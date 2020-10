SKUFFET: De var nøkterne optimister, men studien viser at malariamiddelet hydroksyklorokin ikke virker mot coronaviruset. Fra v. Olav Dalgard, professor i infeksjonsmedisin ved Universitetet i Oslo (UiO) og Ahus, Magnus Nakrem Lyngbakken, postdoktor og lege i spesialisering på infeksjonsavdelingen ved Ahus og Helge Røsjø, forsknings- og innovasjonsdirektør ved Ahus. Foto: Kommunikasjonsavdelingen Ahus

Ny forskning: Malariamedisin virker ikke mot Covid-19

Leger ved Ahus, som siden mars har forsket på om malariamedisin kan redusere mengden av coronavirus hos pasienter med covid-19, slår nå fast at det gjør den ikke.

Hydroksyklorokin, som lenge har blitt brukt mot malaria, har ingen som helst dempende effekt på covid-19, ifølge studien som tirsdag publiseres i tidsskriftet Nature Communications.

I studien, som omfattet 53 pasienter, ble virusnivået målt i svelget hos pasienten før man startet behandlingen med legemiddelet, som i Norge er registrert under navnet Plaquenil.

– Ingen effekt

Pasientene ble delt i to tilfeldige grupper. Halvparten fikk standard behandling mens den andre gruppen i tillegg ble behandlet med hydroksyklorokin i syv dager.

Etter 48 og 96 timer ble det tatt nye prøver for å se om virusnivået falt, steg eller holdt seg uforandret, samt hvor raskt virusmengden eventuelt falt. Men man fant altså ingen forskjell i sykelighet og død mellom de to gruppene.

– Vi viser at hydroksyklorokin ikke har noen effekt på hvor raskt viruset forsvinner fra luftveiene. Hvis legemiddelet skulle hatt noen effekt på dødelighet, så ville vi ha forventet at viruset forsvant raskere når man tok hydroksyklorokin, sier Olav Dalgard, professor i infeksjonsmedisin ved Universitetet i Oslo (UIO) og Akershus universitetssykehus (Ahus) til VG. Han peker på at resultatene er veldig i tråd med WHOs Solidarity studie.

Foreløpige resultater fra WHO-studien viser liten eller ingen reduksjon i dødelighet ved behandling med Remdesivir, hydroksykloroking, lopinavir/ritonavir og interferon.

I den norske studien, der også forskere ved Sykehuset Østfold Kalnes, Institutt for klinisk medisin UIO og Regional Forskningsstøtte HSØ bidro, fikk pasientene tabletter med 400 mg hydroksyklorokin morgen og kveld i syv dager.

– Skuffet

– Vår bedømming er at det ikke virker. Vi er skuffet, men samtidig glade for at vi fikk gjennomført denne studien på en ordentlig måte, sier Helge Røsjø, forsknings- og innovasjonsdirektør ved Ahus som også deltok i studiegruppen.

Dalgard forteller at de var nøkterne optimister før de startet siden fire-fem legemidler har sett ut til å virke mot corona når de har vært testet ut i laboratier, men det betyr – som forskerne nå har vist – ikke nødvendigvis at de fungerer når man tester dem på syke mennesker.

Snittalderen på pasientene i Ahus-studien var 62 år og 66 prosent av dem var menn.

Hydroksyklorokin er betennelsesdempende og brukes i dag blant annet mot revmatisme, systemisk lupus og Sjøgrens syndrom.

I mai uttalte USAs president Donald Trump at han hadde begynt å ta hydroksyklorokin og medisinen ble hastegodkjent til behandling av covid-19-pasienter i USA 19. mars.

Publisert: 20.10.20 kl. 12:51