Sylvi Listhaug: Får frysninger av «nasjonalkonservativ»

De tre kontroversielle Frp-politikerne Sylvi Listhaug, Jon Helgheim og Per-Willy Amundsen stiller seg helhjertet bak utkastelsen av Oslo Frps leder. Ordet nasjonalkonservatisme minner om nasjonalsosialisme, mener Listhaug.

– Jeg mener vi har vært tålmodige, kanskje litt for tålmodige, sier Sylvi Listhaug, 1. nestleder i Frp, til VG.

Tirsdag ble Geir Ugland Jacobsen, leder av Oslo Frp, kastet ut av partiet.

Lokallaget i Oslo er satt under administrasjon av partiledelsen, som har opprettet et interimsstyre.

– Nå kommer det til å bli tatt grep fremover hvis vi ser at man skader omdømmet til partiet. Det blir strammet inn når det gjelder bruken av denne typen virkemiddel, hvis folk ikke greier å oppføre seg og opptre på en måte som er innenfor partiets vedtekter og organisatoriske og etiske retningslinjer, sier Listhaug til VG.

I dette intervjuet forsvarer tre av Frp-politikerne som har skapt de største overskriftene og kontroversene, ekskluderingen av Ugland Jacobsen. Samtidig varsler de et strengere regime for urokråker som motarbeider partiledelsen.

– Dere har skapt litt bråk rundt Frp alle tre. Hva sier det at det er dere tre som nå forsvarer eksklusjonen?

– Det er viktig å si at å gjøre feil, det kan alle. Å komme uheldig ut, det kan alle. Men når det skjer gjentatte ganger over tid, og hele partiet, inklusive alle oss og mange, mange flere der ute, reagerer på det, da er det et tegn på at man overhodet ikke er i takt med det store flertallet i Frp, sier Listhaug.

LEDELSEN: Sylvi Listhaug og Jon Helgheim sitter begge i sentralstyret som ekskluderte Geir Ugland Jacobsen. Frp-leder Siv Jensen meldte seg inhabil. Foto: Tore Kristiansen

Ugland Jacobsen får heller ikke støtte fra sin egen favoritt, som han kalte «en aldeles framifrå politiker» for en uke siden.

– For meg er det viktig å si at jeg ikke kjenner meg igjen i beskrivelsen fra Ugland Jacobsen. Jeg har kommet med mange friske kommentarer til mye, og oppfatter at partiet har stor takhøyde, sier stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Jon Helgheim.

Ugland Jacobsen vil at Frp skal være et nasjonalkonservativt parti, fikk gjennomslag for at Oslo Frp skulle bli et «patriotisk fyrtårn» og i et Finansavisen-intervju sådde han tvil om Siv Jensen som en selvskreven toppkandidat til Stortinget fra Oslo.

Minner om nasjonalsosialisme

– Hva er nasjonalkonservatisme?

– Du må nesten høre med dem som har ønsket å endre dette partiet, hva de ønsker å legge i det. Men nasjonalkonservativ er et begrep som jeg kjenner at jeg får litt frysninger av, for å være helt ærlig, sier Listhaug.

– Hvorfor gir det deg frysninger? Hva er det med ordet?

– Her er det historikken rundt det som har med miksen mellom nasjonal og ideologier. Nasjonalsosialisme er fra gammelt av det mest kjente begrepet. Så nasjonalkonservatisme, jeg tror mange får litt ubehag knyttet til det begrepet, selv om alle stort sett er enige i Frp om at vi skal ta vare på Norge, vi skal passe på kulturen vår, ta vare på norske interesser og det er det utenrikspolitikken skal handle om.

I juli 2018 skrev Amundsen på Facebook at han var stolt av å definere seg som nasjonalkonservativ.

– Er du fortsatt stolt eller har du ombestemt deg?

– Jeg er økonomisk liberal og verdikonservativ, i likhet med mange andre i mitt parti. Denne statusen er to og et halvt år gammel, og det har skjedd mye siden den gangen. Jeg ville ikke brukt akkurat de ordene, sier Amundsen og ler.

– Du stiller deg bak kritikken fra Listhaug, og de assosiasjonene hun får?

– Selvfølgelig.

Selv avfeier Geir Ugland Jacobsen kritikken fra Listhaug. Han mener partiet mangler takhøyde og at reaksjonene fra partiet har vært altfor kraftige.

– Jeg er ikke opptatt av ideologibegrep i det hele tatt. Man kan kalle det hva man vil. Vi har bare foreslått å sette Norge først, i større grad, når politiske beslutninger fattes, skriver Ugland Jacobsen i en e-post til VG.

IDEOLOGIKRITISK: – Hva er denne fascinasjonen for ideologi i det hele tatt? Ideologier er jo noe som døde i forrige århundre, sier Per-Willy Amundsen om de som ønsker at Frp skal være et nasjonalkonservativt parti. Foto: Tore Kristiansen

Ber Carl I. Hagen om å bli

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen sitter nå i interimsstyret i Oslo, sammen med Ketil Solvik-Olsen, Peter N. Myhre, Jon Georg Dale og Kari Kjønaas Kjos. De skal lede jakten på et nytt Oslo-styre og valget av en stortingsliste fra hovedstaden.

Uenigheten handler ikke om politikk, mener Amundsen.

– Frp har alltid vært et parti som er tydelig i innvandringspolitikken, og nå tydeligere enn noen gang, hvis du leser Frps partiprogram. Det er ikke noe nytt, sier han og legger til:

– Jeg oppfatter ikke at det er en konflikt som er reell innad i partiet, men så er det noen i miljøet rundt Ugland som forsøker å skape motsetninger som ikke eksisterer og med det skaper tvil om partiets syn og troverdighet.

