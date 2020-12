LANGT OVER RØDT NIVÅ: Regjeringen markerer land med for høy smitte i utlandet som «røde». Grensen for å bli et «rødt land» er 25 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Til sammenligning ligger Oslo nå på 211, ifølge VGs talloversikt. Foto: Stian Lysberg Solum

Ustabil smittesituasjon i Oslo: − Skal ikke mye til før det går oppover

Klokken 15 kommer svaret på hvordan juletiltakene blir i hovedstaden. Men selv om smitten har gått ned, er hovedstaden fortsatt «blodrød».

For mindre enn 10 minutter siden

- Det er ingen garanti for at vi er på trygg grunn og at den nedgangen vi har sett de siste tre ukene skal fortsette, sier helsebyråd Robert Steen i Oslo kommune til VG.

De har kalt inn til en pressekonferanse i ettermiddag, for å gi svar på hvilke tiltak som skal gjelde gjennom julen og nyttår. Hvor strenge tiltakene blir, er avhengig av smittesituasjonen.

Så hva er egentlig smittesituasjonen?

Dette er bra : Oslo kommune har en synkende trend, ifølge VGs talloversikt. Kommunen tror den andre «bølgen» med smitte kan være på vei nedover. Mens det i midten av november ble registrert over 200 smittede på én dag har snittet den siste uken vært 100. Altså ser det mye bedre ut nå enn i midten av november.

Men ikke glem: November var heller ikke noen ønskesituasjon. For tenk, i sommer kunne det være rundt 10 smittede på én dag. Og da grøsset vi av land med så høyt smittetrykk som Oslo har nå. Hovedstaden regnes som en driver for smitte i hele landet.

Derfor sier kommunen:

– Vi ligger fortsatt på et for høyt nivå til å være komfortable. Ja, smitten har gått ned 40 prosent på tre uker, men vi er men vi er fortsatt på et urovekkende høyt nivå. Situasjonen opplever jeg som ustabil, sier helsebyråd Steen.

Hvis folk fortsetter slik de har gjort, og er gode på smittevern, kan det drive smitten videre nedover, påpeker Steen. Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier folk flest ser ut til å følge rådene.

– Det gjøres veldig mye bra i Oslo for å få ned smittetallene og det ser ut som det begynner å gi resultater. Derfor er det gode muligheter for at smitten etter hvert vil falle enda mer i hele byen, selv om det tar noe tid, sier Nakstad til VG.

Men det er ikke sikkert det fortsetter nedover. Oslo kommune ser andre scenarioer for hva som kan skje fremover.

At nedgangen flater ut. Altså at tallene ikke går ned like fort lenger, og at smittetrenden så blir flat. At tallene begynner å stige igjen.

– Hvis vi slipper opp litt, er det risiko for at nedgangen ikke fortsetter, og at det begynner å gå oppover. Smittesituasjonen er på et så høyt nivå at det ikke skal så mye til før det begynner å gå oppover igjen, påpeker han.

Disse er på smittetoppen: De unge er fortsatt på smittetoppen i hovedstaden. Som i Norge generelt, er det i hovedstaden flest smittede blant unge voksne i 20-årsalderen. De er på smittetoppen også i desember, ifølge Oslo kommunes tall, etterfulgt av gruppene 30-39 år og 40-49 år.

Store forskjeller: Det er store smitteforskjeller mellom bydelene. Mens Stovner har 447 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager, har Ullern 107.

Hvorfor har Oslo kommune andre tall enn VG? VG henter smittetall for Oslo fra FHI. De plasserer de smittede på den kommunen de er folkeregistrert i. Oslo kommune teller dem som er testet, bosatt eller oppholder seg i kommunen. Derfor kan det være noen forskjeller i smittegrafen til FHI/VG og Oslo kommune. Vis mer

– Det skal så lite til når vi er på et visst smittenivå, og jeg tror fortsatt vi er over dette nivået, sier Steen i Oslo kommune.

– Vi er på vei inn i en høytid hvor vi i vår del av verden har en tendens til å trekke inn og trekke sammen. Det er noe som egentlig virker mot den smittevernatferden vi ønsker oss, og det er et risikoområde nå i desember, sier Steen.

Det er altså smittesituasjonen, ifølge Oslo kommune. Klokken 15 får du vite hvilke konsekvenser det får for tiltak og din julefeiring. Byrådsleder Raymond Johansen har allerede varslet at det ikke blir store lettelser i tiltakene i dag.

Publisert: 10.12.20 kl. 12:30

