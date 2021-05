ÅSTEDET: Halik Kara (21) ble skutt og drept på parkeringsplassen utenfor Prinsdal Grill øst i Oslo. Foto: Tore Kristiansen/Privat

Halil (21) var ute og spiste med venner – ble skutt i hodet

Tirsdag møter tre unge menn i retten, tiltalt for drap på 21 år gamle Halil Kara.

Like etter klokken 23 fredag 10. januar i fjor parkerte to av de tiltalte bilen på andre siden av veien for Prinsdal Grill øst i Oslo.

Det var fem minusgrader ute, men inne på gatekjøkkenet, som lyste opp i vintermørket, satt Halil Kara (21) og spiste sammen med tre venner.

Ifølge tiltalen ble de holdt under oppsikt av de to kameratene i bilen.

Klokken 23.07 denne kvelden ringte kameratene opp en tredje person, som en knapp halvtime senere kom til stedet. Tredjemann overleverte et skytevåpen, før han dro derifra igjen, mener påtalemyndigheten.

Om lag ti minutter før midnatt kom Kara og vennene ut på parkeringsplassen foran gatekjøkkenet.

Den ene mannen i bilen gikk ut og fyrte av et skudd som gikk rett inn i 21-åringens høyre tinning.

«Hvorfor gjorde du det?»

Skuddet utløste et basketak. Et vitne VG snakket med etter hendelsen hørte at de unge mennene gjentatte ganger ropte «Hvorfor gjorde du det?»

Skytteren ble, ifølge vitner på stedet, holdt nede. For å komme seg løs slo han en annen av Karas venner i bakhodet med våpenet og en annen gjenstand, ifølge tiltalen. Vennen ble også stukket med en kniv: Han fikk et kutt under det ene øyet og et kutt i låret.

Halil Kara ble erklært død da ambulansepersonellet kom til stedet. Når politiet kom dit var de to som satt i bilen forsvunnet.

fullskjerm neste KJØRT BORT: Halil Kara ble erklært død på stedet før ambulanse fraktet ham bort.

Tre dager senere ble mannen som skjøt etterlyst nasjonalt – og internasjonalt. 16. januar ble han pågrepet i Ungarn, på vei over mot grensen til Serbia.

– Han har erkjent at han har vært på åstedet, det fortalte han politiet allerede da han ble pågrepet i Ungarn, sier 21-åringens forsvarer Morten Furuholmen til VG.

Hans klient forklarte seg for politiet i et avhør i forrige uke. Forsvareren opplyser at han også kommer til å forklare seg i retten.

– Har han erkjent at det var han som skjøt?

– Han har erkjent at han var på åstedet, og det var bare en der, sier Furuholmen.

fullskjerm neste HUNDESØK: Vitner fortalte politiet at de hadde sett en person løpe bort fra stedet, og det ble satt i gang søk med hund.

Totalt fem unge menn er tiltalt etter drapet på Kara: Tre av dem for drap og to for å ha hjulpet 21-åringen med unndra seg straffeforfølgning ved at de hjalp ham med å komme seg ut av landet. Alle de tre drapstiltalte nekter straffskyld.

Kodeks og miljøkonflikt

Advokat Øyvind Bratlien er forsvarer for mannen som er tiltalt for å ha kommet med drapsvåpenet. Hans klient har ikke forklart seg for politiet, men kommer til å forklare seg i retten, sier forsvareren.

Bratlien sier han har rådet klienten til ikke å forklare seg for politiet.

– Utgangspunktet mitt er at hvis du er uskyldig så har du ingen grunn til å snakke med politi. Og så er det selvfølgelig komplisert av en god del andre faktorer, blant annet miljø og kodeks. Det vil bli belyst nærmere i retten.

– Hva er den kodeksen?

– At man ikke snakker med politiet, og hvis man skal snakke med politiet så bør man i hvert fall ikke nevne andre. Hovedproblemet ligger i at hvis du først skal snakke med politiet, så må du fortelle hele historien som den er og det er vanskelig når du ikke kan fortelle noen ting om noen andre personer, sier Bratlien.

Politiet gikk tidlig ut og omtalt drapet som målrettet. De opplyste at det muligens var knyttet til et kriminelt miljø.

Statsadvokat Irlin Irgens som er aktor i saken er i dag ordknapp om hva påtalemyndigheten mener er motivet for drapet.

– Jeg kan ikke si mye om det. Det er en miljøkonflikt på eller annet nivå som ligger i bunnen her, men det vil jeg komme nærmere tilbake til i retten, sier Irgens til VG.

Avviser kriminell tilknytning

Få dager etter drapet ble det holdt minnestund for Halil Kara i moskeen Søndre Nordstrand Muslimske senter. Det var stappfullt. Hundrevis av mennesker tok farvel med 21-åringen.

fullskjerm neste MINNESTUND: Flere hundre mennesker tok farvel med drepte Halil Kara (21) i moskeen Søndre Nordstrand Muslimske senter på Nordstrand.

Så ble han gravlagt i foreldrene hjemby Antalya i Tyrkia. Flere titalls venner reiste fra Norge for å være der, opplyser familiens bistandsadvokat Veysel Ince til VG.

– Det viser hvor godt likt Halil Kara var. I tillegg til å vise hvor stor sorg tapet av Halil Kara medførte nærmiljøet, skriver Ince i en e-post til VG.

Bistandsadvokaten avviser at den avdøde hadde noen som helst tilknytning til et kriminelt miljø.

– Han var heller ikke involvert i noen konflikt med noen. Det kom derfor som et stort sjokk på alle at Halil Kara ble skutt og drept på en slik brutal måte helt uten grunn, skriver bistandsadvokaten.

Rettssaken etter drapet på Prinsdal starter i Oslo tingrett tirsdag.