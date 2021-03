FLERE IKKE VAKSINERT: Ikke alle som jobber med coronapasienter er vaksinert Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Tillitsvalgte slo alarm om situasjonen på sykehusene: Nå får de ekstra vaksiner

Neste uke får sykehusene 19.000 vaksinedoser. Mesteparten går til Helse Sør-Øst og Helse Nord. Uken etter får alle helseforetakene ekstra.

Beslutningen ble tatt i Helse- og omsorgsdepartementet fredag.

– Skulle vi klare å ha en vesentlig effekt av en sånn vaksinering, måtte vi bare ta beslutningen i går. Hvis vi skulle vente på å utrede dette videre, ville det tatt uker før vi hadde fått effekt, sier helseminister Bent Høie til VG.

– Jeg oppfatter ikke at FHI var uenige i beslutningen, men vi hadde behov for å trygge beredskapen fremover.

Denne uken har tillitsvalgte slått slått alarm om vaksinesituasjonene på sykehusene som fortsatt har et høyt antall uvaksinerte. Samtidig er vaksineringen med AstraZeneca - som er en stor andel av det som har blitt delt ut til sykehusene - satt på pause.

Slik blir fordelingen

Smitten har eksplodert den siste tiden, spesielt på Østlandet. Samtidig ble det denne uken ikke vaksinert på Oslo universitetssykehus (OUS), som også har flere landsfunksjoner.

OUS-ansatte VG tidligere har snakket med har fortalt om en stor frustrasjon over hvor få som er vaksinerte, og samtidig en bekymring for å bringe smitte inn til sårbare pasienter.

Nå får altså Helse Sør-Øst og Helse Nord ekstra doser i første omgang. Og OUS blir spesielt prioritert. I praksis blir fordelingen slik når sykehusene får ekstra de neste to ukene, ifølge smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI:

Sykehusene får 15.000 doser i uke 12, det er 5000 doser mer enn det som i utgangspunktet var planlagt.

De 15.000 dosene fordeles slik at 3000 av dem går til OUS. De øvrige 12.000 fordeles mellom Helse Nord og Helse Sør-Øst etter tidligere brukt fordelingsnøkkel.

Til sammen får sykehusene 19.000 i uke 12: Det er fordi det i tillegg fordeles 4000 doser til helseforetakene for å sørge for at helsepersonell over 65 år eller i risikogruppen som skulle få vaksine, ikke mister sin dose.

Uken etter får sykehusene ytterligere 15.000 doser, men da fordeles dosene etter den vanlige fordelingsnøkkelen mellom de fire helseforetakene.

De ekstra dosene tas fra FHIs beredskapslager. FHI har tidligere sendt ut Pfizer-dosene som lå i beredskapslager, men da beholdt de fortsatt et beredskapslager for Moderna-vaksinene som skulle sikre dose to, noe selskapet hadde bedt om, ifølge Bukholm.

– Nå bruker vi de dosene. Det er fordi vi erfarer at Moderna er i en stabil leveransesituasjon, og vi vil også få et økt antall doser av Moderna fra april, sier han.

– Departementet tok beslutningen - var dere uenige?

– Her har departementet tatt en avgjørelse, og det forholder vi oss til. Det er fint at man sikrer kapasiteten i helsetjenesten når smittesituasjonen er ustabil. Nå er det funnet en god løsning på denne situasjonen , og løsningen sikrer vi samtidig gjennomfører vaksinasjonen av risikogruppene i kommunene etter de planene som er lagt.

– Veldig bekymret for smitteutviklingen

Høie sier grunnen til at at Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus får ekstra er for å sikre beredskap i en forverret smittesituasjon.

– Vi er veldig bekymret for smitteutviklingen i Oslo og Viken. Vi ser at den fortsetter å øke. Vanligvis er det sånn at sykehusinnleggelsene kommer omtrent to uker etter at folk blir smittet, og det kan forverres etter det igjen. Det er forventet at vi får en økning av innleggelser i Helse Sør-Øst uansett om vi klarer å snu utviklingen eller ikke neste uke, sier han.

Han sier det handler om å sikre beredskap for å tilby helsetjenester til alle som trenger det, ikke bare til de som er smittet av covid-19.

I nord er det ikke like mye utbredt smitte - bortsett fra det pågående utbruddet i Bodø. Men der er det også et behov for å sikre beredskapen nå, sier Høie.

– Satt på spissen er hver eneste ansatt i Helse Nord nøkkelpersonell. De vil bli hardt rammet hvis noen få blir smittet eller havner i karatene. De har mindre å gå på fordi det er mindre sykehus med færre som har de samme funksjonene. Det betyr at Helse Nord er veldig sårbare, sier han - og viser til utbruddet på Hammerfest sykehus før jul, som førte til at hele sykehuset måtte stenge ned.

– Hvorfor har dere ikke gjort dette for å sikre beredskapen før?

– Det er jo rett og slett fordi vi før har tenkt at den fremdriften vi har på vaksineringen av ansatte i helsetjenesten var god. Nå står vi overfor en ny, mer smittsom variant som også fører til flere sykehusinnleggelser. Så fikk vaksineringen i helsetjenesten en pause på grunn av AstraZeneca-vaksinen. Da måtte vi gjøre endringer.

På spørsmål om de gjør denne endringen fordi man er over i en ny fase i epidemien, svarer Høie.

– Vi er i en ny fase i form av at vi står overfor en tredje bølge som gir en kraftig økning i sykehusinnleggelser. Vi tror det fortsetter fremover, fordi konsekvensen av smitteøkningen i denne uken kommer ikke før om to-tre uker.

– Nødvendig

Høie sier bekymringene fra Legeforeningen, som hadde fått mange tilbakemeldinger fra sine tillitsvalgte om at dette måtte skje raskt, hadde betydning for beslutningen.

Det er Marit Hermansen, president i Legeforeningen, fornøyd med.

– Vi takker regjeringen. Dette er en rask og klok beslutning og et viktig gjennomslag for oss. Vi har vært bekymret for situasjonen med utbredt og ukontrollert smitte, sier hun.

– Vi ser rekordtall med smitte og da tar det litt før vi ser effekten hos de som blir alvorlig syke. Vaksinering er en av de viktige tingene vi kunne gjøre. Vi er veldig glade for at helseministeren skjærer igjennom.