GAMINGPREST: Gunnar Kristjansson var en aktiv gamer i sine yngre dager. Han vet hva fellesskapet i den digitale verden kan bety for unge i dag, og ønsker gaming skal tas på alvor slik som annen idrettsfellesskap. Foto: Helge Mikalsen

Presten logget seg på «gamingverden» og holdt minnestund for Henning (15) og Mogens (15)

SVOLVÆR (VG) Da de to unge guttene brått ble revet vekk, måtte presten Gunnar Kristjansson hente frem gamle «gaming»-kunnskaper for å finne vennene deres.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– De var jo fem på ett lag. Nå mangler de en.

Da presten Gunnar Kristjansson (40) kom tett på livet til to av de unge guttene som døde i hyttebrannen på Andøya i midten av januar, ble han møtt i døren av sin egen fortid. Han forsto med en gang at det må være et miljø der ute som plutselig mangler to av lagspillerne sine.

De er hverken klassekamerater, fotballspillere eller nabogutter.

De er «gamere».

– Det er først og fremst et fellesskap. Man er ikke alene selv om man sitter i hvert sitt hus. Det er som en sport. De er flinke, de samarbeider, de må være på lag.

Selv om han er prest i dag, har han tilbrakt mange timer i spillverden. I løpet av det siste året har han hentet frem interessen igjen.

DØDE I HYTTEBRANN: Mogens Pareli Krogh Hovde (til venstre) og Henning Christian Bang Johansen.

På soverommene i etasjen under sitter sønnene på hver sin PlayStation.

– Jeg har innblikk i den verden. Jeg vet at dette er en del av deres virkelighet, forklarer presten.

Før Henning Christian Bang Johansen (15) og Mogens Pareli Krogh Hovde (15) skulle begraves, begynte han å lete etter vennene deres i spillverden.

Les også: Motorsportmiljøet tar farvel med Mogens (15)

Møtet med de 21 unge gamerne glemmer han aldri.

Nå håper han å inspirere både prester og foreldre til å ta gaming-interessen på alvor.

– Jeg vil at folk skal forstå at dette er et ordentlig vennskap. Disse barna er også i sorg, sier presten.

DIGITAL PREST: Det hender Gunnar Kristjansson tar en runde på spillet League of Legends om han trenger å koble av. Han tror at han har en fordel med å kjenne den digitale verden godt. Foto: Helge Mikalsen

«Gamingpresten»

Det har gått en uke siden Kristjansson arrangerte den digitale minnestunden for gamerne da VG møter han hjemme i stuen i Kabelvåg i Vågan kommune i Lofoten.

Litt tidligere samme dag ledet han begravelsen til Henning (15).

Etter dødsbrannen på Andøya natt til 16. januar, har presten tilbrakt timevis med familie og pårørende. Han forsto raskt at han og de to 15-åringene delte interessen for gaming.

les også Tok farvel med Mogens (15) og Gustav (12): – Tragedien berører langt utenfor Vågan kommune

– Da tenkte jeg at det måtte være andre folk der ute som kjente til han, som vi ennå ikke har nådd frem til, forteller han.

Presten koblet seg på «Discord», en plattform designet for gaming-fellesskap. Der fant han frem til begge guttenes digitale spillnettverk.

– Henning og Mogens hadde mange felles venner der, viste det seg.

Kort tid etterpå satt han i et «digitalt rom» og holdt minnestund for gamerne. Alle sammen var norske, og mange av dem fra samme område.

Sammen delte de historier og minner om vennen de nå hadde mistet. I bakgrunnen spilte presten musikk fra 15-åringens Spotify-lister.

Etter minnestunden har mange foreldre tatt kontakt med presten.

– De har fortalt at guttene opplevde det som veldig viktig. En far, som hadde spionert i bakgrunnen, sendte melding og sa at det traff godt, forteller presten, og påpeker:

– Ingen har forlatt gruppen ennå.

Vil lære prester å møte «gamer-ungdom»

Kristjansson håper at han kan inspirere andre prester i møte med den nye gaming-generasjonen.

– Ut fra sjelesorgens perspektiv, er dette noe vi burde se mer av. Unge mennesker i dag er annerledes. De uttrykker følelsene på en annen måte, forklarer presten og legger til:

– Dette er et miljø vi også må ta vare på. På lik linje med idrettskamerater og skolekamerater. Det er lett å glemme.

Han tror dette er noe det vil bli mer behov for bevisstgjøring rundt i fremtiden, og at mange eldre prester ikke vet helt hvordan man skal tilnærme seg dette miljøet.

Da kan mye viktig gå tapt, mener presten og peker blant annet på at mange har en helt annen sosial status i en online verden enn på skolen.

les også Luise (40) døde i hyttebrannen – i dag tar familien et siste farvel

– Disse guttene var aktive både i den fysiske verden og online. Men det finnes noen som bare er aktiv i en av delene. De må også bli sett.

– Jeg håper inderlig jeg kan sette i gang noe med dette. Det er en virkelig ting. Det blir flere og flere gamere.