BÅRET UT: Den drepte ble båret ut av boligen i desember 2018. Foto: Gisle Oddstad, VG

Mann dømt for å ha drept kona foran barna

Ahmad Chaik Mousa Hasan (35) er dømt til 19 års fengsel for å ha stukket kona 40 ganger med øks og kniver. Barna ble vitne til drapet og forsøkte å stoppe faren.

Oda Ording

NTB

Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i dommen fra Borgarting lagmannsrett. Drapet skjedde i familiens hjem i romjula 2018. Han skadet også sønnen på seks år og ble funnet skyldig i grov mishandling av barna.

35-åringen er i tillegg dømt for uaktsomt drap på sin 19 uker gamle sønn året i forveien, i februar 2017. Ifølge dommen forlot faren ham alene i en vannbalje slik at gutten druknet.

Lagmannsretten finner det klart at drapet på kona er utført under særdeles skjerpende omstendigheter. I dommen viser retten blant annet til at hun ble overfalt og drept i sitt eget hjem - og utsatt for massiv vold, uten mulighet til å forsvare seg.

«Tiltalte hentet kniver på flere steder og gikk ut og hentet en øks i uteboden før volden fortsatte. Drapet pågikk over tid, noe som underbygger tiltaltes sterke forsett og manglende respekt for menneskeliv», står det i dommen.

Dommen: Viste frem avdøde over videosamtale

Lagmannsretten viser i dommen også til at det omfattende skadeomfanget og barnas beskrivelse av morens skrik, gir et klart bilde av den betydelige smerte og redsel hun må ha følt.

Ifølge dommen var barna til stede hele tiden, og forsøkte også å hindre faren i å begå drapet. Retten mener det er straffeskjerpende at Chaik Mousa Hasan fratok barna deres mor og omsorgsperson.

«Barna var også sammen med faren i huset i omtrent to timer før politiet kom, og faren presset dem til å gå inn på rommet hvor moren lå på gulvet med mye blod», står det i dommen.

Faren sendte ifølge dommen også en melding etter drapet til et familiemedlem, der han skrev at han hadde drept sin kone. I tillegg viste han frem sin drepte kone på en videosamtale.

– Det går ikke så veldig bra med ham, han tok det jo ganske tungt, sier forsvarer Tarik Abbou til VG mandag ettermiddag, etter å ha snakket med sin klient om dommen.

De er uenige i lagmannsrettens vurdering av tilregnelighetsspørsmålet. Retten kom enstemmig til at tiltalte var tilregnelig og strafferettslig ansvarlig.

– Vi mener at det er tilstrekkelig tvil, sier forsvareren, som varsler at de kommer til å anke dommen «slik det ser ut nå».

Enige i at han var tilregnelig

Dommen ble avsagt 4. desember. Chaik Mousa Hasan ble dømt til å betale en halv million kroner i oppreisningserstatning til hvert av barna i tillegg til erstatning for tap av forsørger.

Foreldrene til avdøde fikk 200.000 kroner hver i oppreisning.

Det sentrale spørsmålet var om 35-åringen var tilregnelig da han begikk drapet. På dette punktet var det dissens i Sarpsborg tingrett da saken ble behandlet der. De rettsoppnevnte sakkyndige var også uenige i tingretten om Chaik Mousa Hasan var psykotisk på handlingstidspunktene.

Lagmannsretten kom enstemmig til at han var tilregnelig og strafferettslig ansvarlig.

De sakkyndige var de samme under ankeforhandlingen, men det ene paret endret standpunkt slik at alle de sakkyndige på litt forskjellige premisser var enige om at tiltalte ikke var psykotisk.

Publisert: 07.12.20 kl. 10:33 Oppdatert: 07.12.20 kl. 16:02

