IKKE ENNÅ: Det kommer ingen avklaring for Fredrikstad kommune, eller noen av de andre kommunene i Viken i dag ifølge Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Gisle Oddstad

Tiltakslettelser på Østlandet - men ikke for Viken

Smittetrykket går nedover i flere østlandskommuner etter perioder med strenge tiltak. Kommunene i Viken må likevel belage seg på mer venting.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

Natt til fredag går flere kommuner i Vestfold og Telemark ut av tiltaksnivå 5B, det nest strengeste nivået. Det kan bety åpne kjøpesentre og uteserveringer fra fredag av for kommuner som har hatt strenge tiltak i flere uker.

Slik blir det ikke for kommunene i Viken.

Tiltakene innført av regjeringen går ikke ut før på søndag, og Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til VG at det ikke vil komme noen avklaring torsdag.

– Vi har hatt møter med statsforvaltere, kommunene og Helsedirektoratet om å lette tiltakene i en del av kommunene, og det er en prosess som vi gjorde i går og som fortsetter i dag, sier Preben Aavitsland til VG.

– Vi ønsker jo at kommuner skal ha nødvendige strenge tiltak, men vi synes ikke man skal ha strenge tiltak for lenge. Vi håper det er mulig å få til en del lettelser på det sentrale Østlandet, sier Aavitsland.

Han legger til at de håper å fullføre prosessen hos FHI torsdag, før det sendes videre til regjering for endelig beslutning.

JOBBER: Ekspertene i FHI holder fortsatt på med å utarbeide sine råd til regjeringen. Foto: Tor Erik Schrøder

Håper på raskt svar

Tirsdag kveld holdt Statsforvalteren i Oslo og Viken et møte med kommunene, Helsedirektoratet og FHI.

– FHI presenterte en foreløpig vurdering og anbefaling av situasjonen, og alle kommunene som ønsket fikk komme med innspill og kommentarer. Nå jobber FHI og Helsedirektoratet sammen om å lage beslutningsgrunnlag, forteller beredskapsdirektør Espen Pålsrud ved Statsforvalteren.

16 av Vikens kommuner er nå i tiltaksnivå A, det strengeste nivået. Det betyr blant annet at de fleste butikker og restauranter må holde stengt. Noen kommuner har vært mer eller mindre nedstengt i nesten fem uker.

Om det blir lettelser i tiltakene, vil det bety store endringer på kort tid for næringslivet. Derfor håper Pålsrud at beskjeden om hvorvidt det blir åpning eller ikke kommer snart.

– Når den meldingen kommer vet vi ikke, men vi håper den kommer fort. Kommunene ønsker jo en rask beskjed, sier han.

Åpner opp

Torsdag fikk derimot ti kommuner i Vestfold og Telemark beskjed. Tiltakene der går ut, noe som kan bety at flere får nyte en utepils fredag. Opphevelsen er i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren.

– Vi hadde møte med alle kommunene, FHI og Helsedirektoratet onsdag. Der hadde vi diskusjon og drøfting, og de aller fleste kommunene ønsket å tre ut av de statlige tiltakene. De ønsker å følge nasjonale råd og tiltak, og heller supplere med lokale, målrettede tiltak, forklarer fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser i Vestfold og Telemark.

Statsforvalteren leverte onsdag sin anbefaling om å gå ut av tiltaksnivå 5B. De mener situasjonen ikke lenger tilsvarer et så strengt nivå.

Kommunene Bamble, Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Siljan, Skien og Tønsberg går nå ut av de regionale tiltakene som ble innført i starten av mars.

Kaiser peker spesielt på kommunene i tidligere Vestfold som blant dem som har hatt det strengt lenge.

– Enkelte kommuner har virkelig tatt en for laget. De har hatt et høyt tiltaksnivå selv om smittesituasjonen i egen kommune kanskje ikke har direkte krevd at det skulle vært så strengt - men det har de gjort fordi den aksen langs Grenland og kysten er et veldig integrert bo- og arbeidsmarked.