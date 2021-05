FREDRIKSTAD SENTRUM: Politiet er på stedet med flere patruljer. Foto: Gisle Oddstad

Politiet: Aggressive ungdommer i Fredrikstad gikk til angrep på politiet

Politiet melder om kaos i Fredrikstad, med ungdommer som utøver vold mot politiet. Flere vil bli innbrakt, sier politiet til VG.

Ved 20.50-tiden mandag melder politiet i Øst om at ungdommer utøver vold mot politiet på Stortorvet i Fredrikstad.







– Det startet med at en politipatrulje skulle påtale et mindre forhold med noen. Patruljen blir så angrepet av noen titalls ungdommer, som blant annet begynner å dytte på politiet, blant annet. Deretter eskalerer det, og det begynner å bli flaske- og steinkasting.

Det sier operasjonsleder Terje Marstad til VG. Flere patruljer ble tilkalt, og klokken 21.18 er mellom 15 og 20 politipatruljer på stedet opplyser han.

Han har ikke opplysninger om at noen er skadet foreløpig.

– Politiet meldte at flere hundre ungdommer var aggressive mot politiet. Men det er ikke snakk om at flere hundre ungdommer har utøvd vold mot politiet?

– Nei, det mener jeg ikke. Men det var flere hundre tilstede. Det er derfor jeg har gitt beskjed til dem som bare har vært der for å se på og er nysgjerrige om å trekke unna, sier operasjonslederen.

Politiet meldte tidlig på Twitter at det var snakk om flere hundre aggressive ungdommer, men har altså moderert seg i ettertid.

Foto: Gisle Oddstad

– Alvorlig at folk blander seg i politiets arbeid

Operasjonslederen opplyser at de har brutt opp ansamlingen på Stortorvet, men at at det fortsatt er en kaotisk situasjon. Politihelikopteret henger over byen for å gi politiet oversikt.

– Vi har allerede kontroll på noen personer. Vi kommer til å innbringe flere etter hvert her, sier Marstad

– Er ungdommene beruset?

– Det er ikke vesentlig her. Vi ser på det som alvorlig at folk blander seg inn i politiet arbeid, sier han.

– Kan du si noe om aldersgruppen ungdommene er i og om de tilhører en eller flere gjenger?

– Det er for tidlig å si noe om både alder og gjenger. Vi har ennå ikke fått snakket med ungdommene.

ALVORLIG: Politiet beskriver det som skjer i Fredrikstad som «en alvorlig tildragelse». Foto: Gisle Oddstad

Allerede ved 15.30-tiden ba politiet foreldre i Fredrikstad om å ta kontakt med ungdommene sine, etter å ha møtt på mange berusede unge mennesker.

– Flere er ikke i stand til å ta vare på seg selv, sa operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB tidligere på dagen.