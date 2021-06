VIL ENDRE: NAV vil endre loven om virkningstidspunktet for uføretrygd. Foto: Lise Åserud / NTB

Uføretrygdede kan ha fått flere tusen kroner for lite

Personer som har fått innvilget uføretrygd, kan i en årrekke ha fått flere tusen kroner mindre i sin første utbetaling fra NAV. I stedet for å endre praksis, vil NAV endre loven.

Mandag er et forslag til lovendring om virkningstidspunktet for uføretrygd oppe til behandling på Stortinget.

Hvis du går på Arbeidsavklaringspenger (AAP), og det blir vedtatt at du har rett på uføretrygd, er NAVs praksis nemlig å skyve virkningstidspunktet frem i tid til neste måned – og ikke regne ut hvor mye mer du kunne fått i mellomperioden.

Dette til tross for sivilombudsmannen slo fast senest i juni 2019 at dette ikke har hjemmel i loven, etter å ha gått igjennom NAVs praksis.

Ifølge loven har man rett på uføretrygd fra det tidspunktet det blir vedtatt. Og mens de har jobbet med lovendringen, har NAV fortsatt å praktisere som før. Det er ikke holdbart, ifølge Mads Andenæs, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Praksis strider mot loven. Én ting er endringer av loven, men det har ikke betydning for de rettighetene trygdede har hatt før loven er endret, sier han til VG.

NAV mener imidlertid dagens praksis er i tråd med loven, og at lovendringen bare er en klargjøring.

Noen kan tape mye

Det er ikke gitt at alle nye uføretrygdede taper på at NAV setter uføretidspunktet frem i tid – men noen kan potensielt tape mange tusen kroner.

Det er ikke alltid stor forskjell på hva man får utbetalt i løpet av en måned med AAP eller uføretrygd, hvis man ikke har tilleggsstønader – men forskjellen kan være stor for de som har små barn, er unge, eller er gjenlevende etter at partneren de bor med har dødd.

Forskjell på uføretrygd og AAP Med AAP får du betalt tilbake i tid, gjennom at du leverer meldekort hver 14. dag, mens du med uføretrygd får betalt frem i tid.

Uføretrygden er 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk. AAP utgjør 66 prosent av inntekten din det siste året før du ble syk, eller gjennomsnittet av de tre siste årene før du ble syk. Det er kun årlig inntekt opptil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) som tas med i beregningen

Det er vanligvis ikke veldig stor forskjell på hva man får utbetalt i løpet av en måned med AAP eller uføretrygd, hvis man ikke har tilleggsstønader. Har man det, kan man få flere tusen kroner mer med uføretrygd enn AAP.

Uføretrygdede kan motta et betydelig høyere barnetillegg, og du kan også få tillegg som gjenlevende hvis partneren du lever med dør. Man kan få ung ufør-tillegg med både AAP og uføretrygd, men her er også beløpet betydelig høyere med uføretrygd enn AAP.

Barnetillegg med AAP er 27 kroner per barn fem dager i uken. Har du et barn, blir det i underkant av 600 kroner i måneden. Med uføretrygd er barnetillegget maksimalt 40 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, som vil si opptil 3400 kroner med dagens tall.

Hvis du har rett på gjenlevendetillegg som ufør, kan du få halvparten av forskjellen mellom din og din avdøde partners uføretrygd. Du får dette hvis partneren din hadde høyere uføretrygd enn deg, eller ikke gikk på uføretrygd. Hvis din uføretrygd for eksempel er 20.000 i måneden, og partneren din hadde 25.000, får du utbetalt 2500 kr.

Du kan ikke få to stønader samtidig. Når det fattes et vedtak om at man har rett på uføretrygd, får man altså ikke utbetalt uføretrygd for den perioden der man har gått på AAP tilbake i tid. Men man skal få utbetalt uføretrygd fra det tidspunktet det er avklart at man har rett på det, ifølge loven. Vis mer

Et eksempel på et vedtak om uføretrygd, som VG gått igjennom, viser hvordan dette kan slå ut i praksis: Vedtaket gjelder en person som fikk innvilget uføretrygd med barnetillegg, etter å ha fått AAP frem til den 3. januar i år. Tidspunktet for uføretrygd ble satt til den 1. februar.

