FANGET PÅ GARDERMOEN: Zach sitter fast på Clarions karantenehotell i Ullensaker. Foto: Tomm W. Christiansen, VG

Full karantenehotell-forvirring for Zach og Marte

GARDERMOEN/OSLO (VG) Zach (23) hadde fått beskjed om at han kunne være på karantenehotell i Tromsø, byen hvor hans norske forlovede Marte (23) er. Slik gikk det ikke.

Nå sitter briten 110 mil unna på et karantenehotell på Gardermoen. Han skjønner ikke helt hvorfor han havnet der.

Zach ønsker ikke etternavnet sitt på trykk i VG, men vil gjerne fortelle historien sin.

Lørdag landet han på Oslo Lufthavn. Han gledet seg til å se forloveden Marte Hanssen igjen for første gang siden august og feire jul og nyttår med familien hennes i Tromsø.

Hadde gjort research

Zach hadde forberedt seg godt før avreise fra Amsterdam, hvor han studerer. Han hadde booket fly til Tromsø, med flybytte på Gardermoen. Han hadde en fersk negativ coronatest med seg, og forloveden hadde sjekket med Tromsø kommune om han kunne tilbringe karantenen i Nordens Paris.

Kommunen svarte på e-post at han ikke pliktet å bo på karantenehotellet på ankomststedet Gardermoen, og opplyste med den samme formuleringen som man finner på Regjeringens nettsider:

«Dersom du ønsker å gjennomføre karantenen på et karantenehotell i en annen kommune, skal det være anledning til dette. Forutsetningen er at det er etablert karantenehotell i kommunen, og at det er kapasitet på det aktuelle karantenehotellet.»

Kommunen opplyste også at han måtte dra direkte til karantenehotellet i Tromsø og bruke munnbind på reisen.

FORLOVEDE: Zach og Marte Hanssen Foto: Privat

Men, da Zach kom til grensekontrollen startet forvirringen. Etter å ha vist frem passet, bekreftelsen på den negative coronatesten og avklart formålet med oppholdet i Norge, fikk han beskjed om at han måtte på karantenehotell.

Zach fortalte at han visste dette, og at han skulle gå i karantene på karantenehotellet i Tromsø.

– For det var det vi hadde fått bekreftet i e-posten fra Tromsø kommune og på nettet, sier Zach til VG.

Full forvirring

Slik beskriver Zach hva som deretter skjedde:

Passkontrolløren sa først at han måtte til karantenehotellet på Gardermoen. Så viste Zach fram e-posten fra Tromsø kommune. Kontrolløren ble da forvirret og ringte en kollega. Etter telefonsamtalen fortalte kontrolløren at policyen var at han måtte dra til karantenehotellet på Gardermoen, og at han deretter kanskje kunne dra til Tromsø.

Zach spurte om han fremdeles kunne komme seg med flyet til Tromsø. Svaret han fikk var at folkene på hotellet muligens kunne organisere dette for ham.

PASSKONTROLL: Zach forteller at han ikke gode svar på hva han skulle gjøre her i passkontrollen på Gardermoen. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Etter passkontrollen fortsatte forvirringen.

– Det var ingen som ventet på meg, så jeg bare fortsatte å gå og var veldig, veldig forvirret. Jeg ringte Marte og spurte hva jeg skulle gjøre. Jeg kunne ha tatt flyet til Tromsø, men jeg ville jo ikke gjøre politiet sinte, sier Zach.

Han tok kontakt med de første vekterne han så. Det viste seg at det var de som skulle vente på ham for å ta ham med til karantenehotellet.

– De var veldig takknemlige for at jeg fortalte dem at jeg skulle i karantene, for jeg kunne bare ha dratt. Så ble det mer forvirring. Jeg viste dem e-posten og forklarte omstendighetene. De ante ikke hvem jeg var, sier Zach.

En av vekterne sa at det var mulig at han kunne komme seg med neste fly, noe Zach ble glad for å høre, men så kom shuttlebussen til karantenehotellet og en annen vekter ga kontrabeskjed om at det eneste alternativet var at han måtte dra dit.

Bortkastet flybillett

På hotellet snakket Zach med en representant fra Ullensaker kommune og fortalte historien sin.

– Hun sa at dette skjedde med mange folk og beklaget. Hun var veldig forståelsesfull, sier Zach.

Han snakker med VG på telefon fra karantenehotellrommet på Gardermoen og er ved godt mot og i godt humør, men samtidig oppgitt.

