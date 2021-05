– NEI, TAKK: Helse- og sosialminister Bent Høie er sterkt kritisk til å tillate sterkøl i butikkene. Foto: Helge Mikalsen

Høie slakter Høyre-forslag om sterkøl i butikkene

Høyre skal ta stilling til om butikkene skal få selge sterkøl, vin og cider under åtte prosent alkohol. Helseminister Bent Høie advarer. En sentral aktør sier det kan bety slutten for Vinmonopolet.

Redaksjonskomiteen i Høyre har innstilt på å tillate salg av drikke med alkoholinnhold opp til åtte prosent i dagligvarebutikker.

Programkomiteen har gått inn for at saken skal behandles på landsmøtet i Høyre til helgen.

Det vekker storm både internt og eksternt.

– Blir det vedtatt kan det bety slutten for Vinmonopolet, sier Ingunn Jordheim, generalsekretær i Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF).

Også i Høyre er motstanden stor.

Sveinung Stensland har engasjert seg i saken og har stilt spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie om konsekvensene.

Høie har sendt sitt svar i dag.

Sterk advarsel

Høie er tindrende klar:

«Jeg vil sterkt fraråde å tillate salg av drikke med alkoholinnhold opp til åtte prosent i dagligvarebutikker. Det vil svekke vinmonopolordningen, føre til økt tilgjengelighet til alkoholholdig drikk og dermed økt fare for skader som følge av alkoholbruk samt kunne ha konsekvenser for andre alkoholpolitiske virkemidler».

– Jeg håper landsmøtet lytter til Høie, sier Stensland, som er Høyre helsepolitiske talsperson på Stortinget.

– Redusert salg

Høie skriver også:

«Forslaget vil høyst sannsynlig føre til redusert salg for Vinmonopolet. Dette vil kunne påvirke selskapets økonomiske mulighet til å opprettholde eksisterende utsalg og etablere nye utsalg i områder med lavt kundegrunnlag».

Jordheim i VBF sier en slik overførsel av alkohol fra polet til butikkene, vil kunne få EU til å angripe polordningen.

– Et mindre reelt monopol vil være en trussel mot hele grunnlaget for Vinmonopolet og unntaket fra EØS-avtalens alminnelige konkurranseregler.

– 2000 produkter

Hun sier at det er de små produsentene av øl og alkohol som vil bli skadelidende.

– I dag har polet rundt 2 000 produkter under 8 alkoholprosent. Dagligvaren vil ikke kunne matche dette, sier hun.

– Et tilleggsmoment for de små, er at de ved ikke å være på polet, mister muligheten til å fastsette prisen selv, legger hun til.

Hun fremholder at polordningen også har bidratt til at Norge er blant de landene i Europa som med lavt forbruk av alkohol pr. innbygger.

Får støtte

Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde støtter forslaget.

Hun sa tidligere i uken dette til NRK:

– Det er for at norske forbrukere, butikker og produsenter skal kunne ha muligheten til å kjøpe, selge og omsette godt norskprodusert øl i større omfang enn det som er tilgjengelig i dag.