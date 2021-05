STANSET FEST: På Bygdøy i Oslo ble en fest med flere hundre personer stoppet av politiet 5. mai i år. Foto: Javad Parsa, VG

Bekymret for langhelg-festing: − Mer tilbake til normalen

Politiet advarer etter at mange ungdommer har samlet seg for å feste den siste tiden. I langhelgen kan det bli verre. Noen er så beruset at de ikke kan ta vare på seg selv, opplever politiet.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

De siste to helgene har politiet erfart at mange ungdommer samles for å feste, melder Innlandet politidistrikt.

Politiet opplever at ungdommen er overstadig beruset, og ikke klarer å ta vare på seg selv.

– Politiet har måttet ringe til foreldre eller foresatte, blant annet fordi ungdommen er overstadig beruset og ikke har kunnet ta vare på seg selv, sier Rune Otterstad, leder for Felles enhet for forebygging i Innlandet politidistrikt.

I flere tilfeller har ikke politiet fått tak i foreldrene, og har derfor en klar oppfordring: Gjør avtaler med ungdommen, og vær tilgjengelig.

Otterstad presiserer likevel:

– De fleste foreldre er dyktige, og følger opp ungdommene sine på alle måter.

Samtidig minner politiet om smittevernreglene: Foreldre bør holde seg oppdatert på gjeldende regler – spesielt angående store ansamlinger og munnbind.

BER FORELDRE VÆRE OBS: Politiet i innlandet ber foreldre om å være tilgjengelige når ungdommen er ute. Foto: Odin Jæger

– Mer tilbake til normalen

I Nordland politidistrikt har politiet også merket at det har vært mer festing, oppgir politiet til VG.

– Vi er mer tilbake til normalen enn vi har vært tidligere dette året, sier operasjonsleder i Nordland, Mari Lillestø.

Det er et problem hvis mange samles, og det er mindreårige, forklarer hun:

– Men det er ikke slik at vi ser en problematisk økning nå.

Før langhelgen har politiet i Nordland økt bemanningen, og forventer et høyere trykk.

– Politiet opplever jevnt og trutt at ungdommer er overstadig beruset, sier Lillestø.

Helgen natt til 1. mai rapporterte politiet flere steder i Norge om større ungdomsfester. I Nygårdsparken i Bergen var det samlet over 1000 personer.

Foto: Javad Parsa

– Ungdommen er våryr

Bjørn Egil Gamlem, avsnittsleder for forebygging i politiet i Nordre Sunnmøre, er bekymret for store ansamlinger av ungdom i langhelgen.

– Ungdommen er våryr. Det begynner å bli varmere i været, og en del vil trekke mer ut. Da må en være bevisst på å unngå stor ansamlinger av folk, sier Gamlem i Sunnmørsposten.

Foto: Javad Parsa

Han forstår behovet for å være sosial og se andre, men ber folk om å gjøre det på en måte som gjør at en også overholder smittevernreglene.

– Jeg vil oppfordre foreldre til å være tett på, og å diskutere forskriftene med ungdommen. Det siste vi ønsker nå er utbrudd på skoler og i barnehager. Det er fint om en kan ta diskusjonen tidlig og rolig rundt middagsbordet, sier han.

Politiets råd til foreldre

Vær interessert i hvilke planer ungdommene har, og hvor de skal. Vær engasjert og bry dere.

Avtal kjøring og henting i forbindelse med arrangementer og sosiale sammenkomster. Klare avtaler kan dempe forbruket av rusmidler

Snakk med andre foreldre – bli enige om felles regler. F.eks. om når de skal være hjemme igjen.

Husk at det er 18-årsgrense for å drikke alkohol.

Husk også å holde dere oppdatert på gjeldende smittevernregler, det gjelder spesielt store ansamlinger og bruk av munnbind.

Kilde: Innlandet politidistrikt

Oslo:

-