Hadde personen fått etterbetalt uføretrygd fra 3. januar til 1. februar, ville det utgjort 27.944 kroner, hvis man bruker utregningsformelen som er beskrevet i rundskrivet til loven. AAP for den samme personen i perioden utgjorde 20.540 kroner.

Denne personen ville fått 7404 kroner mer hvis uføretidspunktet ikke hadde blitt satt frem i tid.

UENIG: Mads Andenæs kan ikke se at det skal være uklart hvilken praksis dagens lov gir hjemmel til. Foto: Nathalie Wik Lystad

Forstår ikke hva som er uklart

Sivilombudsmannen valgte å starte en undersøkelse av NAVs praksis i 2018, etter å ha mottatt klager og henvendelser fra personer som fikk utbetalt mindre enn de mente de hadde rett på.

«Ombudsmannen har kommet til at Nav ikke har hjemmel til å sette virkningstidspunktet for uføretrygd frem i tid og dermed la vedtak om arbeidsavklaringspenger løpe inn i en periode etter at det er konstatert at vilkårene for uføretrygd er oppfylt», ble konklusjonen i juni 2019.

NAV har fått kritikk fra Sivilombudsmannen om samme tema tidligere, i 2011 – men da satte NAV virkningstidspunktet enda lenger frem, på grunn av saksbehandlingstid. Dette har også vært oppe i Trygderetten i en ankesak fra 2018: En person som fylte vilkårene for uføretrygd i et vedtak fra august 2011, fikk uføretidspunktet skjøvet frem i tid til november 2011.

Det mente Trygderetten at NAV ikke hadde hjemmel til – og saken ble omgjort.

Mads Andenæs kan ikke se at det skal være uklart hvilken praksis dagens lov gir hjemmel til:

– Sivilombudsmannens uttalelser har stor vekt, og Trygderettens avgjørelser har stor vekt. Når Trygderettens avgjørelse gir så klare føringer som her, og Sivilombudsmannen har gitt uttrykk for et tilsvarende syn, da skal det følges, sier han.

— Trygderetten er den høyeste form for forvaltningspraksis på sitt område. Sivilombudsmannens syn er uansett tungtveiende, og om den bekreftes av forvaltningspraksis som i trygderetten her, så er rettsspørsmålene avgjort. Hvilke råd er NAV bygger på når de trosser så klare og avgjørende rettskilder? Det skulle jeg gjerne sett.

NAV: – I tråd med gjeldende rett

I september 2019, sendte NAV et brev til arbeidsdepartementet der de foreslo å endre loven. Arbeidet med lovendringen ble imidlertid stilt i bero i oktober 2019 – med begrunnelsen om at man skulle vente til at «reglene for AAP ble nærmere avklart». Det var i dette tidsrommet det ble holdt en rekke møter mellom departementet og NAV om trygdeskaldalen, som ble offentlig kjent den 18. september.

I et brev sendt til departementet i 2020 foreslo NAV å så endre i tre lovbestemmelser.

Faktaboks: Dette vil NAV og regjeringen endre NAV foreslo å legge til disse to tingene: Til et medlem som har blitt innvilget uføretrygd, gis det arbeidsavklaringspenger uten hensyn til vilkårene i §§ 11-6 og 11-18 frem til virkningstidspunktet for uføretrygden, se § 22-12 tredje ledd. Bestemmelsen i § 11-27 gjelder ikke når et medlem har rett til arbeidsavklaringspenger etter bestemmelsen her. Uføretrygd til en som har rett til arbeidsavklaringspenger, utbetales fra og med måneden etter at uføretrygd innvilges/innvilgelsesmåneden, se § 11-18 annet ledd. I lovforslaget som er til behandling, foreslår regjeringen at §§ 11-18 nytt andre ledd skal lyde: Et medlem som er innvilget uføretrygd, gis arbeidsavklaringspenger fram til virkningstidspunktet for uføretrygden.

Og § 22-12 tredje ledd nytt andre punktum skal lyde: Til et medlem som har fått innvilget arbeidsavklaringspenger for samme måned som kravet om uføretrygd blir innvilget, utbetales uføretrygden fra og med måneden etter. Vis mer

– Det vil ikke dreie seg om en reell innskrenking for medlemmet, siden dette praktiseres allerede i dag, skriver NAV i brevet.

