TRODDE DET VAR TULL: Da Mangseth sendte ut denne snappen, trodde ikke vennen hans på ham. Foto: Privat

Erlend (28) pantet for 125 kroner – ble millionær

Erlend Mangseth (28) fra Vennesla fikk en stor overraskelse da han stakk innom butikken med noe pant fra helgen på vei til å levere varer for jobben.

Da Mangseth som vanlig trykket på Røde Kors-knappen og hørte vinnerlyden, trodde han at han kanskje hadde vunnet en femtilapp.

– Jeg tenkte jeg skule se på den i alle fall. Så var det ikke det det sto, sier han til VG.

Han var alene i butikken. Mens han sto og kikket på lappen, kom en ansatt bort fra Meny og spurte om han vant noe.

– Jeg tror kanskje jeg vant én million, sa han.

Og det viste seg å være sant.

– Det ble full ståhei, sier den heldige vinneren.

– Ganske god kok på telefonen

Da han sendte ut en snap av vinnerloddet til venner og kjente, begynte det å renne inn med ubesvarte anrop og meldinger på telefonen. De fleste trodde det var tull.

– Det hadde jeg også trodd. Det ble jo ganske god kok på telefonen for å si det sånn, ler han.

Hva han skal bruke pengene på, har han ikke bestemt seg for enda. Hadde gevinsten kommet på et annet tidspunkt tror han at han ville dratt på reise.

– Men sommeren er over, og man kan ikke reise ut av landet. Det blir i alle fall en gøy helg, det kan jeg se for meg.

Mangseth er ikke den eneste som nylig har blitt pantemillionær. Dagen før han vant sin million, var det en annen milliongevinst som gikk ut i Hammerfest. Det er fordi det nå er usedvanlig høye vinnersjanser, ifølge Pantelotteriet.

– I løpet av syv uker vil det uomtvistelig gå ut ytterligere fem toppgevinster. Så sjansen for å bli millionær på pantelotteriet er uvanlig høy nå, sier daglig leder Gaute Langdal i Pantelotteriet til VG.

– Store gevinster i bånn av bøtten

For å forklare, sammenligner han pantelotteriet med et tradisjonelt bøttelotteri. Når det settes opp en ny runde, defineres det på forhånd hvor mange store og små gevinster som ligger i bøtten.

Det nåværende lotteriet ble satt opp i februar. I den var det lagt 14 toppgevinster av én million kroner.

– Nå har vi solgt ut drøye 83 prosent av gevinstplanen. Men til tross for det, startet vi inngangen av uken med at halvparten av alle toppgevinstene var igjen, forklarer Langdal.

Ved starten av denne uken gikk det så ut to milliongevinster, to dager etter hverandre.

– Så sjansen for å bli millionær på pantelotteriet er spesielt høy. Det er naturligvis helt tilfeldig. Hvis man igjen samler det med bøttelotteriet, ligger det mange store gevinster i bånn av bøtten.

CORONAVEKST: Ifølge daglig leder Gaute Langdal i pantelotteriet, blir det en rekordutbetaling til Røde Kors i år. Foto: Katrine Lunke

Økt omsetning med corona

Langdal sier det at det har vært en stor vekst for Pantelotteriet under coronapandemien, med stengte grenser og mange med hjemmekontor.

– Vi kommer til å ende med en omsetningsvekst på nær 35/40 prosent. Så jeg kan love mer enn 80 millioner til Røde Kors i en rekordutbetaling i år – og det er tross alt det dette handler om.

Pantelotteriet er eid av Røde Kors og Olav Thon Gruppen. 32,5 prosent av inntektene går til Røde Kors, 35 prosent går til premier og 22,75 prosent får til Pantelotteriet AS. Inntektene som går til Olav Thon Gruppen går hovedsakelig til drift av lotteriet.

Publisert: 09.10.20 kl. 15:29