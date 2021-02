HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin da tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell i januar. Foto: Privat

Siv Jensen om IS-kvinnes sønn: − Retten må opplyse om guttens sykdom

Frp-leder Siv Jensen trakk partiet ut av regjering da den norske IS-kvinnen og hennes to barn ble hentet hjem til Norge. Nå forventer hun at rettssaken mot kvinnen gir opplysninger om hvor syk kvinnens sønn faktisk var.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag morgen ble det kjent at en 30 år gammel norsk-pakistansk kvinne er tiltalt for terrordeltagelse, grunnet hennes ekteskap med tre IS-krigere under seks år i Syria, fra 2013 til 2019.

Gjennom å passe barn og hus for disse tre krigerne, la hun til rette for at de kunne delta i kamp for terrororganisasjonen ISIL, mener påtalemyndigheten.

Intervju med aktor: – IS-kvinnen visste hva hun gikk til

Kvinnen ble hentet fra Syria sammen med sine to barn i januar i fjor. Regjeringen besluttet å hente familien fordi kvinnens sønn var antatt alvorlig syk. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering.

Eksklusivt i VG: Slik vil IS-kvinnen forsvare seg: Forsøkte å rømme fra Syria

VIL HA SVAR: Frp-leder Siv Jensen Foto: Hanna Kristin Hjardar

Jensen: – Mange vil vite

– Det er fortsatt rart at vi ikke har fått vite om hvor alvorlig helsetilstanden til denne gutten faktisk var, sier Jensen til VG.

– Helsetilstanden var jo beveggrunnen for at Høyre, KrF og Venstre ville hente moren hjem sammen med barna. De snakket mye om saken da, og dette er informasjon mange i Norge etterspør, utdyper hun.

– Du satt i regjering sammen med dem da beslutningen ble tatt høsten 2019, hva fikk du selv vite om guttens helsetilstand?

– Vi visste at det ble tatt en beslutning, som vi var uenige i, men som vi ikke kunne omtale grunnet sikkerheten til dem som var på bakken og skulle gjennomføre hjemhentingen.

– Helsevesenet og barnevernet har forklart at guttens helsetilstand er unntatt offentlighet nå etter retur til Norge. Har du forståelse for det?

– Nei, ikke i denne saken, som fikk så store politiske konsekvenser for Norge. Gutten skal selvsagt få bli anonym, og vi har hele tiden sagt at barn er uskyldige og kunne bli hentet hjem dersom de kom alene. Men sykdommen ble brukt som argument for at terroristmoren også ble hentet hjem.

– Kunne dere ha signalisert tydeligere at dere ikke godtok begrunnelsen?

– Nei, det var ikke mulig å protestere hardere.

– Angrer du noen gang på at du dro Frp ut av regjering grunnet denne saken?

– Absolutt ikke. Dette var en beslutning de tre andre partiene i regjering tok, og som vi ikke kunne leve med. Det var flere saker, men dette var dråpen som fikk begeret til å renne over for oss.

I SYRIA: Den norske kvinnen (29) rett etter at hun slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars. Foto: 2019 FREE BURMA RANGERS

Ber retten oppklare

Frp-lederen sier hun håper guttens helsetilstand blir et tema i retten:

– Jeg forventer at rettssaken mot kvinnen belyser om hun ble hentet til Norge på feil grunnlag, ved at vi får vite om guttens helsetilstand.

Jensen reagerer også på VGs opplysninger om at kvinnen kan få strafferabatt, som følge av å ha gitt Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en full forklaring.

– Det vil være lite tillitvekkende og svært umusikalsk dersom det gis strafferabatt til en som er tiltalt for terror.

– Tiltalen baserer seg på at hun passet barn og hus for IS-krigere, men ikke deltok aktivt i krig. Hun sier selv at hun var ufrivillig i Syria, fordi menn fra IS nektet henne å dra. Er noe av dette formildende synes du?

– Jeg tenker det blir spørsmål som retten må ta stilling til. Men hun dro frivillig til Syria og sluttet seg til denne gruppen, og var gift med tre menn fra IS.

Var syk i leiren

Bakgrunnen for at kvinnen ble hentet hjem til Norge, var hensynet til hennes to små barn, som begge er født i den såkalte «Islamske Staten».

Det ene barnet, en gutt som nå er seks år gammel, var på et tidspunkt alvorlig syk, ifølge lokalt helsepersonell. Han var da alvorlig underernært, og veide omtrent det samme som en norsk ettåring, selv om han var fire år gammel.

Kvinnens advokat advarte om at han sto i fare for å dø i Syria om han ikke ble hentet hjem. Det var lenge en uenighet mellom kvinnen, hennes advokat og helsepersonell som hjalp henne på den ene siden, og UD på den andre siden, om hva slags diagnose gutten hadde og om han kunne behandles lokalt eller ikke.

Bakgrunn: Syria-guttens helsetilstand: Derfor ble det slått alarm

Etter retur til Norge har gutten, og hans søster som nå har fylt fire år, vært til behandling ved Ullevål sykehus. Barnas helsetilstand er nå unntatt offentlighet.

Gutten var sønnen til den beryktede, norsk-chilenske IS-krigeren Bastian Vasquez, mens jenta var datter til en IS-kriger kvinnen senere fikk med en IS-kriger fra Nord-Afrika. Begge har rett til norsk statsborgerskap gjennom slektskap med mor.