Ordfører etter seilingsnekt: − Vanvittig galskap

Flere ordførere er sjokkert etter at alle Boreals ferger og hurtigbåter blir beordret til kai. Se hvilke strekninger som rammes.

– Det er vanvittig galskap, sier ordfører i Hasvik kommune, Eva Husby, til VG.

Kommunen holder nå på med kriseberedskap på grunn av situasjonen. De er nemlig helt avhengig av ferjene og hurtigbåtene.

– Ingen er orientert i forkant heller. Alt vi vet kommer fra media, sier ordføreren.

Ordføreren i Odda, Roald Aga Haug, sier at nedstengningen er sjokkerende og uakseptabelt.

– Her må de ansvarlige rydde opp umiddelbart, sier han.

Stian Giil Bjørsvik, ordfører Kvitsøy, sier at kommunen allerede jobber med å finne alternative løsninger for i morgen.

– Det er ikke første gang vi må være kreative for å få ting opp å gå, på grunn av uvær på øya, sier han.

Han legger til at han er glad for at avvikene som er funnet nå har blitt avdekket.

– Det viser at vi har et system som fungerer, sier han.

VG har vært i kontakt med ordfører i Halsvik, Odda, Kvitsøy, Giske, Loppa og Vefsn kommune, samt fylkesordfører i Nordland, Rogaland og Vestland fylke. De alle er bekymret for manglede transport.

Disse strekningene rammes Finnmark Akkarfjord - Kjerringholmen

Korsfjord - Nyvoll

Sør-Tverrfjord - Bergsfjord - Øksfjord

Øksfjord - Hasvik

Øksfjord - Tverrfjord

AltafjordXpressen

LangfjordXpressen

LoppaXpressen

MåsøyXpressen

Skoleruta Rognsund

Skyssbåt Survik

SørøysundXpressen

VargsundXpressen Møre om Romsdal Ålesund - Valderøya - Nordøyane

Hareid - Valderøya - Ålesund

Langevåg - Ålesund

Molde - Vestnes - Sekken Nordland Digermulen - Finnvik

Levang - Nesna

Mosjøen - Hundåla - Dagsvik

Nesna - Nesnaøyene

Sandnessjøen - Dønna - Løkta

Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund

Stokkvågen - Træna

Søvik - Austbø - Herøy - Brasøy

Hadsel

Helgelandspendelen

NEX 1 Bodø-Sandnessjøen

NEX 2 Bodø-Steigen-Svolvær

Sandnessjøen - Herøysteder - Vega Vestland Kinsarvik–Utne

Kvanndal–Utne

Skånevik–Matre–Utåker Rogaland Lauvvik - Oanes

Mekjarvik - Kvitsøy Kilde: Boreal Vis mer

– En stor overraskelse

Kari Anne Bøkestad Andreassen, fylkesordfører i Nordland, ser svært alvorlig på saken. Hun sier at nyheten kom som en stor overraskelse. Nå har kommunen satt krisestab.

— Det er svært alvorlig for selskapet, men også alle som er berørt, sier hun.

Hun sier at det er mange mennesker som er avhengig av ferjene og hurtigbåtene for å komme seg til blant annet jobb eller sykehus.

Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak, sier at hun forventer en begrunnelse for beslutningen raskt.

– Kvitsøy mister all fastlandsforbindelse nå, utenom en båt som går sjeldent, så det er svært alvorlig, sier hun.

– Stor ulempe allerede i morgen tidlig

Giske kommune er blant stedene som rammes hardt når Boreal setter ferger og hurtigbåter på land. Harry Valderhaug (KrF), ordfører i Giske kommune, håper situasjonen er kortvarig.

– Allerede i morgen tidlig vil dette bli en stor ulempe for arbeidsreisende og flyreisende, sier Valderhaug til VG.

Valderhaug forteller fergestoppen som en «stor distraksjon» for de som skal hjem til jul og de som må benytte seg av fly.

Ordfører i Loppa kommune, Stein Thomassen, sier at dette er en alvorlig situasjon fordi både varer, post og personstransport stopper.

– Vi har ikke noe alternativ transport, men vi jobber med å fikse det, sier han.

Vestland fylke jobber også på spreng for å ordne alternativ transport til befolkningen.

– Jeg forventer at dette kommer i orden snarest mulig. Det lammer hele samfunnet, sier ordfører Jon Askeland.

Vet ikke hva avvikene er

Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet sier til E24 at «det overordnede styringssertifikatet» er trukket tilbake etter en tilleggsrevisjon.

Dette påvirker 41 ferger og hurtigbåter. Boreal Norges talsperson beklager ulempen dette medfører sine kunder.

Boreal har ikke kommentert hva de alvorlige avvikene går ut på.

«Under revisjonen er det avdekket et alvorlig avvik. Boreal har lagt fram en handlingsplan til Sjøfartsdirektoratet, og avventer tilbakemelding på denne. Inntil handlingsplanen er godkjent, må rederiets fartøy ligge til kai», skriver kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes i Boreal Norge på en melding til E24.

