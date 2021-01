FIRERBANDEN BESTÅR: Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier at de skal møte Ap, Frp og SV etter at statsminister Erna Solberg har redegjort om corona-tiltak i Stortinget mandag. Foto: MATTIS SANDBLAD

Sp: Krever tiltak så lenge pandemien varer

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) håper regjeringen mandag varsler forlengelse av de statlige støtteordningene fram til økonomien nærmer seg et normalt nivå.

Publisert: Nå nettopp

De fire opposisjonspartiene Ap, Frp, Sp og SV - også kalt «firerbanden» - skal samordne seg etter at statsminister Erna Solberg H) har redegjort for corona-situasjonen i Stortinget klokken 12 mandag.

– Vi skal snakke sammen etter redegjørelsen. Hva som blir nødvendig å ta av grep vil avhenge av hvor lydhøre regjeringen er til de signalene som har kommet fra Stortinget, sier Gjelsvik, som er Sp’s finanspolitiske talsmann på Stortinget.

Sp-krav

Dette er viktigst for Sp, sier han:

** Forutsigbarhet for dem som nå er permitterte - at inntektssikringen består så lenge pandemien rammer økonomien.

– Da er en videreføring kun fram til 1. juli ikke tilstrekkelig, sier han.

** At støtteordningene til bedrifter med bortfall av inntekter, også holdes i gang så lenge det er behov. Samtidig må ordningene videreutvikles slik at de treffer bedrifter som er rammet, uavhengig av selskapsform.

** At luftfarten, de selskapene som har driftstillatelse i Norge som er Norwegian, SAS og Widerøe, får en bedre statlig ordning, Dette skal sikre at der kommer seg gjennom krisen, men også hindre at utenlandske selskaper etablere seg på innenriksnettet.

– Vi har vært topphatt av langsiktighet og forutsigbarhet og arbeidsfolk, og bedrifter og for selvstendig næringsdrivende så lenge krisen varer. Det er bra at regjeringen nå beveger seg i riktig retning, etter at andre opposisjonspartier har slutter seg til. Men 1. juli er ikke tilstrekkelig, sier Sigbjørn Gjelsvik.

Nei til feriepenger

Ifølge NTB har venstresiden ikke fått Frp med på et av sine hovedkrav – å gjeninnføre feriepenger på dagpenger.

Den såkalte firerbanden, Frp, Ap, Sp og SV, satt i møter til langt på kveld søndag for å forsøke å enes om forsterkede krisepakketiltak etter de strenge smitteverntiltakene som ble innført etter nyttår.

– Milliardkostnad

Det kan gå mot enighet blant partiene om å forlenge eksisterende ordninger, som permitteringsordningen og kompensasjonsordningen. Men utover det er det sprekk i feltet.

Frp er blant annet skeptisk til å være med på et av hovedkravene fra de rødgrønne – å gjeninnføre feriepenger på dagpenger. Regjeringen fjernet feriepengeopptjening for dem som går på dagpenger fra 2015.

– Skal man innføre en generell feriepengeopptjening for alle som har vært permittert, så snakker vi ganske mange milliarder kroner, så vi har foreløpig sagt nei til å være med på det, sier Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi til NTB.

Han sier det må sees i sammenheng med at Frp, da partiet satt i regjering, sørget for at personer på dagpenger skulle få utbetalt dagpengene uten avkorting også i ferien.

Det innebærer at de får den samme utbetalingen som resten av året, men ikke en ekstra pott basert på opptjeningen året før, slik personer i arbeid får.