Jusstudenter frykter at personer med symptomer på Covid-19 kan føle seg presset til å møte på eksamen. De er provosert av en UiB-melding om «sosial kontakt».

Juridisk fakultet ved UiB har bestemt at eksamen skal avvikles på skolen, og har i en e-post bedt studentene begrense sosial kontakt to uker i forkant. Det har satt sinnene i kok.

Jussbygget ved Universitetet i Bergen. Foto: Marit Hommedal

Sterkt karakterpress på jussen

– Karakterene er viktige for oss jusstudenter, fordi mange potensielle arbeidsgivere legger stor vekt på dem, inkludert fakultetet. Jeg frykter at studenter med Covid-19-symptomer vil møte opp på eksamen sånn som reglene er nå. Konsekvensene av å bli hjemme på eksamensdagen blir for store, sier jusstudent Emilie Mellbye Rytter-Ingebrigtsen (23).

Fjerdeårsstudenten er oppgitt over at viktige avklaringer om eksamen først blir vedtatt rett før eksamen.

Emilie Mellbye Rytter-Ingebrigtsen (23) går fjerde året på juss i Bergen. Foto: Malin Askevold Helle

Hun påpeker at muligheten for å ta opp igjen fag er begrenset.

– Du kan kun ta opp igjen eksamen når ordinær eksamen avvikles av neste års kull. Det sier seg selv at dette vil skape uro for allerede pressede jusstudenter. I sum vil det kunne gjøre at noen føler seg presset til å gå på eksamen selv om de er syke, sier Emilie Mellbye Rytter-Ingebrigtsen.

– Studenter bor i kollektiv og har deltidsjobb

Silje Fedøy (28) går siste året på juss i Bergen. Hun reagerer særlig på oppfordringen om å isolere seg to uker før eksamen.

– De fleste studenter som bor i kollektiv på kryss av fakultet og studieretninger, vil få problemer med å isolere seg. Videre har mange studenter deltidsjobber som ikke kan gjennomføres som hjemmekontor, sier Fedøy.

Silje Fedøy.

Hun peker også på at mange har flere eksamener over en lengre periode.

– Det blir en lang periode med isolasjon. Vi vet også at fagfolk har advart mot at mange studenter isolerer seg for mye og er ensomme, sier hun.

Fedøy stiller også spørsmål til oppfordringen om at studenter med symptomer må holde seg hjemme på eksamensdagen.

– Konsekvensen kan bli at man ikke klarer studiet på normert tid. Man kan derfor spørre seg om hvor mange som er så solidariske at de faktisk vil utsette egen eksamen fordi «det klør litt i halsen», sier Fedøy.

UiB: Står fast ved meldingen

Dekan ved UiB, Karl Harald Søvig.

Dekan Karl Harald Søvig står fast ved at eksamen avvikles ved skolen, samt oppfordringen om begrenset sosial kontakt i to uker.

– Ved Det juridiske fakultet har vi gått ut med en oppfordring om å begrense sosial kontakt de siste 14 dagene før eksamen. Dette er selvsagt ikke et pålegg, men ment som ett av flere tiltak for å gi best mulig rammebetingelser for eksamen. Det vil også bli satt opp en ekstraordinær eksamen for dem som ikke kan møte til eksamen grunnet karantene, sykdom eller milde luftveissymptomer, sier Søvig.

Ber om hjemmeeksamen

Jusstudent Ingvild Hardal har også engasjert seg mot eksamensplanene.

– Alle studentene på juss vil helst ha skoleeksamen med karakterer, fordi det er motiverende og fordi det skiller studentene når vi skal ut i arbeidslivet. Men denne gangen blir det feil, sier hun.

Ingvild Hardal. Foto: Adrian Grindbakken / STUDVEST

Hardal oppfordrer UiB til å satse på hjemmeeksamen i stedet.

– Noen frykter at det skal bli mye fusk ved hjemmeeksamen, men jeg tror den frykten er overdrevet. Særlig når den er seks timer, sier hun.

Fredrik Bøhn, leder Foto: Selma Kesic

Leder for Juridisk Studentutvalg i Bergen, Fredrik Bøhn, opplyser til VG at de har bedt om en avklaring:

– Vi har bedt fakultetet om å finne løsninger for å unngå at studenter føler seg presset til å møte til eksamen på en dag de burde holdt seg hjemme, sier Bøhn.



Jusstudent Emma Bø (22) påpeker at oppfordringen om å begrense sosial omgangskrets legger press på studentene.

– Det er en ansvarsfraskrivelse å stille studentene ansvarlige for om de blir smittet eller satt i karantene, sier Bø. Hun viser til at man risikerer å bli smittet på bussen eller på matbutikken.

– Mange studenter bor også i kollektiv. De jeg bor i kollektiv med har deltidsjobb og forventes å stille opp i henholdsvis butikk og arrangementslokaler også under to uker før eksamen, sier hun.

