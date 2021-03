ROPER VARSKO: Berit Tevik er leder for Fagforbundet Oslo, avdeling Barn og Oppvekst. Hun forteller om fortvilede barnehageansatte som gråter på jobb over smitterisiko og altfor mye å gjøre. Foto: Birgit Dannenberg, Fagforbundet

Stenging av Oslo-barnehager i gang: Bare 15 av 48 kom på jobb i stor barnehage

Holmenveien barnehage i Oslo stengte portene fredag. Lav bemanning og høy smitterisiko er årsaken, ifølge Jens Schei-Hansen i Espira.

Av Frank Ertesvåg

Dermed er den varslede barnehage-stengingen i Oslo kommet i gang allerede før byrådsavdelingen antok.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) varslet fredag formiddag at hun regnet med flere stengte barnehager i hovedstaden i kommende uke.

– Jeg kan bekrefte at Espirabarnehagen Holmenveien i Vestre Aker bydel ble stengt fra og med i dag fredag og frem til onsdag i kommende uke. Bakgrunnen er et økende smittetrykk og sykefravær blant de ansatte. I går var 15 av 48 ansatte på jobb, sier kommunikasjonsdirektør Jens Schei-Hansen i Espira-barnehagene til VG.

Barnehagekjeden har opplevd over 60 smitteutbrudd på landsbasis i løpet av pandemien. Men den siste tiden med de muterte virusvariantene, har situasjonen blitt ekstra krevende, rapporterer Espira-direktøren.

Ingen av barnehagekjedens andre barnehager er stengt i Oslo, men de følger situasjonen nøye.

– Vi er veldig preget av personellmangel. Det er lav terskel for å holde seg hjemme. Barnehagene er på rødt nivå. Så det er veldig sannsynlig at det blir flere stengte avdelinger fremover. Men det er ennå ingen planer om å stenge flere hele barnehager, sier Schei-Hansen.

Espira driver åtte barnehager i Oslo, hvorav Holmenveien er den største med 48 ansatte og 182 barn.

– Vi drifter barnehagen for Oslo kommune, så det var kommunen som tok beslutningen om stengning. Vi ble enig med bydelsadministrasjonen om at stengning var det eneste riktige i denne situasjonen, sier Schei-Hansen.

Mange barnehageansatte har opplevd økende redsel for å jobbe i barnehagene, enormt økende arbeidsmengde og også smitteutbrudd i Oslo-barnehagene de siste ukene.

– Griner på jobb

Leder Berit Tevik i Fagforbundet Barn og Oppvekst sier til VG at barnehageansatte er utslitte.

– Og hvis de ansatte får senskader, er det ingen folk igjen i barnehagene. De griner på jobb, det må tas på alvor, insisterer Tevik, som først ble intervjuet av Fagbladet.

Til VG sier Tevik:

– Mange er glade for presiseringen i brevet fra kommunen om hva som skal til for at barnehagene kan stenge. Smittevernveilederen for barnehagene er utdatert i og med det engelske muterte viruset som sprer seg mye raskere. Smittetrykket er så mye større nå, og flere frykter for egen helse.

Berit Tevik kjenner blant annet til en barnehage i Oslo der 7 av 13 ansatte er- eller har vært corona-syke.

– Vurder tidligere vaksinering

– Bør barnehageansette i en smitteutsatt by prioriteres i vaksinekøen?

– Overordnet myndighet bør i hvertfall vurdere å vaksinere barnehageansatte så raskt som mulig. Jeg forventer at dette blir vurdert, sier Tevik.

Hun har i alt 11.000 medlemmer i Oslo kommune, hvorav cirka halvparten jobber i barnehagene.

Også Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) kaster seg nå inn blant dem som vil at ansatte som jobber tett på barn skal prioriteres i vaksinekøen.

– Jeg er selv 69 år, og kan gjerne vente med å bli vaksinert hvis barnehageansatte, skoleansatte og barnevernsarbeidere kan komme foran. Det er viktig at FHI tar denne nye vaksinevurderingen nå, sier Borgen til VG.

Hun besøkte Stovner bydel i går, og fikk rapporter om at flere barnehager er på bristepunktet med hensyn til å kunne holde barnehagene åpne.