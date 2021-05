INNSATTE: Det er plass til 45 innsatte i høysikkerhetsfengselet. Bildet er tatt i 2017. Foto: Christina Quist, VG

Varetektsfengslet kvinne tok sitt eget liv

I forrige uke forsøkte en kvinne å ta sitt eget liv mens hun satt varetektsfengslet i Bredtveit kvinnefengsel. Hun døde på sykehus noen dager senere.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det bekrefter fengselsleder Doris Bakken til VG.

– Hun døde i går, sier hun til VG fredag.







Selvmordsforsøket skjedde mandag i forrige uke og kvinnen ble fraktet til sykehus. Torsdag i forrige uke døde hun av skadene. De pårørende er varslet.

Fengselslederen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere og henviser til politiet, som har satt i gang etterforskning av saken.

Politiførstebetjent Ingebjørg Hansen i Oslo-politiet forteller at selvmordsforsøket ble oppdaget raskt.

– Det er ikke noe per nå som tyder på avvik opp mot rutiner og håndtering, sier hun til VG.

– Satt kvinnen isolert?

– Det er en form for isolasjon når du sitter i fengsel på grunn av karantenereglene, sier hun.

Det er plass til 45 innsatte i høysikkerhetsfengselet og det sitter både domfelte og varetektsfengslede kvinner der. Fengselet har også en avdeling med lavere sikkerhetsnivå, som har plass til 19 innsatte.

Regjeringen har tidligere tatt til orde for å utstyre fengselsceller med pust- og bevegelsessensorer for å forhindre nettopp selvmord. Da opplyste de at det årlig dør gjennomsnittlig 11 personer i Kriminalomsorgens omsorg.

Kriminalomsorgen har satt seg som mål å forhindre selvskading og selvmord i norske fengsler. De betegner risikoen som særlig høy for de som sitter varetektsfengslet.

De har et eget ansvar for å forhindre at noen skader seg i norske fengsler.