HYTTEKOMMUNE: Skianlegget på Geilo er en populær destinasjon for nordmenn i påsken. Totalt finnes det om lag fem tusen fritidsboliger i Hol kommune, ifølge tall fra SSB. Foto: Gisle Oddstad

Hol kommune forbyr gjester på hytta i påsken

Fra og med 24. mars til 11. april blir det ulovlig å ha besøk på hytta på Geilo eller i resten av Hol kommune. – Reglene fra sentralt hold er ikke tydelige nok, sier ordfører Petter Rukke (Ap).

Av Henrik Røyne

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hol kommune ble sammen med resten av de 52 kommunen i Viken underlagt det strengeste nasjonale tiltaksnivået på tirsdag. Likevel valgte kommunen å innføre sin egen smittevernskrift på fredag.

Ifølge den nye forskriften, som gjelder fra 24. mars til 11. april, blir det forbudt med besøk i fritidsboliger av personer utenfor husstanden – med unntak av nødvendige hjemmetjenester.

Det betyr i praksis at det ikke blir tillat med besøk på hytta i løpet av påsken.

les også Hyttekommuner om Viken-tiltak: – Frykter at påsken blir kroken på døren for enkelte

På en pressekonferanse 13. mars åpnet helseminister Bent Høie opp for at man kan tilbringe påsken på hytta, så lenge de reisende tar ekstra hensyn til smittevern.

Ordfører Petter Rukke (Ap) i Hol kommune synes de nasjonale retningslinjene ikke setter klare nok rammer, og at det er vanskelig for folk å forholde seg til anbefalinger alene.

– Reglene fra sentralt hold ikke er tydelige nok. De sier bare hva man «bør» og «ikke bør» gjøre, sier han til VG.

Få lokale tilfeller

Hol er Norges tredje største hyttekommune ifølge tall fra SSB, rett bak Trysil og Ringsaker, og innehar blant annet det populære skianlegget på Geilo.

Likevel har kommunen holdt seg relativt smittefri i løpet av pandemien. Hol kommune har faktisk ikke hatt noen lokale smittetilfeller de siste to ukene, ifølge VGs oversikt.

– Hovedårsaken til at vi innfører ny forskrift er at vi vet at vi har besøkende fra mange deler av landet, og når alt er stengt ned er det stor risiko for smittespredning når folk møtes på hyttene, sier ordføreren.

Han avviser samtidig blankt at de nye tiltakene kommer som følge av nyheten om at statsminister Erna Solberg feiret 60-årsdagen med 13 andre familiemedlemmer i en leilighet på Geilo i vinterferien.

STRAMMER INN: Ordfører Petter Rukke (Ap) i Hol kommune mener at de nasjonale retningslinjene ikke er tydelige nok, og kommunen har nå innført en egen smittevernforskrift i påvente av påsken. Foto: Hol kommune

Ordføreren forteller at de opplevde at flere hytteboere testet positivt etter å ha reist tilbake fra Hol etter vinterferien. Han er likevel ikke bekymret for at påskeferien kommer til å føre til noe vesentlig smitteøkning, så lenge folk følger reglene.

– Vi ønsker at så mange som mulig kan besøke kommunen vår og hyttene sine. Per i dag er det 11.000 personer som oppholder seg i kommunen vår, selv om vi har bare 4500 fastboende her. Likevel har vi hatt få smittetilfeller, og det viser at de fleste følger reglene, sier han.

– I påsken blir vi kanskje rundt 30.000 personer, men vi er dimensjonert for det, legger han til.

les også Slik reagerer hytteordførerne på Høies påskeråd

Foreløpig ingen smittevernsforskrift

De to største hyttekommunene i Norge, Ringsaker og Trysil, har på sin side ikke innført noen lokale smittevernsforskrifter i påvente av påsken.

Ordfører i Trysil kommune, Erik Sletten (Sp), forteller dog at de skal behandle et forslag om en ny forskrift allerede på mandag, og at den omhandler spesielt munnbind og arrangementer.

– Munnbind er et tiltak vi har anbefalt lenge og som folk har etterlevd veldig bra, og dersom det blir påbudt så er det for å forsterke og å skape en signaleffekt, sier han til VG.

Han legger til at de forventer at påsketrafikken blir mye mindre enn tidligere, blant annet fordi de ikke får noe særlig med besøkende fra utlandet.

– Gitt at at hyttegjestene følger de nasjonale og de lokale reglene så vil dette gå bra, jeg er ikke engstelig, sier Sletten.

IKKE ENGSTELIG: Ordfører Erik Sletten (Sp) i Trysil forteller at de forventer mindre trafikk i påsken sammenlignet med tidligere, og at de opplever at folk følger smittevernsreglene. Foto: Krister Sørbø

Ordfører Anita Ihle Steen (Ap) i Ringsaker kommune peker på at kommunen har svært lave smittetall, og at hun opplever at hyttefolket på Sjusjøen har gode rutiner med smittevern.

På den andre siden varsler hun at det kan komme endringer på kort varsel, sett ut ifra den lokale og nasjonale smittesituasjonen den neste uken.

– Vi har ikke erfaringer med at det blir noe problem at folk reiser på hytta, men så har vi heller ikke noe erfaring med mutert virus, så det er kanskje derfor folk er litt på tå om dagen, sier hun til VG.

– Jeg tenker at det er plusser og minuser med å reise på hytta. Blant annet er det mer avstand på fjellet, legger hun til.

Slik som ordføreren i Trysil er hun enig i at påsken kommer til å gå bra, så lenge hyttefolket følger reglene.