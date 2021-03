TRAVELT: Politiet i Trøndelag fikk rundt 30 meldinger om feststøy natt til søndag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Feststøy landet rundt – brudd på smittevernreglene flere steder

VG har snakket med alle politidistriktene om helgens festing. De store byene utenfor Østlandet hadde den travleste helgen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette var et oppsving fra den siste tiden, det har vært ganske lite festing i det siste. Denne helgen har det vært litt spredt rundt omkring, men de fleste er tilknyttet Trondheim, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Natt til søndag skrev de på Twitter at de hadde fått melding om rundt 30 fester, og at de anmodet folk om å bidra til å holde smitten nede:

– Jeg har ikke et konkret antall personer på festene, men det har ikke blitt opprettet saker på smittevern på noen av dem. Rådene og reglene varierer litt fra kommune til kommune, sier Kimo.

ANMELDELSE: Ti personer ble natt til søndag anmeldt for brudd på smittevernreglene etter festing i Kristiansand. Bildet er tatt tidligere. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

18 anmeldt i Agder

– Vi har hatt ti oppdrag knyttet til corona, hvor to resulterte i anmeldelse for brudd på de lokale coronaforskriftene, sier operasjonsleder Vidar Arnesen.

– 18 personer er blitt anmeldt for brudd, det er åtte i Lyngdal og ti i Kristiansand. Det er to fester det er snakk om, sier Arnesen.

BERGEN: De fleste meldingene om støy kom fra Bergen sentrum. Foto: Marianne Løvland / NTB

Vest: Melding om over 70 fester

Vest politidistrikt fikk melding om 34 fester natt til lørdag og 42 fester natt til søndag.

– Det har vært som de siste helgene, et relativt høyt antall meldinger om forstyrrelse av nattero. Det dreier seg i hovedsak om Bergen sentrum og andre sentrumsnære strøk, sier operasjonsleder Tatjana Knappen.

– Det har ikke vært saker på smittevern, siden vi ikke har lovhjemmel for det akkurat nå. Men vi har anmodet og avsluttet de verste festene i henhold til politiloven, sier Knappen.

TROMSØYA: Flere meldinger om støy på Tromsøya. Foto: Marianne Løvland / NTB

Troms og Finnmark: Smittevernbrudd og feststøy

Troms politidistrikt stoppet natt til søndag åtte fester i Tromsø.

– Det er ikke opprettet noen saker, ingen av festene hadde problematisk mange deltagere, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer.

I Finnmark er det meldt om flere fester hvor myndighetenes anbefalinger om antall personer samlet ble oversteget.

– Det har vært mye festing i natt. Noe har vi håndtert, og noe har vi ikke hatt kapasitet til å håndtere, sier operasjonsleder Stein Hugo Jørgensen.

I Alta rykket politiet ut til en fest med mellom 15–20 deltagere. Også en rekke andre steder har det vært tilfeller hvor over ti personer var samlet.

– Det er synd at man ikke klarer å overholde de nasjonale anbefalingene. Dette medfører større risiko for smitte blant de involverte, også for politiet som rykker ut for å stoppe festene, sier Jørgensen.

Rolig på Østlandet

– Vi er ute på et oppdrag som kan dreie seg om dette nå, men siden klokken 22 i går har vi ingen oppdrag som har ført til anmeldelse for brudd på coronarestriksjonene, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt søndag formiddag.

Av de 38 oppdragene som gikk på forstyrrelse av nattero i tidsrommet, brøt ingen med de lokale reglene om maksimalt to besøkende.

I Øst politidistrikt var det registrert 13 oppdrag tilknyttet forstyrrelse av nattero. Her ble det ikke avdekket noen tilfeller som brøt med coronarestriksjonene.

I Møre og Romsdal politidistrikt tvitret politiet natt til søndag at de avsluttet en fest i Kristiansund med flere personer til stede enn anbefalt. De skriver også at de har stoppet en fest i Ålesund.

– Det har ikke blitt opprettet noen saker som går på smittevern i forbindelse med festing, sier operasjonsleder Leir Arne Mork.

Det samme var tilfellet i Sør-Vest politidistrikt. Av 14 meldinger om forstyrrelse av nattero, ble syv oppsøkt av politiet. Ingen av disse brøt med coronarestriksjonene.

I de resterende politidistriktene var det ingen hendelser knyttet til festing og smittevern.