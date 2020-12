Fremskynder Pfizer-godkjenningsmøte i EU til den 21. desember. Foto: Paul Sancya / AP

Pfizer-vaksinen kan bli godkjent før jul: − Første leveranse kan komme til Norge i desember

Det var planlagt et ekstraordinært møte om godkjenning av Pfizers vaksine i EU-systemet den 29. desember. Nå fremskyndes møtet til 21. desember, bekrefter Legemiddelverket.

Oppdatert nå nettopp

– Våre eksperter har sammen med de andre ekspertene har sett på dataen og jobber på spreng. De har hatt spørsmål og det ser ut til at de får tilfredsstillende svar på disse.

Derfor vurderer EMA det slik at kan være klart for et møte i komiteen der 21, sier direktør i legemiddelverket, Audun Hågå til VG.

Dette opplyser også EMA i en pressemelding.

Blir det tommel opp, kan den endelige godkjenningen komme 23. desember i EU-kommisjonen.

– Vi må stole på at det nå er et godt grunnlag for å kunne si at nytten med vaksinen er klart større enn risikoen. Vårt mål er å skaffe befolkningen god vaksinedekning.

– Var det uenighet mellom landene i EMA om dette?

– Jeg har også sett i media at det hevdes. Det er en meget alvorlig pandemisituasjon, og i Tyskland er det meget alvorlig, sier direktøren, og legger til:

– Hver gang vi godkjenner nye legemidler, står vi i vanskelig avveining mellom å være raske og så raske. Vi velger å stole på den vurderingen EMA gjør.

Erna: Første leveranse kan komme i desember

Statsminister Erna Solberg (H) kaller det en gledelig nyhet at den første godkjente vaksinen kan komme allerede før årsskiftet.

– Vi er godt i gang med planleggingen av dette i Norge, sier hun.

Hun sier videre at nasjonale og lokale myndigheter er i full gang med å forberede vaksinasjon, og viser til at alle kommuner skal ha en plan for vaksinering den 18. desember.

– ·Utstyr til vaksinasjon er bestilt og på vei; både sprøyter, spisser, desinfeksjonsservietter og frysere er underveis, sier hun, og videre:

– Første leveranse kan komme i slutten av desember, og Norge er klar til å iverksette vaksinering allerede da. Dette vil sannsynligvis være en mindre leveranse; nøyaktig antall doser må bekreftes senere.

I avtalen Norge har om videresalg av vaksinen fra Sverige, ligger det at det vil komme minst 500.000 doser av Pfizer-vaksinen i første kvartal av 2021 - avhengig av at vaksinen blir godkjent.

Gode nyheter for EU

Den tyske helseministeren Jens Spahn bekreftet tidligere tirsdag at godkjenningen kan skje 23. desember til den tyske avisen Bild, og legger til at vaksinasjonen kan starte mellom to til fire dager etter godkjenning.

-- Dette er gode nyheter for hele EU, sier ministeren.

NRK meldte at fremskyndingen kan skje allerede 21. desember.

Pfizers vaksinekandidat er den som ligger lengst fremme i godkjenningsprosessen i EU - og nå hopper den altså et steg lenger frem.

Storbritannia, Canada og USA har allerede startet vaksinasjonen med Pfizer-vaksinen.

Legemiddelselskapet har søkt om betinget godkjenning for vaksinen i Europa. Da de gjorde dette den 1. desember, leverte de en siste stor datapakke over sin forskning. Denne jobber legemiddelverkene i EU-samarbeidet nå med å gå igjennom.

Etter planen skulle det holdes et ekstraordinært møte etter gjennomgangen den 29.desember i EMA, der de skulle konkludere om hvorvidt de anbefaler at vaksinene godkjennes. Det er dette møtet som nå skal være flyttet til den 21. desember.

Sykehjemsbeboere prioritert først

– Det er ikke veldig sannsynlig at det skjer før jul, men det kan kan skje raskere enn man antok bare for kort tid siden, sier helseminister Bent Høie på tirsdagens pressekonferanse.

– Hvis vaksinen blir godkjent 21. desember, må kommunene skynde seg enda mer?

– Vi kan beholde de samme planene. Hvis vi får vaksinene før nyttår, vil være begrenset antall. Det vil være sykehjemsbeboere som vil vaksineres først. Der har de god oversikt over hvem som skal vaksineres, og helsepersonell tilgjengelig, sier Høie til VG.

Bild erfarer at vaksinasjonen kan begynne mellom to til fire dager etter godkjenning.

Når EMA har tatt en beslutning, vil EU-kommisjonen raskt følge opp med et formelt vedtak - Steinar Madsen i Statens legemiddelverk har tidligere sagt at hvis konklusjonen fra EMA er positiv, vil en formell godkjenning kunne være på plass i løpet av få dager.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström har sagt til VG at det vil komme minst 500.000 doser av Pfizer-vaksinen til Norge i første kvartal av 2021.

Dette er prosessen

En betinget vaksinegodkjenning er basert på tilstrekkelige, men ikke helt ferdig data.

Selskapet Moderna har også søkt om betinget godkjenning for sin vaksine. Etter planen skal det holdes et ekstraordinært møte om deres vaksine i EU innen den 12. januar.

Vaksineutredningen i EMA ledes av to europeiske land, men alle landene kan bidra inn i prosessen med råd, meninger og spørsmål. Norge bidrar også aktivt i denne prosessen, har Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, tidligere sagt til VG.

Ingen andre vaksiner enn kandidatene til Pfizer/BioNTech og Moderna har kommet så langt i prosessen at de har søkt om en såkalt betinget godkjenning på det europeiske markedet.

Det er for tiden fire vaksinekandidater som er til vurdering, en såkalt «rolling review», i EU-systemet. Dette er vaksiner Norge kan få tilgang på.

