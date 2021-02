EL-GLEDE: Erna Solberg liker at hennes statssekretær, Rune Alstadsæter, kjører elbil. Foto: Tore Kristiansen

Erna lover fortsatt elbilfordeler, men vil ikke forby fossile nybiler

Statsminister Erna Solberg har havnet i elbil-duell med USA. – Jeg håper de slår oss, sier hun.

Publisert: Nå nettopp

Solberg sier til VG at de norske elbilfordelene vil bli videreført i mange år, men at det ikke er aktuelt med forbud mot fossile nybiler i 2025, da det etter regjeringens plan, kun skal selges fossilfrie biler i Norge.

Elbil-duellen

Norsk elbilpolitikk ble av alle ting satt på dagsordenen igjen, fra USA tirsdag:

Den amerikanske superstjernen Will Ferrell angrep Norge i en tv-reklame for bilgiganten General Motors, hvor budskapet var at Norge skal detroniseres som verdensmester i elbilsalg.

Han bestilte fem millioner ansjos-pizzaer med levering til det norske folk.

Du kan se den her:

Erna Solbergs spindoktorer sendte sporenstreks en video tilbake via Twitter, med Erna Solberg som ba om ananas på pizzaen i stedet for ansjos.

Du kan se Solbergs videosvar her:

Hun møter VG på parkeringsplassen utenfor Statsministerens kontor onsdag, foran elbilen til sin statssekretær Rune Alstadsæter – hvor hun lover USA kamp.

– Fint hvis USA slår oss

– For å være ærlig tenker jeg at det er fint hvis USA slår oss. Verden trenger at vi går fra fossil til elektrisk brensel og en viktig forutsetning er at USA også faktisk får gjort noe med sin energimiks, sier hun.

– Det er ikke veldig realistisk at de skal ta oss igjen: Nybilsalget av elbiler i Norge er 54 prosent, mens elbilandelen er under to prosent i USA?

– Å ta oss igjen når det gjelder prosentvis andel er ikke realistisk, men det er fint hvis de gjør det. President Biden har en ganske ambisiøs plan, så det går an å håpe.

Vil ikke ha forbud

Norge har minst like ambisiøse planer.

– Vi har en ambisjon om i praksis at alle nybiler fra 2025 bare skal være 0-utslippsbiler, i hovedsak elektriske biler når det gjelder personbiler.

– Hvis det ikke nås gjennom gulrot – elbilfordeler – må dere da frem med pisken og forby utslippsbiler i 2025?

– Vi har levert vår klimaplan til Stortinget og der står det at vi fortsatt står fast på den ambisjonen, men forbud er ingen opsjon for oss i den sammenhengen.

EL-GLEDE II: Ikke Postman Pat, men postkvinne Erna, som promoterer Postens vesle elbil. Foto: Tor Borgersen/SMK.

Regjeringen og kommuner har etter hvert økt noen av kostnadene til elbilistene, blant annet knyttet til bompenger og nå sist i statsbudsjettet for 2021; fra i år må elbilistene betale trafikkforsikringsavgift.

Men store og tunge avgiftsfordeler, fritak for moms og nybilavgift, blir videreført.

– Lover «betydelig gevinst» til elbilister

Solberg lover at elbilene skal ha mange fordeler sammenlignet med utslippsbiler.

– Vi har veldig sterke incentiver for at folk skal kjøpe elbiler og selv med noen justeringer og litt mer bompengebetaling, så er fordelene fortsatt enorme.

EL-GLEDE III: Erna Solberg har flere ganger promotert elbiler. Her den første el-tippbilen i Europa. Foto: Tom Wilhelmsen AS.

– Vil mesteparten av elbilfordelene blir videreført i neste stortingsperiode, frem til 2025?

– Vi har sagt at vi skal ha et mer bærekraftig bilavgiftssystem; det betyr at det kommer til å være betydelig avstand mellom elbiler og fossile biler også i fremtiden; altså en betydelig gevinst for dem som kjører elbiler.

Elbiler for amerikanere?

Hun sier likevel at verden har gått videre og går videre.

– Vi har et helt annet elbiltilbud nå, sammenlignet med en del år tilbake, da de første elbilene, med relativt kort rekkevidde, begynte å rulle på veiene. Vi måtte stimulere veldig sterkt for å få folk til å kjøpe en bil som var litt dårligere.

– Nå, sier hun:

– Kjøper du en elbil som er vel så god som en fossil bil.

Den amerikanske gimmicken tirsdag, skyldes at bilgiganten General Motors (GM) nylig har lansert en langsiktig plan der målet er å lansere 30 elbilmodeller før 2025, kun produsere elektrisk innen 2030 og være karbonnøytrale innen 2040.

Ferrell-reklamen er en av GMs tre reklamer knyttet til søndagens Super Bowl-finale, som nesten er like kjent for reklamen og pauseunderholdningen, som for fotballen som presteres på kunstgresset.

– Hva sier du til en amerikaner i Midtvesten som ruller rundt i gigantiske amerikanske doninger?

– Jeg tror det kommer elbil- eller hydrogen-løsninger for dem, fordi det foregår en batteriutvikling som kommer til å gi helt annen batterikapasitet.

Mannen får ikke bilen han ønsker

– Når bytter du ut din svarte regjeringsbil til elbil?

– Da må du ha en elbil som har stor ytelse og for mitt vedkommende må det være en pansret bil. Det er nok et stykke til det kommer en pansret elbil. Men vi får se.

– Det kan hende amerikanerne blir først med en pansret elbil?

– Det kan godt tenkes.