MOBILISERER: Israelske stridsvogner og artilleri er stilt opp i nærheten av Gazastripen. Bildet er datert 14. mai. Foto: Tsafrir Abayov / AP

Tung militær opprustning på israelsk side av grensen

Israelske bakke- og luftstyrker gjennomførte fredag omfattende angrep mot et tunnelnettverk som militæret mener at benyttes av Hamas-krigere.

Kamphandlingene mellom Israel og Hamas på Gazastripen har blusset kraftig opp de siste dagene. 160 fly deltok fredag i det som omtales som den kraftigste bombarderingen så langt, skriver Sky News. Selve aksjonen, som ble satt i gang i morgentimene, skal ha pågått i rundt 40 minutter ifølge Israels forsvar. De informerer også om at det skal ha vært rundt 450 missiler som ble sluppet på 150 mål i den nordlige delen av Gaza.

Gazas helseministerium melder fredag om 122 døde totalt de siste dagene, hvorav over 30 er barn. I tillegg skal 800 nå være skadet i angrepene. Hamas og Islamsk jihad hevder at 20 av deres er drept.

Ifølge nyhetsbyrået AP har palestinske helsemyndigheter meldt om at det skal være ti palestinere drept, og over hundre personer skadd, av israelsk militære på Vestbredden fredag.

En av de drepte skal også ha forsøkt å knivstikke en israelsk soldat.

RYKKET UT: Israelske soldater er utplassert langs Gazastripen. Bildet er datert 14. mai. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Fredag morgen fortsatte rakettangrepene fra den palestinske siden. The Times of Israel melder at sirener som varsler om fare for rakettangrep har ult i grensebyene gjennom fredagen.

The Jerusalem Post melder at det er avfyrt nærmere 2000 raketter siden mandag.

Israelske stridsvogner, artilleri og soldater fra Golan-brigaden er plassert ut langs grensen og har gjennomført angrep mot Hamas, melder The Jerusalem Post.

Avisen skriver at det er avfyrt flere hundre artillerigranater og rundt 50 granater fra stridsvogner. Til tross for feilaktige meldinger, har ikke personell eller materiell krysset over grensen, ifølge en militær talsperson.