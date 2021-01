MISTET LIVET: Fem personer omkom i den voldsomme hyttebrannen, fire av disse var barn. Fra venstre: Henning Christian Bang Johansen (15), Mogens Pareli Krogh Hovde (15), Hedda Madell Bang Winther (10) og Gustav Rane Krogh Hovde (12). Foto: Privat/Politiet

Disse omkom i hyttebrannen

ANDØYA/VÅGAN(VG) Det var Luise (40), Mogens (15), Gustav (12), Hedda (10) og Henning (15) som mistet livet i hyttebrannen i Andøy kommune natt til lørdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Navnene frigis av politiet i samråd med de omkomnes familier.

De omkomne er:







Luise Marie Bang (40)

Mogens Pareli Krogh Hovde (15)

Gustav Rane Krogh Hovde (12)

Henning Christian Bang Johansen (15)

Hedda Madell Bang Winther (10)

Alle var hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten.

De fem klarte ikke å ta seg ut fra hytta på Bjørnskinn, som tok fyr om natten natt til lørdag. En mann, som overlevde brannen, måtte løpe fire kilometer uten klær og sko før han kom frem til nærmeste nabo, som varslet nødetatene.

Da de kom frem til stedet, var hytta brent ned.

– Urettferdig

Vågan kommune satte lørdag krisestab, åpnet skolene og to kirker og opprettet pårørendesenter. Søndag kveld var flere samlet i Svolvær og Henningsvær kirke for å sørge og være sammen.

TUNG DAG: Sogneprest Peter Shaw Wilhelmsson er imponert over hvordan lokalsamfunnet så langt har taklet tragedien. Foto: Helge Mikalsen/VG

– Fire barn er blitt borte fra oss, og en stor del av fremtiden vår er ikke lenger i live. At barn rammes på den måten, oppleves så urettferdig, sa sogneprest Peter Shaw Wilhelmsson til VG.

Han sier det har vært en tung dag for lokalsamfunnet, men han sier at han er imponert over samholdet.

les også Alle fem funnet omkommet etter hyttebrann: – Urettferdig

– Folket i Svolvær og Henningsvær synes jeg viser god omsorg. Stille, ikke full av ord. Omsorgen og de gode blikkene blir sterke, sa Shaw Wilhelmsson.

Løp flere kilometer

En mann klarte å ta seg ut av den brennende hytta, og politiet ble varslet om brannen klokken 04.30 natt til lørdag. Han skal ha forsøkt å redde ut de andre personene i hytta, men skal raskt ha forstått at det var umulig.

Hytta, som ligger i en dal, er omgitt av store områder skog og vann. Det er ingen mobildekning i området, og den ligger langt fra allfarvei. Nærmeste nabo er langt unna.

Mannen måtte løpe fire kilometer uten klær og sko for å få meldt ifra.

– Han stod barfot i gangen til mine foreldre midt på natten, han var kald og sterkt preget. I sjokk. Han forsøkte å fortelle hva som hadde skjedd, forteller Astrid Berthinussen Holm til VG.

les også Tok imot den overlevende mannen: – Han var kald og sterkt preget

Det var hennes foreldre som tok imot mannen grytidlig morgen lørdag, og som klokken 04.30 fikk varslet nødetatene om den dramatiske brannen.

Jobber for å finne årsaken

Krimteknikere fra både lokalt politi og Kripos jobber nå på spreng for å finne ut hvorfor det tok fyr i hytta, som ble kjøpt av de nåværende eierne så sent som i fjor høst.

– Politiet har fortsatt ingen grunn til å mistenke at brannårsaken er noe annet enn en ulykke, men det jobbes med å avklare mest mulig knyttet til hva som kan ha forårsaket brannen, har politileder for Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen, tidligere opplyst.