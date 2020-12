SMITTEUTBRUDD: Et av lokalene til Lerøy seafood på Hitra. Foto: Google

Tar grep etter smitteutbrudd på Hitra: − Situasjonen er uoversiktlig

De siste dagene er det påvist fem coronatilfeller knyttet til Lerøys produksjonsanlegg i Hitra kommune. Nå stenges de kommunale tilbudene ned.

Smittetilfellene knytter seg til Lerøy-slakteriet på Jøsnøya i Hitra kommune, opplyser kommunen på hjemmesidene sine.

Til sammen har fem personer fått påvist coronasmitte ved slakteriet, Det opplyser Ole Laurits Haugen, ordfører i Hitra kommune, til VG lørdag kveld. De første tre tilfellene ble påvist fredag.

– Det er en uoversiktlig og krevende situasjon vi er i. Vi må bare ta dag for dag nå, sier Haugen.

Det har nå blitt satt i gang massetesting av ansatte ved slakteriet og personer som regnes som nærkontakter. Lørdag har mellom 160 og 170 personer blitt testet, opplyser ordføreren.

– Prøvene fraktes til St. Olavs hospital i kveld, og vi har bedt St. Olav om å få prioritet. Vi håper at de første prøvesvarene vil komme i morgen.

Kommunen stenger nå skoler, skolefritidsordningen og barnehager. Dette innebærer at det vil bli hjemmeundervisning mandag og tirsdag.

Også Hitra sykehjem og bofellesskap blir stengt midlertidig for besøkende inntil kommunen har bedre oversikt.

– Dette innebærer at det vil være et besøksforbud på sykehjem og andre institusjoner for kommunal omsorg. Dette vil vare over helgen i første omgang, sier Haugen.

I tillegg blir rådhuset, biblioteket, en ungdomsbase, kino og svømmehall stengt frem til jul.

Ordføreren påpeker at Hitra hittil har hatt få smittetilfeller: Kun syv tilfeller har vært påvist i kommunen siden pandemien brøt ut.

– Alle disse syv knytter seg til importsmitte, sier Haugen.

Ifølge Haugen er det for tidlig si noe om noen av tilfellene som har blitt påvist de siste dagene knytter seg til importsmitte.