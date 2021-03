FLYTTET: Lørdag ettermiddag ble en covid-19 pasient flyttet fra Ahus. Dette er respiratorpasient nummer 19 som er flyttet med intensivambulanse i mars. 12 av dem er flyttet fra Ahus. Foto: Mattis Sandblad

Fullt på intensiven: Må flytte alvorlig syke coronapasienter til andre sykehus

19 alvorlig syke covidpasienter er hittil i mars transportert i intensivambulanse mellom sykehusene i Helse Sør-Øst. Alle har vært koblet til respirator under transport.

11 av de 19 er flyttet fra Akershus Universitetssykehus til sykehusene i Oslo.

– Vi flytter ikke disse pasientene hvis vi ikke må. Det er best for covid-pasienter å ikke måtte flyttes. Flyttingen er et nødvendig onde, sier overlege Christian Buskop, avdelingsleder luftambulanseavdelingen, Oslo Universitetssykehus.

Han har vakt på basen på Lørenskog, vegg i vegg med Akershus Universitetssykehus. Herfra styres intensivtransportene med ambulanse, helikopter og fly.

Fredag ble «ikke-covid» pasienter flyttet i intensivambulanse fra sykehusene i Oslo til sykehusene i Kristiansand, Lillehammer og Hamar. Alle var respiratorpasienter. Det ble også vurdert en flytting til sykehuset i Arendal for å frigjøre intensivkapasitet på sykehusene i Oslo-området.

En ny transport av covid-pasient er bestilt fra Ahus og gjennomføres i løpet av lørdagen.

SMITTEBÆRENDE: På basen er det utstyr til transport av alvorlig syke, smittebærende pasienter. Foto: Mattis Sandblad

– Aldri flyttet så mange

De siste ukene kaller avdelingsleder Buskop for «all time high»: De 18 alvorlig syke covid-pasientene som er flyttet, har alle vært på respirator under transporten og smittebærende. Det gjør transporten krevende. Med full desinfisering i etterkant, regner personalet med at et transportoppdrag av covid-pasient mellom sykehusene i Oslo, varer i fire timer.

– Det er mange debatter om intensivkapasitet. Vi er her som en kompensasjon fordi vi vet at intensivkapasieten er dårlig. Nå flytter vi intensivpasienter fra et sykehus til et annet i et omfang vi aldri har opplevd før, sier Buskop.

TRAVELT: – Vi har økt åpningstiden for intensivambulansen for å kunne ta unna transportbehovene, sier avdelingsleder Christian Buskop. Foto: Mattis Sandblad

I løpet av de to siste dagene har antall covid-pasienter på Akershus Universitetssykehus økt fra syv på onsdag til 28 fredag kveld. E

lleve av de 28 lå på intensivavdeling, ifølge sykehusets egen oversikt. Det vil si at de lå på respirator.

En covid-pasient ble flyttet fra Ahus til OUS/Rikshospitalet fredag ettermiddag. Det er planlagt minst en flytting i helgen.

– Vi vet at Ahus har et stort trykk. De siste ukene har vi flyttet 2-3 covidpasienter hver dag. Vi har daglige møter med de andre intensivavdelingene i Oslo og i Helse Sør-Øst. Det er også fullt på Lovisenberg, Bærum sykehus og Oslo Universitetssykehus som er i gul beredskap, sier Buskop.

I hele fjor ble 36 covidpasienter flyttet av luftambulanseavdelingen. 21 av transportene skjedde i pandemiens første fase, i måneden mars, april og mai 2020.

Det var stille i sommermånedene, før det kom en ny bølge mellom september og nyttår da totalt 15 covid-pasienter ble flyttet mellom sykehusene.

Behovet for å frigjøre intensivplasser på sykehusene i Oslo, gjør at alvorlig syke pasienter med andre diagnoser enn covid, returneres tidligere til sitt lokale sykehus.

FLYTTING: Fredag ettermiddag ble en covid-pasient på respirator flyttet fra Akershus Universitetssykehus til Oslo Universitetssykehus. Foto: Odin Jæger

– Hvis du får hjertestans på grunn av et infarkt og er hjemmehørende i Hamar, blir du lagt inn på OUS. Normalt vil pasienten ligge på intensiven der til han eller hun er frisk nok til å bli lagt på sengepost på det lokale sykehuset. I den situasjonen vi er i nå, blir pasienten flyttet mens han eller hun fortsatt er intensivpasient, sier Buskop.

Intensivambulanseteamet har fått ekstraordinære midler og er bemannet opp. Det sier Buskop at var helt nødvendig for å få systemet til å henge sammen.

STYRER TRANSPORTENE: Fra basen på Lørenskog styrer overlege Christian Buskop transportene av alvorlig syke pasienter. Han er selv lege på Luftambulansen. Foto: Mattis Sandblad

– Hadde vi ikke fått det, hadde det vært vanskelig. Vi satte hardt mot hardt. Vi flytter ikke en intensivpasient hvis vi ikke får ekstra midler. Nå går det i 4 uker om gangen. Vi har økt åpningstiden for intensivambulansen for å kunne ta unna transportbehovene. Det er et stort press på intensivkapasiteten og helt avgjørende at vi klarer å få systemet til å henge sammen. Vi har også andre pasienter vi skal ta vare på, sier Buskop.

4. mars ble de første covid-pasientene flyttet fra AHUS. Da var kapasiteten sprengt og pasientene ble flyttet til Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Innlandet.

– Vi har flyttet pasienter siden mars i fjor, blant annet fordi noen pasienter måtte legges på hjerte- og lungemaskin. Nå flytter vi fordi det er fullt på Ahus. Vi har planlagt for et ganske stort behov for flytting av pasienter i flere uker framover, sier Buskop.

SMITTEVERN: Under strengt smittevernregime flyttes pasienten. Denne transporten gikk fra Ahus på Lørenskog til et av sykehusene i Innlandet. Foto: Mattis Sandblad

Øker intensivkapasiteten

Pressesjef Geir Lindhjem ved Ahus, sier vil VG at det ikke er noe nytt at intensivpasienter flyttes mellom sykehus ut i fra behov og kapasitet.

– Særlig under en pandemi er det viktig at sykehusene kan fordele intensivkapasitet seg imellom ved ulik belastning og pasientpågang. All overflytting av pasienter skjer på en medisinsk forsvarlig måte i spesialutstyrte intensivambulanser, sier Lindhjem.

Ahus forbereder i følge pressesjefen, en opptrapping av intensivkapasiteten.

– Vi følger følger planene for opptrapping av kapasitet ved økt tilstrømning av covid-pasienter. Intensivkapasiteten er økt og videre opptrapping forberedes. Over helgen økes antall plasser for covid-pasienter på de medisinske sengeområdene fra 49 til 78 plasser. Vi følger utviklingen av smitte og pasientpågang nøye, og trapper opp i tråd med behov, sier Lindhjem.

