mannen.

Det er 55 år siden han var Varhaugs pasient.

– Livet har vært vanskelig. Det har vært et helvete, til tider. Men da jeg leste i VG og hørte podkasten Dukkemannen, forsto jeg at jeg ikke var den eneste. Det er sårt, men det hjelper, sier mannen.

Slik forsvarte Varhaug-seg – les her

SOM VENTET: Også advokat Mette Yvonne Larsen har fått henvendelser fra pasienter. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Kontaktet av flere

Advokat Mette Yvonne Larsen sier at hun ikke er overrasket over at flere pasienter har meldt seg.

– Jeg har tidligere sagt at jeg frykter vi bare har sett toppen av isfjellet. Jeg regner med at det kommer flere henvendelser, for jeg tror det er store mørketall i denne saken, sier Larsen.

Krever gransking av Varhaug-saken – les her

Larsen var bistandsadvokat for ett av ofrene i straffesaken mot psykolog Sverre Varhaug i 2001 og 2002.

Også advokaten er de siste dagene blitt kontaktet av personer som sier de ble utsatt for overgrep av Varhaug.

Hennes råd til personer som mener seg utsatt for overgrep, er å anmelde forholdene på sin lokale politistasjon.

– Og så bør de be om å få oppnevnt en bistandsadvokat. Sakene kommer til å bli henlagt ettersom den antatte gjerningspersonen her er død. Men en anmeldelse kan gi grunnlag for å søke voldsoffererstatning, sier Larsen.

Ikke etterforsket

Varhaug ble dømt for å ha misbrukt stillingen sin overfor til sammen seks pasienter i tre ulike rettsprosesser.

VG har sporet opp dokumentasjon om ytterligere åtte pasienter.

Fem av dem varslet politiet eller helsevesenet om overgrep begått av psykolog Sverre Varhaug.

Likevel fikk ingen av dem saken sin etterforsket eller prøvd for domstolen.

Flere mulige ofre

– Umiddelbart tenker jeg én ting: Det er helt forferdelig at enda flere mennesker kan ha vært ofre for Varhaug enn vi har visst om til nå, sier førstestatsadvokat Bjørn Soknes.

BETYDNING: Førstestatsadvokat Bjørn Soknes tror VGs dekning kan få flere til å innse at de har vært utsatt for overgrep. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Aktor i Varhaug-sak: – Ble ikke etterforsket bredt nok

I 2002 var Soknes aktor i den tredje og siste rettssaken mot Varhaug.

– Jeg tror VGs dekning kan få flere til å innse at de har vært utsatt for overgrep, sier Soknes.

Advokat Arvid Sjødin var forsvarer da Varhaug ble dømt for overgrep i 2002. Han har ingen kommentar til at nye pasienter har meldt seg.

Sverre Varhaug døde i Spania i 2014.

Slik forsvarte Varhaug-seg – les her