Slik blir Oslo-julen – maks ti i juleselskap

Oslofolk får ikke feire jul på samme måte som resten av landet. Frem til 7. januar får maks ti personer samles privat.

Det blir dermed ikke de store juleselskapene i hovedstaden. Er du en familie på fem, kan du kun invitere fem gjester.

Byrådet skal gjøre en ny vurdering av den sosiale nedstengningen 7. januar.

– Det er altfor tidlig å gjøre store lettelser i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse.

– Her vil forbudet mot mer enn ti personer samlet hjemme fortsatt gjelde. Det får vi støtte på fra nasjonale helsemyndigheter på, sier Johansen og viser til at viruset trives bedre i storbyer.

På spørsmål om hvordan reglene skal tolkes, klargjorde Raymond Johansen at man kan samles inntil 10 personer i løpet av en uke og at man må holde seg til disse ti. Det vil i praksis si at man kan ha ett selskap med inntil 10 på julaften og så et nytt selskap med 10 andre på nyttårsaften.

Men de 10 inkluderer altså de som bor i husstanden.

Livssynssamlinger med 20 personer

Han sier han er glad for at regjeringen er tydelig på at Oslo må gjøre lokale vurderinger.

– Vi viderefører den sosiale nedstengningen av Oslo til 7. januar. Da skal vi ta en ny vurdering, sier Johansen.

– Mest sannsynlig må vi leve med strengere tiltak i Oslo enn resten av landet.

Men Oslo åpner for julegudstjenester og andre livssynssamlinger med opptil 20 personer.

– Dette håper vi kan være noen bidrag til mindre ensomhet og isolasjon i julen, sier Johansen.

Mens de nasjonale reglene tillater husstanden pluss ti gjester to ganger i julen, setter Oslo grensen nå på maks ti totalt.

Det blir innført noen lettelser, blant annet overfor sosialt vanskeligstilte og barn og unge. I tillegg åpner altså byrådet for gudstjenester og andre livssynssamlinger, men disse samlingene vil ha maksgrense på 20 personer.

Oslo har testet 200 000

Helsebyråd Robert Steen opplyser at Oslo denne uken rundt 200 000 tester og de planlegger for vaksinering tidlig i januar.

– Og vi skal teste flere, sier han på pressekonferansen og legger til at hovedstaden forbereder seg på massevaksinering.

– Et utkast til plan for vaksinering kommer til å ligge på mitt bord før jul. Det ser ut som vi skal bruke Pfizer, men vi legger planer også for alternativer, sier Steen.

LANGT OVER RØDT NIVÅ: Regjeringen markerer land med for høy smitte i utlandet som «røde». Grensen for å bli et «rødt land» er 25 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Til sammenligning ligger Oslo nå på 211, ifølge VGs talloversikt. Foto: Stian Lysberg Solum

Raymond Johansen begrunner å videreføre den sosiale nedstengningen med at Oslo har hvert 3. smittetilfelle i Norge.

– Nå tar vi ansvar, og da mener jeg at regjeringen også må ta ansvar for å redde hjørnesteinsbedriftene i Oslo, sier han.

Johansen viser til at den sosiale nedstengingen har ført til mindre mobilitet, men at denne vil øke i julen.

– Folk vil komme til Oslo fra andre deler av landet for å feire jul. All denne mobiliteten vil øke smitterisikoen, sier Johansen og ber folk om å ha lav terskel for å teste seg.

– Jeg mener at det burde vært obligatorisk testing for personer som kommer fra røde land, sier byrådslederen som mener det er god grunntil å tro at karantenereglene ikke blir fulgt godt nok.

– Vi skal være realistiske; det er små bedrifter som nok ikke følger disse karantenereglene i detalj.

I løpet av de første ti dagene i januar har flyselskapet Wizz Air hele 84 avganger fra Polen til Norge. I løpet av de ti dagene kan Wizz Air fylle litt over 15.000 flyseter, basert på plassen i selskapets vanligste fly, Airbus A320.

Blir litt barnslig

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin, var før pressekonfersen forsiktig med å kritisere byrådet for å legge seg på en strammere linje enn resten av landet ettersom han på det tidspunktet ikke visste bakgrunnen for at de ville gjøre det.