– Jeg brukte penger på en flybillett og de pengene er tapt. Det var irriterende. Jeg hadde heller ikke pakket med meg essensielle ting som tannpasta, fordi jeg hadde regnet med at Marte kunne få levere dette til meg via hotellet.

les også Dette skjer hvis du dropper karantenehotell

I Tromsø sitter Marte og savner forloveden.

– Det ideelle hadde vært å få ham hit, for da hadde vært enklere å kunne levert litt bra mat til ham, så det blir litt mer kos inne på det karantenehotellet, sier hun.

Peker på hverandre

VG har forelagt Zachs historie på telefon til politiets grensekontrollseksjon på Gardermoen og Ullensaker kommune. De peker på hverandre:

– Selve grensekontroll er det vi står for. Hva som skjer etter at han har sluppet inn er det kommunen som styrer. Selve organiseringen videre med de som skal på corona-hotell er det kommunen som står for. Du viser til en konkret sak som vi ikke har rukket å kikke noe på. Etter det jeg forstår har han blitt vurdert til at han skulle få komme over grensen, og han har da blitt tatt over av vekterne som kommunen har leid inn, sier Terje Walvogel, politiførstebetjent ved grensekontrollseksjonen på Gardermoen.

Han ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

GARDERMOEN: Oslo Lufthavn ligger i Ullensaker kommune, og det er kommunen som har fått ansvaret for for karantenehotellet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Justisdepartementet har i et rundskriv gitt kommunene i oppdrag å sørge for karantenehotell-ordningen. De reisende som må dit skal få informasjon etter at de har passert grensekontrollen, og transport dit skal tilrettelegges.

I rundskrivet står det:

«Kommunens ansvar for personer som skal oppholde seg på karantenehotell inntreffer i det den som skal i innreisekarantene har passert grensekontrollen.»

Kommunaldirektør for helse i Ullensaker, Gunnhild Grimstad-Kirkeby, henviste søndag kveld til kommunens kommunikasjonsavdelingen for svar om saken. Kommunikasjonsrådgiver Sara Gundersen skriver følgende i en SMS:

«Ullensaker kommune har ansvar for å drifte karantenehotell på oppdrag fra Justisdepartementet. Det er grensepolitiet som informerer de reisende om karanteneplikten og det er de som tar avgjørelsen om hvem som skal på karantenehotell. Spørsmål rundt disse beslutningene må rettes til dem. Ullensaker kommune har ingen myndighet til å ta slike beslutninger og vi har ingen annen rolle enn å stille hotell til disposisjon til dem som trenger det.»

VG har også spurt om kommunen anser at det er grensepolitiet som skal avgjøre hvor de reisende skal på karantenehotell, men har ikke fått svar på dette.

I KARANTENE: Zach er ved godt mot på karantenehotellet på Gardermoen, men skulle helst ha vært i Tromsø. Foto: Tomm W. Christiansen, VG

Tilbake på karantenehotellet på Gardermoen har Zach fått ordnet seg tannpasta i resepsjonen, men forlovedens gode mat og forloveden kan han foreløpig se langt etter.

Han har bare lovord om behandlingen han har fått på hotellet i det drøye døgnet han vært der.

– Hotellet er fint og de ansatte er hyggelige, men det var bare ikke dette jeg forventet. Det var litt av et sjokk og en skuffelse.

For helst skulle han ha vært på karantenehotellet Scandic Ishavshotel i Tromsø. Han, forloveden og hennes far har forsøkt å få organisert en overføring av Zach til Tromsø, foreløpig uten hell.

– Forhåpentligvis kan jeg komme meg på en annen flight, men det virker som de er veldig strenge på å holde meg her i ti dager. Jeg er bare glad for å være tilbake i Norge, for å være ærlig.

Savner forloveden

Karantenepliktige får slippe ut av karantenehotellene for å gå tur. Marte hadde håpet på å kunne gå en tur i Tromsø med Zach på god avstand og med munnbind, men har innfunnet seg med at hun trolig må vente før de ser hverandre igjen.

– Det hadde vært greit om han skulle ha vært på hotell i Oslo i ti dager, så lenge vi hadde visst om det. Det var mest den overraskelsen som gjorde at det ble en veldig stor skuffelse, sier Marte.

– Vi er klar over at veldig mange er i en slik situasjon nå. Vi håper egentlig bare på at om det kommer i avisen, så kan det bli litt mer press på dem for å faktisk få orden på tingene.

Publisert: 07.12.20 kl. 09:32

