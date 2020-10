Foto: Skolt, Henrik / NTB

Glatte veier i store deler av landet – meldt om flere ulykker

Politiet i Møre og Romsdal, Trøndelag og Finnmark melder om glatte veibaner og flere meldinger om trafikkulykker søndag morgen.

– I morgentimene er mange veistrekninger glatte, med et tynt lag snø og slaps i høyden, men faktisk også i mer lavereliggende strøk, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal, Roar Fylling til VG.

Han sier at det er meldt om glatte veier i hele fylket. Det er meldt om tre trafikkuhell i politidistriktet søndag.

– Det har vært et trafikkuhell i Stranda, og senere ett i Sunndalen, som er i andre enden av fylket. Hva som er årsaken til uhellene kan jeg ikke si, men det var glatt begge steder, forteller operasjonslederen til VG rundt klokken 12.00.

Klokken 12.45 melder politiet på Twitter at en personbil har kjørt av veien i Sande, og at personene fremstår som uskadde. De skriver ikke hva som er årsaken til ulykken.

To personer er sendt til sykehus etter trafikkulykkene i Stranda og i Sunndalen. De skal begge være bevisst, men skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Fylling ber trafikanter om å være oppmerksomme på kjøreforholdene dersom man skal ut på veiene søndag.

– Skal du ut og kjøre litt opp i høyden må man sørge for å være korrekt skodd. Det går mot vinter, sier Fylling.

Flere ulykker i Trøndelag

Også i Trøndelag har været skapt utfordringer på veiene.

– Vi har fått flere meldinger i dag i forbindelse med glatte veier. Det har vært biler som har kjørt utfor veien, og sist en front mot front ved Berkåk sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Øystein Sagen til VG.

Frontkollisjonen var mellom en trailer og en personbil. De to personene i bilen skal begge være bevisste. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent og de blir tatt hånd om av helsepersonell.

Operasjonslederen legger til at det er for tidlig å si om årsaken til ulykken var på grunn av føre, men at det ikke er utenkelig.

Sagen sier at det også i Trøndelag er snakk om glatte veier i store deler av distriktet.

– Vi får som regel ikke meldinger om bra føre, men vi får sporadisk meldinger fra rundt om i distriktet at det er glatte veier, sier han, og oppfordrer folk til å sjekke værmeldingen før man setter seg i bilen.

Et trafikkuhell i Finnmark

I Finnmark har det søndag kommet en melding om en trafikkulykke i Kirkenes, hvor det også var glatt føre.

– Jeg kan ikke si noe om årsaken, men vi er varslet om at det var glatt på stedet. Personen kom seg ut av bilen på egen hånd og blir sjekket av helse, sier operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Eirik Pedersen.

Politiet i Finnmark har ikke fått flere meldinger om glatte veier søndag, men operasjonslederen sier at man må ta hensyn til at det nå er vinterføre flere steder på veiene.

– Det første snøfallet har kommet de siste dagene. Det er alltid en utfordring å gå over fra trygt sommerføre til mer krevende føre. Så jeg vil si «obs obs» til alle trafikantene, sier Pedersen.

– Ikke dra på fjellet uten vinterdekk

Meteorologisk institutt skrev fredag at de ventet perioder med snø i høyden i helgen.

– Vi har oppdatert farevarslene for snø i Norge, og fra Sognefjorden til Vest-Finnmark ventes det perioder med snø i høyden i helgen. Ikke dra på fjellet uten vinterdekk!, skrev de på Twitter.

Søndag skriver meteorologene at sesongens første snøfall kommer flere steder i Sør-Norge mandag og tirsdag, men at det i lavlandet etter hvert vil gå over til regn.

Publisert: 18.10.20 kl. 12:47 Oppdatert: 18.10.20 kl. 13:12

