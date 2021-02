LEDER: Ap og partileder Jonas Gahr Støre er denne gangen et hestehode foran Sp og leder Trygve Slagsvold Vedum i kampen om velgernes gunst. Foto: Mattis Sandblad

Stort rødgrønt flertall – fall for Frp

Det er solid rødgrønt flertall på VGs februarmåling. Frp opplever stort fall og Venstre er veldig langt under sperregrensen.

Publisert: Nå nettopp

Sp og Ap har knivet om å være største rødgrønne parti de siste månedene. Det er fortsatt jevnt, men på VGs partimåling for februar, er Ap for tiden størst.

Samlet får de rødgrønne partiene et klart flertall med 91 mandater på målingen, som er utført av Respons analyse.

Ap får en oppslutning på 22,8 prosent, og har dermed en fremgang på 2,3 prosentpoeng fra VGs januarmåling.

Senterpartiet ender opp med 18,8 prosents oppslutning – fire prosentpoeng lavere enn Ap – på målingen, som er utført i perioden 27. januar og 1. februar.

Venstre får nok en krisemåling, og regjeringspartiet får en oppslutning på 1,9 prosent.

Med 8,7 prosent fortsetter også Frp nedgangen i oppslutning blant velgerne.

Klart rødgrønt flertall

Samlet får de rødgrønne partiene et klart flertall på VGs februarmåling, med 91 mandater. Det kreves 85 mandater for flertall.

Med Rødt også over sperregrensen, gir det stor venstre-ledelse mot høyresiden: Rødt er inne med åtte mandater. Faller Rødt derimot under sperregrensen, og KrF og Venstre skulle greie å komme over, kan det bli et jevnt stortingsvalg.

På de nasjonale meningsmålingene utført i januar fikk Senterpartiet – med knapp margin – gjennomsnittlig høyere oppslutning enn Ap, viser en beregning gjort av Poll of polls.

Tirsdagens måling innebærer at Ap ender opp med 42 mandater, mens Senterpartiet får 36. SV får på sin side 13 mandater, med en oppslutning på 7,3 prosent.

VELGERJAKT: Jonas Gahr Støre mener Ap må jobbe for å få velgere som sitter på gjerdet til å stemme på dem. Foto: Tore Kristiansen

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til VG at målingen er positive nyheter for partiet. han har tro på at partiet kan hente velgere som fortsatt sitter på gjerdet.

– Vår mulighet og utfordring er å vinne de ytterligere rundt 20 prosentene som sier at de kan tenke seg å stemme Arbeiderpartiet, og å få dem til å gå og stemme på oss i valget, sier han.

– Nå handler det om å vise at det er vanlige folks tur, at krisepolitikken er rettferdig, og at vi gjør krafttak for å få ned arbeidsledigheten, legger han til.

Støre sier at norsk politikk fortsatt lever i corona-tiden, og han leser målingen slik at Høyre fortsatt får et styringstillegg under pandemien:

– Jeg tror folk merker seg at Arbeiderpartiet har gjort krisetiltakene mer rettferdig. Høyre får kanskje anerkjennelse for å ha stengt grensene, men jeg tror mange likevel har fått med seg at vi har etterlyst grensekontroll som regjeringen ikke har klart å levere.

HØY OPPSLUTNING: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er fornøyd med partiets målinger for tiden. Foto: Tore Kristiansen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum opplever at partiet fortsatt ligger høyt på målingene, men at trenden er litt fallende.

– Vi har veldig gode målinger og ligger fortsatt på et høyt nivå, sier han til VG.

– Ned fra 20,5 på VGs måling i desember til 18,8 nå?

– Det er fortsatt på et høyt nivå.

Vedum sier den gode oppslutningen blant annet dreier seg om at mange reagerer på sentraliseringstendenser i Norge.

– Vi er tydelig på at hele Norge skal utvikles, sier Sp-lederen.

Melby alene på Stortinget

Mens Høyre fortsetter å gjøre det godt og ender opp med 26,3 prosent, fortsetter krisetallene for regjeringspartnerne.

KrF får 3,4 prosent, mens bare 1,9 prosent oppgir at de vil stemme på Venstre.

Hvis dette var valgresultatet, ville partileder Guri Melby endt opp som Venstres eneste representant på Stortinget.

I VGs januarmåling lå alle småpartiene under sperregrensen. I februarmålingen har derimot Rødt klatret over sperregrensen igjen – til 4,2 prosent – etter å ha ligget under sperregrensen på VGs målinger siden desember.

IKKE FORNØYD: Terje Søviknes (til venstre), 2. nestleder i Frp, erkjenner at det går dårlig med Frp for tiden. Foto: Tore Kristiansen

Fortsatt nedgang for Frp

Tirsdagens måling viser at trenden i Frps nedgang fortsetter. Fra å ligge på 13,9 prosent på VGs novembermåling, har partiet sunket jevnt frem til 8,7 prosent, som februarmålingen viser.

Partiet har ikke kommet seg over 10 prosent etter nyttår hos VG, og heller ikke på gjennomsnittet av de nasjonale meningsmålingene.

2. nestleder Terje Søviknes i Frp innrømmer at partiet for tiden ikke klarer å nå frem til nok velgere.

– Vi ønsker selvsagt å ligge høyere. Det skal vi også gjøre når valget kommer, sier Søviknes.

Han mener Frps oppgave er å gjøre hverdagen enklere for folk flest, og sier at resepten er enkel.

– Vi må bli flinkere til å få frem god og gjenkjennelig Frp-politikk. Det er kun Frp som vil bruke mer penger på samferdsel og som sier nei til symbolske klimatiltak som kun har til formål å pålegge innbyggerne nye forbud, påbud og økte utgifter.