– Jeg liker å ha den tilnærmingen at dersom smittefaglige råd ligger til grunn, så har jeg ikke lyst til å problematisere det. Men det er krevende nok for folk å henge med i svingene på alle reglene, så det bør være årsaken dersom man skal gjøre det mer uoversiktlig ved å ha ulike regler ulike steder i landet, sier han til VG.

Frps Aina Stenersen, som leder bystyrets helse- og sosialutvalg, er også redd for at de kan skape forvirring med andre regler i Oslo enn nasjonalt.

– Nå har innbyggerne gjort en kjempeinnsats for å få ned smittetrykket i Oslo, så vi hadde håpet at byrådet fulgte regjeringens råd for juletiden. Det blir litt barnslig å hele tiden skulle være så i opposisjon til helseministeren. Det gagner veldig få av innbyggerne i Oslo, mener Stenersen.

– Fortsatt for høyt nivå

Så hva er egentlig smittesituasjonen?

Dette er bra : Oslo kommune har en synkende trend, ifølge : Oslo kommune har en synkende trend, ifølge VGs talloversikt . Kommunen tror den andre «bølgen» med smitte kan være på vei nedover. Mens det i midten av november ble registrert over 200 smittede på én dag har snittet den siste uken vært 100. Altså ser det mye bedre ut nå enn i midten av november.

Men ikke glem: November var heller ikke noen ønskesituasjon. For tenk, i sommer kunne det være rundt 10 smittede på én dag. Og da grøsset vi av land med så høyt smittetrykk som Oslo har nå. Hovedstaden regnes som en driver for smitte i hele landet.

Derfor sier kommunen:

– Vi ligger fortsatt på et for høyt nivå til å være komfortable. Ja, smitten har gått ned 40 prosent på tre uker, men vi er men vi er fortsatt på et urovekkende høyt nivå. Situasjonen opplever jeg som ustabil, sier helsebyråd Steen.

Hvis folk fortsetter slik de har gjort, og er gode på smittevern, kan det drive smitten videre nedover, påpeker Steen. Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier folk flest ser ut til å følge rådene.

– Det gjøres veldig mye bra i Oslo for å få ned smittetallene og det ser ut som det begynner å gi resultater. Derfor er det gode muligheter for at smitten etter hvert vil falle enda mer i hele byen, selv om det tar noe tid, sier Nakstad til VG.

Forskjell på øst og vest

Men det er ikke sikkert det fortsetter nedover. Oslo kommune ser andre scenarioer for hva som kan skje fremover.

At nedgangen flater ut. Altså at tallene ikke går ned like fort lenger, og at smittetrenden så blir flat. At tallene begynner å stige igjen.

– Hvis vi slipper opp litt, er det risiko for at nedgangen ikke fortsetter, og at det begynner å gå oppover. Smittesituasjonen er på et så høyt nivå at det ikke skal så mye til før det begynner å gå oppover igjen, påpeker han.

Disse er på smittetoppen: De unge er fortsatt på smittetoppen i hovedstaden. Som i Norge generelt, er det i hovedstaden flest smittede blant unge voksne i 20-årsalderen. De er på smittetoppen også i desember, ifølge Oslo kommunes tall, etterfulgt av gruppene 30–39 år og 40–49 år.

Store forskjeller: Det er store smitteforskjeller mellom bydelene. Mens Stovner har 447 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager, har Ullern 107.

Hvorfor har Oslo kommune andre tall enn VG? VG henter smittetall for Oslo fra FHIs database MSIS. Der plasserer de smittede på den kommunen folk er folkeregistrert i. Oslo kommune teller dem som er testet, bosatt eller oppholder seg i kommunen. Derfor kan det være noen forskjeller i smittegrafen til FHI/VG og Oslo kommune. Vis mer

– Det skal så lite til når vi er på et visst smittenivå, og jeg tror fortsatt vi er over dette nivået, sier Steen i Oslo kommune.

– Vi er på vei inn i en høytid hvor vi i vår del av verden har en tendens til å trekke inn og trekke sammen. Det er noe som egentlig virker mot den smittevernatferden vi ønsker oss, og det er et risikoområde nå i desember, sier Steen.

Det er altså smittesituasjonen, ifølge Oslo kommune.

