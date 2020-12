Etatsdirektør Brita Øygard tok rollen som midlertidig smittevernoverlege og kommuneoverlege i Bergen. Nå er hun den siste gjenværende på kontoret. Foto: Håkon Vold

Alle de ansatte hos kommuneoverlegen i Bergen har sagt opp

Midlertidig kommuneoverlege Brita Øygard bekrefter til Bergensavisen at de to siste ansatte ved kontoret har sluttet. - Alvorlig situasjon, sier byrådspolitiker Mikkel Grüner (SV).

Ifølge avisen er det totalt syv leger ved kontoret som har sluttet i år.

For to knappe uker siden sa smittevernsoverlege Karina Koller Løland opp stillingen sin etter åtte måneder.

– Jeg har aldri under pandemien sittet plassert på et slikt sted i organisasjonen at jeg kan få gjort jobben min på en effektiv måte. Det har vært utfordrende, og da er det vanskelig å ha det overordnede smittevernfaglige rådgivningsansvaret i Bergen kommune, sa Løland til BA på det tidspunktet.

Brita Øygard, som i utgangspunktet er etatsdirektør, tok midlertidig på seg rollen som kommuneoverlege i tre måneder. Dette var i påvente av at kommunen skulle ansatte en ny kommuneoverlege.

Etter at de to siste ansatte har sluttet, er hun nå den siste på kontoret.

VG har forsøkt å få kommentarer fra Brita Øygard torsdag ettermiddag. I en SMS til VG skriver hun at hun ikke har mulighet til å svare mediene torsdag.

Etter det VG forstår ble en av legene ansatt for noen uker siden, mens den siste legen som sier opp skal ha vært ansatt siden 2018.

Tidligere kommuneoverlege Finn Markussen sier til VG at det over lengre tid har vært misnøye over hvor liten kommuneoverlegen har hatt.

- Vi synes at vi ikke blir godt nok brukt og kommer godt nok til orde. Den følelsen har økt under pandemien, da har det vært påfallende. At det har vært travelt er ikke hovedgrunnen til at noen slutter nå, sier Markussen til VG.

Anbefaler en høring i kommunen

Byrådspolitiker Mikkel Grüner (SV) sier til VG at dette er alvorlig.

– Dette viser at det er en alvorlig situasjon. Det er bred politisk enighet om at det er nødvendig med en høring om kommunens håndtering av pandemien, straks det er praktisk mulig, sier han.

– Hvilke konsekvenser kan dette få for smittehåndteringen i Bergen?

– Det blir en medisinfaglig vurdering som jeg ikke kan gå inn i . Men det sier seg selv at dette ikke er bra. Byens innbyggere må uansett få de tjenestene de har krav på, sier Grüner.

Han sier at de siste ukenes oppsigelser avslører en situasjon som lenge ikke har vært bra.

– Det har åpenbart vært utfordringer over tid, som har blitt forverret av at ansatte er kommet i en presset situasjon under pandemien. Vi ser at kommunens ansatte, de som jobber i førstelinjetjeneseten, er under sterkt press, sier Grüner.

