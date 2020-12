– Det er veldig leit å høre at enkelte velger å ikke følge smittevernreglene. Vi er inne i en tid der det er særlig viktig at vi kan stole på hverandre, og at alle skjønner alvoret. Derfor er det bra at de lokale avdelingene følger opp disse hendelsene, slik at vi opprettholder tilliten vi er avhengige av, sier landstillitsvalg Aksel Grunnvåg til Forsvarets forum.

Han presiserer også at flertallet av soldatene har håndtert coronasituasjonen eksemplarisk til tross for strenge tiltak.