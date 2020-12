STRAMT: Borats munnbind strammer, og det er også flere enn i vår som vil stramme inn corona-tiltakene i Norge. Foto: Heiko Junge, NTB

Flere enn før mener corona-tiltakene burde være strengere

Hver femte nordmann synes corona-tiltakene bør strammes inn, viser en ny VG-undersøkelse.

De aller fleste nordmenn er fornøyde med corona-tiltakene slik de er, men andelen som synes de bør være strengere har økt siden i vår.

I april syntes 74 prosent over 18 år tiltakene var riktige. Nå synes 69 prosent dette. Bevegelsen skyldes at flere mener tiltakene bør være strengere.

I april syntes 16 prosent at tiltakene burde være strengere, ved utgangen av november har dette steget til 22 prosent.

I vår syntes syv prosent at tiltakene burde være mindre omfattende, nå har dette sunket til at seks prosent synes dette.

Andelen som ikke er sikre var og er tre prosent.

– Det mest iøyenfallende er at det ikke ser ut som folk har blitt trøtte og leie, men at de oppfatter tiltakene i tråd med den situasjonen vi er i, og så er det noen som er litt mer nervøse enn andre og mener at de bør være strengere, sier faglig rådgiver Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

I MINDRETALL: En gruppe som kaller seg «Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge - NÅ» arrangerte demonstrasjon mot coronatiltakene ved Rådhuset i Oslo lørdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Det er blant de eldste og de yngste det er flest som synes tiltakene burde være strengere. Hver fjerde under 30 og over 60 synes det bør strammes inn.

– De under 30 tenker på sine gamle besteforeldre kanskje, at de må være påpasselige og følge reglene og at de kanskje burde være enda strengere. De gamle er nok en mer utsatt gruppe, så det er naturlig, sier Olaussen.

Én av ti under 30 synes tiltakene burde være mindre omfattende, mens bare én av tjue av de over 60 synes det samme. Blant de som synes tiltakene bør lettes opp er det en overvekt av menn.

Slik er målingen utført: Målingen er utført mellom 25. og 30. november av Respons Analyse for VG. De har telefonintervjuet 1000 nordmenn fra et representativt utvalg av befolkningen om tiltakene. Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen. Feilmarginen i undersøkelsen er på +/- to til tre prosentpoeng på hovedgruppene, og større for undergrupper. Vis mer

Folk har jevnt over de samme holdningene til tiltakene uansett hvor de bor i landet, eller om de bor i byen eller på bygda, men én av fire som bor i kommuner med over 50.000 innbyggere synes tiltakene bør være strengere.

– Tydelig at det er flere nervøse i de store byene, det er der du har hatt mest smittetillfeller også, påpeker Olaussen.

Det er en nokså partipolitisk enighet om tiltakene, men de som stemmer Venstre er mest fornøyd med dagens tiltak. 85 prosent av Venstre-velgerne gir tommel opp, mens de som stemmer Frp er minst fornøyd med tiltaksnivået.

Halvparten av Frp-velgerne synes tiltakene bommer. Fire av ti Frp-velgere synes tiltakene burde være strengere, mens én av ti Frp-velgere mener tiltakene burde være mindre omfattende.

Frp er partiet med størst andel velgere som vil ha strengere tiltak, mens partiet i motsatt ende av partifloraen har størst andel som vil det motsatte. 13 prosent av Rødts velgere synes tiltakene burde være mindre omfattende.

Publisert: 03.12.20 kl. 19:46

