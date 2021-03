HOL-ORDFØRER: Petter Rukke (Ap). Foto: Hol kommune

Ordfører om Solbergs smittevernbrudd: − Veldig synd

Ordfører Peter Rukke i Hol reagerer på statsminister Erna Solbergs smittevernbrudd i vinterferien, men minner om at også hun er et menneske.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Torsdag ble det kjent at statsminister Erna Solberg (H) brøt smittevernreglene under vinterferien på Geilo i Hol kommune, da hun skulle feire 60-årsdag.

– Det er så klart veldig synd. Det skaper jo en diskusjon etter et år med veldig hardt kjør rundt corona. Vi må hele tiden holde fokuset. Der må vi som politikere være forbilder, og være klare på at vi alltid må følge reglene, sier Hol-ordfører Petter Rukke (Ap) til VG.

Han presiserer at han synes slike smittevernbrudd er uheldig uansett hvem man er.

– Hun er menneske hun også. Noen ganger kan det gå galt. Det er et krevende år vi har gått gjennom med mange utfordringer. Samtidig skal både jeg og hun skal være blant de som kan mest om dette.

Rukke sier det er uheldig for Hol kommune, «har jobbet knallhardt» for å holde kontroll på smittesituasjonen.

– Mandag hadde vi null smitte i kommunen. Da var det overraskende at vi fikk så strenge tiltak 14 dager før påske. Det er krevende stunder.

Solberg beklager

Solberg og familien samlet seg to kvelder på rad og var flere enn ti stykker da de spiste middag sammen under vinterferieoppholdet på Geilo.

Den ene dagen var de 13 stykker samlet – den neste var de hele 14.

Torsdag kveld beklager Solberg bruddet i et langt innlegg på Facebook.

PÅ FERIE: Erna Solberg og Sindre Finnes på Geilo. Bilde hentet fra hennes Instagram. Foto: Privat

– Jeg synes dette er flaut, skriver hun.

– Som statsminister har jeg et spesielt ansvar for å følge de reglene og anbefalingene som gjelder. Jeg har selv vært med på å vedta disse reglene og anbefalingene og burde derfor kjenne til alle detaljene. Dersom besøket på restauranten blir fulgt opp med bøter, skal vi selvsagt gjøre opp for oss som alle andre.