FÅR IKKE PENGER: Den thailandske kokken Sarin Klinmalee er permittert. Advokat Jøran Kallmyr kjemper hans kamp for å få permitteringspenger. Foto: Tore Kristiansen, VG

Permittert to ganger: Fikk penger i vår – men ikke nå

Regjeringen nekter faglærte utenfor EU permitteringspenger. Advokat og tidligere Frp-statsråd Jøran Kallmyr går kraftig ut mot dette. Han kjemper for kokken Sarin Klinmalee.

Publisert: Nå nettopp

– Sarin har arbeids- og oppholdstillatelse, han har jobb i Oslo, det er blitt betalt arbeidsgiveravgift for han som alle andre, han betaler skatt og mottok permitteringspenger da restauranten måtte stenge i vår, sier advokat og partner Jøran Kallmyr i advokatselskapet Ræder i Oslo.

Men i den nye nedstengingsrunden fra november til nå, har regjeringen plutselig sagt stopp.

– En av verdens beste

Sarin Klinmalee har i to år vært kokk på den asiatiske restauranten Sawan på Oslos vestkant.

– Jeg gikk permittert fra mars til juni i fjor og fikk permitteringspenger som alle andre som jobbet i bedrifter som ble stengt som følge av covid-epidemien. Men da vi ble stengt ned igjen 8. november, fikk jeg plutselig avslag på søknaden om permitteringspenger, sier Klinmalee, som ble hentet fra Thailand til Oslo av sjefen og hovedeier for Sawan, Erik Pedersen.

– Sarin er en av verdens beste asiatiske kokker. Jeg møtte ham på den verdenskjente restauranten til Four Seasons på Koh Samui, og fikk ham med til Norge. Han er en av de fremste ekspertene på thailandsk mat og en uvurderlig ressurs for oss. Og spesielt når det ikke finnes noen god begrunnelse, sier Pedersen.

– Uoversiktlig

Kallmyr har mottatt et skriftlig svar fra Arbeids- og sosialdepartementet, knyttet til regelverket på dette området: Dagpenger under permittering for fagpersoner med oppholdstillatelse, som kommer fra såkalte 3-land, utenfor EU.

Departementet skriver videre:

«Situasjonen i mars var veldig spesiell og uoversiktlig. For å hindre at nødvendig fagkompetanse forsvant ut av landet, innførte regjeringen en midlertidig rett til dagpenger for faglærte permitterte fra tredjeland».

ADVOKATMAT: Tidligere Frp-justisminister Jøran Kallmyr sier det er en selvfølge at han som advokat kjemper for at thailandske Sarin Klinmalee skal få permitteringspenger. – Han betaler skatt, har arbeids- og oppholdstillatelse og alt er i orden, sier Kallmyr. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Sarin har slik spesialkompetanse og da coronakrisen satte inn i mars, fikk han som alle andre en midlertidig rett til dagpenger, sier Kallmyr.

«Mer oversiktlig nå»

I brevet fra departementet får de følgende forklaring på hvorfor han fikk dagpenger i vår, men ikke i høst.

«Selv om smitten har økt igjen og det er innført skjenkestopp, er coronasituasjonen mer oversiktlig nå. Vi har derfor gått tilbake til de vanlige

reglene for faglærte fra tredjeland».

– Ja, situasjonen er oversiktlig nå. Og det er at nedstengingen gjorde at vi måtte permittere de ansatte igjen. Vi er i akkurat samme situasjon som i mars. Vi trenger Sarin like mye når dørene kan åpnes igjen, forhåpentligvis om noen dager eller uker, sier Sawan-sjef Pedersen.

– Det er fullstendig ulogisk. Grunnen til at denne gruppen ikke får permitteringspenger er et krav om at permitterte må kunne søke andre jobber. Men det tillates ikke etter utlendingsloven for denne gruppen. Dermed sitter de fast mellom to paragrafer, sier Kallmyr.

VG møter de to og Kallmyr på en annen vestkant-restaurant som Pedersen driver, Brasseriet Ouest – der kontoret til de to virksomhetene ligger.

– Låner penger av arbeidsgiveren

Klinmalee forteller om hverdagen.

– Jeg går permittert og har ikke mye å gjøre. Jeg følger coronatiltakene og håper jeg snart kan begynne å jobbe igjen.

– Hvilke inntekter har du hatt siden i november?

– Ingen, jeg har fått låne penger til husleie og regninger av arbeidsgiveren.

Arbeidsgiver Pedersen sitter borte i baren og nikker.

– Det går jo ikke i lengden, men når han ikke får dagpenger, da kan ikke jeg svikte ham. Sarin er så dyktig kokk at jeg ikke ønsker å miste ham, men å låne ut penger til ansatte er heller ikke rett frem og har egne regler.

– Skjønner at det oppleves som vanskelig

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forsvarer innstrammingen.

– Tredjelandsborgere med oppholdstillatelse som faglærte har i utgangspunktet ikke rett til dagpenger i Norge. De er her på midlertidig oppholdstillatelse fordi det er et behov for arbeidskraften deres. Er ikke behovet der, så kan man heller ikke være i Norge og gå på norske dagpenger. Jeg skjønner at det oppleves vanskelig for de det gjelder.

Han opplyser at, ifølge UDI, har i overkant av 12 600 personer oppholdstillatelse som faglært i Norge, men at det ikke finnes tall på hvor mange av disse som faktisk oppholder seg her i dag, og hvor mange av dem som er permittert.

I fjor fikk vel 2700 oppholdstillatelse.

Departementet opplyser at det i vår var 150 som søkte dagpenger.