Ytelsesdirektør Eve Vangsnes Bergli i NAV står ved at dagens praksis er i samsvar med loven.

– Dette bekreftes også av stortingsproposisjonen som nå er til behandling hvor det foreslås at praksis får en tydeligere hjemmel. Av proposisjonen fremkommer blant annet; «Departementet foreslår også endringer i folketrygdloven §§ 11-18 og 22-12 om virkningstidspunkt for uføretrygd for personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Endringene er en klargjøring og presisering av lovteksten og innebærer ikke endring for brukerne»», skriver hun i en epost til VG.

– Er det riktig at NAV-brukere potensielt skal få en lavere utbetaling enn de har rett på, når lovverket enda ikke er endret? Kommer dere til å gjøre noe for å rette opp i dette for de brukerne det gjelder?

– Nåværende praksis vil kunne gi både økt eller redusert utbetaling for mottakeren. Skulle NAV endret praksis til å beregne utbetalingen ut fra en konkret dato i den aktuelle måneden, vil dette kunne gi både økt eller redusert utbetaling sammenlignet med dagens beregningsmåte.

Hun sier det er behov for praktisk koordinering av stønader mellom forskjellige NAV-enheter når et vedtak om uføretrygd innvilges.

– Vår praksis for avregning mellom de to løpende ytelsene, er å foreta beregningen ved overgangen til neste måned, det vil si på det samme tidspunktet i disse sakene. Vi bruker denne beregningen fordi vi mener det er i overenstemmelse med gjeldende rett. Det er imidlertid også slik at dagens praksis er mindre ressurskrevende enn å fastsette en eksakt dato gjennom en manuell behandling.

KLARGJØRING: Arbeidsminister Tornbjørn Røe Isaksen mener dette er en nødvendig tydeliggjøring. Foto: Terje Bringedal, VG

Mener det ville økt faren for feil

Bergli viser til at Sivilombudsmannen mente det er oppstått et spenn mellom regelverket og NAVs praksis som må løses gjennom en lovendring, og at NAV derfor sendte et forslag om lovendring for å «tydeliggjøre og stadfeste dagens praksis» til departementet.

Arbeidsminister Tobjørn Røe Isaksen sier også at regjeringen mener dagens praksis samsvarer med loven.

– Men siden det er reist tvil om hjemmelsgrunnlaget, vil vi sørge for at loven gjøres tydeligere, sier han.

I stortingsproposisjonen skriver regjeringen at intensjonen i lovverket har vært å unngå avregning mellom ytelser for en lang periode før innvilgelse av uføretrygd.

— Dersom NAV skulle ha startet utbetalingen av uføretrygd fra samme dato som kravet ble innvilget, måtte de ha avregnet mellom arbeidsavklaringspenger og uføretrygd i svært mange saker. En omlegging vil kunne gi enkelte mottakere lavere utbetaling enn de får i dag, selv om andre mottakere ville fått mer. Faren for feilutbetaling og tilbakebetalingskrav ville ha økt, og det er også sannsynlig med lengre saksbehandlingstider .

Én avdeling praktiserte rett – fikk beskjed om å slutte

Hovedargumentet NAV bruker for å praktisere slik de gjør i dag, er at det er ressurskrevende og upraktisk å gjøre det annerledes.

Men det er ikke alle avdelingene i NAV som har gjort det sånn. Én avdeling fulgte det som Sivilombudsmannen mener at er i tråd med loven.

Det fikk de beskjed om å slutte med, viser en epost fra november 2016. Eposten blir sitert i sivilombudsmannens gjennomgang.

«Vi innvilger uføretrygd fra påfølgende måned», står det i eposten der det blir påpekt at én avdeling har gjort det annerledes. Avklaringen til NAV-kontorene er altså at ingen av dem skal regne ut differansen, og etterbetale for uføretrygd.

På spørsmål om hvorfor NAV ikke tillot denne avdelingen å regne ut differansen, svarer Bergli:

– NAV mener at dagens praksis er i samsvar med loven. Som følge av at NAV skal ha en enhetlig praksis over hele landet, skal alle bruke den samme beregningsmåten.