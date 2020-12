SVARTEPER: Ullensaker-ordfører ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) mener det blir feil at hans kommune står igjen som de skyldige etter helgens karantenehotell-kaos. Foto: Helge Mikalsen

Karantenehotell-ordfører ut mot justisdepartementet: − Ble ikke hørt

Det har vært kaos på fulle karantenehoteller på Gardermoen i helgen. Ordføreren i Ullensaker sier de har varslet justisdepartementet om en slik situasjon lenge – uten å bli hørt.

– Jeg synes at det blir feil at Ullensaker kommune blir stående igjen som svarteper etter det som har skjedd i helgen, sier ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) til VG.

Fredag kveld var det fullt på begge karantenehotellene på Gardermoen, og flere fikk beskjed om at de måtte dele rom. Byrådsleder Raymond Johansen kalte situasjonen «uvirkelig».

Dagen etter fikk 155 passasjerer beskjed om å komme seg på egen hånd til et nytt karantenehotell i Oslo.

KARANTENEHOTELL: Comfort Hotel Runway. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er mye for en liten kommune

Ordfører i Ullensaker, Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) mener justisdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bør ta støyten.

Han sier at de har varslet DSB flere ganger om at en situasjon som den på fredag kunne skje.

– Ullensaker har fått et stort ansvar med sikkerhet, transport og testing – det er mye for en liten kommune.

Han sier at kommunen har et enormt stort ansvar og at mange jobber døgnet rundt.

Kommunen har brukt 30 millioner kroner i forbindelse med karantenehoteller de siste to månedene, og ordføreren mener de ikke har fått klarhet i om pengene skal kompenseres.

– Det er utrolig mye penger for en kommune med 40.000 mennesker, sier Schumacher.

– Vi trenger å vite at de sikrer oss at regningen går til dem.

I tillegg savner han fullmakter for å skape forutsigbarhet. Han mener det naturlige vil være at justisdepartementet for eksempel gir kommunen fullmakt til å leie et visst antall rom i tre måneder frem i tid.

– Fredag kom det masse folk uten at vi hadde plass. Dette må DSB og justisdepartementet ta på alvor.

Justisdepartementet: Dekkes av staten

Justisdepartementet mener de har vært tydelige hele veien på at det er de som betaler regningen, og opplever at Ullensaker kommune har gjort en god jobb.

– Jeg vil minne om at regjeringen helt siden ordningen med karantenehotell ble opprettet har kommunisert at kommunenes utgifter skal dekkes av staten. Vi jobber med å ferdigstille refusjonsordningen nå, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i en e-post til VG.

– Kunne du ikke lagt til grunn at regjeringen skulle betale, som de tidligere har varslet?

– Vi fikk ingen skriftlig garanti på det, svarer Ullensaker-ordføreren.

Schumacher sier det generelt har vært vanskelig å komme i dialog med justisdepartementet om utfordringene.

– Det etterlatte inntrykket av kommunen blir feil når det egentlig er justisdepartementet som ikke tar ansvar. Vi har ikke fått svar eller blitt hørt. Vi klarer ikke å etablere den gode dialogen, og få bekreftelse tilbake og det er vi helt avhengig av.

Schumacher ramser opp en rekke utfordringer de har savnet svar på:

– Vi er nødt til å ha en avtale med hotellene på forhånd og ha vakthold og helsefolk der. Hotellene vil jo også vite hvor mange rom det er snakk om, og hvor lang tid fremover det gjelder. De må jo også planlegge hvor lenge de skal ha åpent og hvor mye bemanning som trengs, sier Schumacher.

Pratet sammen søndag kveld

På søndag ettermiddag fikk ordføreren bekreftet fra justisminister Monica Mæland at regningen skal sendes til justisdepartementet.

– Hun sa at hun forsto situasjonen vi var i godt, og at vi skal kunne sende alle regninger til dem. Hun sa at de også forstår uforutsigbarheten vi har, sier Schumacher.

– Er problemet løst nå?

– Jeg er optimist. Den politiske ledelsen innser problematikken og at det er behov for å etablere noen rutiner som gjør forutsigbarheten større for oss som står med denne enorme oppgaven.

– Det er flott når vi ser at det er vilje til å ordne opp i problemet. Det ble egentlig en lykkelig slutt.

Publisert: 14.12.20 kl. 04:46

