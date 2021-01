UNG-ALARM: Ap-leder Jonas Gahr Støre får full støtte for sin alarmdiagnose, av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Helge Mikalsen

Nye tall: En ungdom som faller utenfor koster 15,9 millioner kroner

De unges coronakrise skal prioriteres. Finansminister Jan Tore Sanner lover å levere i dag og presses kraftig av Ap. - Vi krever kraftfulle tiltak, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Fredag kommer regjeringen med ny tiltakspakke etter at Norge igjen har blitt stengt ned. Støre sier han har store forventninger til den.

Sanner økte forventningene torsdag i et intervju med NTB.

– Det er en stor pakke som kommer i morgen. Denne gangen har det vært viktig for oss å løfte barn og ungdom med målrettede tiltak, sa Sanner.

– Det er akutt behov for et krafttak for de unge, og det er fint at Sanner varsler tiltak, men jeg vil se hva som kommer, før jeg gir tommel opp. Fellesskapet må stille kraftigere opp for å hjelpe ledige og permitterte tilbake i jobb, og spesielt viktig er det med tettere oppfølging av unge, sier Støre.

– Døren inn til arbeidslivet er nærmest lukket

Han viser til at Ap i forrige uke, sammen med Sp, SV og Frp fikk flertall for forslag om en pakke på minimum en milliard kroner.

– Ungdom i hele landet betaler nå en skyhøy pris for denne krisen. Hele kull kan få livene sine preget i lang tid framover, sier Støre.

Han sier det er all grunn til å la alarmen gå.

– Døren inn til arbeidslivet er nærmest lukket og låst og det rammer spesielt unge, uten lang utdanning og erfaring. Nesten 50.000 unge står helt eller delvis uten jobb. Det finnes ikke deltidsjobber som kan finansiere hybel i studiebyen, og enda mindre heltidsjobber for dem som vil rett ut i arbeid, sier han.

Han sier Norge må gjøre mer for å hjelpe ungdom inn i aktivitet.

– Det er paradoksalt at antallet unge som er i opplæringstiltak eller andre NAV-tiltak, praktisk talt sto stille fra 2019 til 2020 – samtidig som arbeidsledigheten doblet seg. Derfor foreslår vi en sterkere satsing på arbeidsrettede tiltak og kompetanseheving, sier Støre.

– Tett oppfølging av unge

– Det vil gi arbeidsrettede tiltaksplasser for arbeidsledige og permitterte, samt økte ressurser til oppfølging og veiledning av permitterte og arbeidsledige, samt styrking av midlene til bedriftsintern opplæring og partsstyrte kompetansetilbud.

Det er ikke bare de unge som sliter han tenker på, men også de samfunnsmessige konsekvensene av at unge ikke kommer inn på arbeidsmarkedet.

15,9 millioner kroner

Det har Arbeids- og sosialdepartementet regnestykker på. I et svar statsråd Henrik Asheim nylig leverte til Stortinget, før hans vikariat som arbeids- og sosialminister gikk ut, viser han til en analyse fra selskapet Vista.

De har beregnet det samfunnsmessige tapet ved at en 19-åring står utenfor arbeidslivet frem til fylte 62 år. Det utgjør 15,9 millioner kroner.

– Tallene viser at et ungt liv i utenforskap ikke bare vil gi et stort tap for den enkelte, men også for samfunnet, sier Ap-lederen.

Andelen som blir uføre og havner utenfor arbeidsmarkedet har tiltross for store politiske ord, bare økt og økt i Norge.

Verken Stoltenberg- eller Solberg-regjeringen har klart å gjøre noe med veksten.

I de senere årene har veksten i andelen unge uføre steget kraftig.

UFØRE-UFØRET: Grafen viser utviklingen i unge uføre, brukt i en denne reportasjen i VG 10. mars i fjor, få dager før coronakrisen smalt til. Design: Tom Byersmoen.

Støre sier veien er lang, men at han har forventninger til at det regjeringen kommer med fredag kan bidra.

– Det er fare for at ledigheten biter seg fast på høyt nivå og medfører en langvarig reduksjon i sysselsettingen. Innsats for de unge er en viktig del av de tiltakene stortingsflertallet foreslå i forrige uke. Tettere oppfølging av de unge er helt nødvendig i dagens krisesituasjon.

Unge i trøbbel

Han viser til ferske tall.

Allerede før korona vokste over 110.000 barn i Norge opp i familier med lav inntekt. Barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet, sier han.

– Samlet gir disse tallene all grunn til å forsterke tiltakene for å hjelpe de unge, sier Støre.

Røe Isaksen enig med Støre

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier han er enig med Støre.

– Jeg er helt enig i Støres diagnose, og har sagt det flere ganger tidligere: Det viktigste nå er å skape mer og inkludere flere, da særlig for ungdom. Det siste året har vært helt ekstremt, og dessverre ser vi at unge er blant dem som rammes hardest i arbeidsmarkedet av koronakrisen, sier Isaksen.

Han sier at mange av de som så vidt hadde fått en fot innenfor, er blitt permitterte og ledige det siste året.

– Det er alvorlig. For å hjelpe dem som ufrivillig og midlertidig står uten jobb, har vi åpnet for at man kan bruke perioden på dagpenger til opplæring og utdanning. Nå er det tid for å skaffe seg nødvendig kompetansepåfyll, slik at man får flere ben å stå på.

Han viser til nye tiltak som kommer fredag og at de også har lagt inn en ungdomsinnsats i årets statsbudsjett.