– Hvem er det da?

– Nei, jeg sier at det er jo Ugland.

– Men folk i miljøet rundt ham, hvem er det?

– Krefter i Oslo. Jeg vil ikke definere noe nærmere enn det, sier Amundsen.

– Krefter i Oslo, inkluderer det også Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde?

– For oss er det ekstremt viktig at vi får med Carl I. Hagen videre. Han er førstekandidat i Oppland, han er også kandidat til listen i Oslo og han er den som har bygd opp partiet, sier Listhaug.

Tirsdag kveld sa Tybring-Gjedde sa til Dagbladet at han var «sjokkert, målløs og lei seg», mens Hagen sa til VG at han var sjokkert over ekskluderingen.

– Jeg tror at han innerst inne forstår behovet for at når det blir en ukultur som vi har sett i Oslo, så må det ryddes opp. Det har han stått i spissen for mange ganger, og han husker sikkert godt det som skjedde i 2000, da det var masse spetakkel i Oslo. Jeg håper virkelig at han blir med videre, han er en viktig person for Frp, sier Listhaug om Hagen.

– Christian Tybring-Gjedde da?

– Han er også en kandidat til stortingslisten i Frp og medlem av stortingsgruppen. Vi ønsker alle gode krefter med videre, som faktisk ønsker å dra dette partiet opp, samle partiet og styrke omdømmet, i stedet for å prøve å splitte oss i fløyer eller hva man prøver på, svarer hun.

Listhaug lister opp problemene med Ugland Jacobsen: Stadige omkamper, undergraving av partiledelsen og nominasjonsprosesser og en uttalelse i VG om at valget i USA var «fikset».

– Det er illojal opptreden og at man ikke respekterer organisatoriske spilleregler. En sak om det amerikanske valget ble det veldig sterke reaksjoner på, og som gjorde at mange meldte seg ut og sa at de ikke kom til å stemme på partiet hvis dette representerte holdninger hos oss.

– Tror dere ikke det er noen andre i Frp som mener det samme om valget i USA?

– Det store flertallet i Frp tror nok ikke på disse konspirasjonsteoriene. Du finner helt sikkert folk enkelte plasser som kan mene mye rare ting, men over tid må man uttrykke det som er partiets syn, sier Amundsen.

– Hva med måten han har utfordret Siv Jensens lederskap og hennes topplass i Oslo?

– Det er ingenting i veien for å ønske andre kandidater på en nominasjonsliste. Men når det gjelder ledelsen i partiet er det fastslått via en resolusjon tidlig på 2000-tallet, med daværende leder Carl I. Hagen i spissen, at ledelsen skal sikres sikre plasser på stortingslistene, sier Listhaug.

– Vi som sitter her har alle meldt oss inn i et liberalistisk folkeparti. Jeg meldte meg inn i det man må kunne si var glansdagene til Carl I. Hagen, sier Sylvi Listhaug. Foto: Tore Kristiansen

Amundsen minner om at Siv Jensen i høst ble gjenvalgt som Frp-leder, og mener lederdebatten bør tas når partiet skal velge leder.

– Det skjer annethvert år. Da har vi ordinære prosesser, og man går ikke rundt og skaper usikkerhet rundt tilslutningen til en leder som er enstemmig valgt bare for noen få uker siden. Det er uryddig, det er illojalt, sier Amundsen.

– Bør andre frykte å bli kastet ut av partiet hvis de ikke er positive til Siv Jensens lederskap?

– Absolutt ikke. Det er lov å være kritisk og det er lov å komme med forslag. Det skal være stor takhøyde når det gjelder politikk, men det går en grense når det går utover omdømmet til partiet og folk ikke gir seg når de har tapt en sak. Illojal opptreden over tid kan ikke aksepteres. Man må følge spillereglene i partiet, sier Listhaug.

– Slett ikke alene

– Partiet har så å si ingen takhøyde. Det er heller ikke anledning til private synspunkter selv om de eksplisitt er det, skriver Ugland Jacobsen i en e-post til VG.

Eks-fylkeslederen understreker at resolusjonen om et «patriotisk fyrtårn» fikk flertall på Oslo Frps fylkesårsmøte.

EKSKLUDERT: Oslo Frp-leder Geir Ugland Jacobsen. Foto: Janne Møller-Hansen

– Jeg er slett ikke alene, og det er ingen liten klikk som står for ønsket om en kursjustering. Jeg representerer fylkespartiet. Dette er ikke noe opprør, og heller ikke noe «one man show». Det er direkte uredelig å bagatellisere partidemokratiet slik, fortsetter han.

Ugland Jacobsen mener det var greit å lansere andre listekandidater i Oslo i juni, før Siv Jensen ble gjenvalgt på landsmøtet i høst.

– Reaksjonene fra partiet var helt ute av enhver proporsjon, og signaliserte at Siv Jensen var å anse som valgt allerede i juni, skriver han til VG.

Ugland Jacobsen slår tilbake mot Frp-trioen, som kaller ham illojal.

– Her dreier det seg nok mye mer om hvem som sier ting, enn hva som sies. Det er trist. Det at noen har spredd et inntrykk av at jeg er en «opprører», er det som er illojalt her.

Heller ikke påstanden om valgfusk i USA vil han ta selvkritikk for.

– Min uttalelse om det amerikanske valget var velbegrunnet, og dessuten eksplisitt av privat karakter. Svært mange i partiet deler min oppfatning. Når det er sagt, var ikke den uttalelsen en del av saken mot meg. Den har jeg ikke fått uttale meg om, og er derfor eksklusjonen uvedkommende, skriver han til VG.